Kiderült, mikor jutalmazzuk magunkat és mikor érzünk bűntudatot a vásárlás után

Az Árukereső.hu Takarékossági Világnappal kapcsolatban végzett friss kutatásának legérdekesebb megállapításai közé tartozik, hogy a válaszadók 10 százaléka nyíltan impulzív vásárlónak vallja magát. Ennél jóval többen, 39 százalék, azzal indokolja költekezését, hogy jutalmazni szeretné magát, vagy egyszerűen jobb kedvre deríti a vásárlás – derül ki a portál közleményéből.

A Takarékossági Világnap az öngondokodás és a megtakarítások fontosságára hívja fel a figyelmet

Az impulzusvásárlást azonban gyakran követi bűntudat is, ugyanis a fogyasztók 33 százalék néha, további 21 százalék pedig gyakran vagy mindig megbánja a felesleges költést. Az adatok szerint a legnagyobb kísértést továbbra is a kedvezmények jelentik: a vásárlók 57 százalékát az akciók ösztönzik leginkább impulzív vásárlásra.

A számok rávilágítanak arra a belső feszültségre, amely a spórolási szándék és a pillanatnyi öröm közötti egyensúlykeresésből fakad. A magyar vásárlók egyszerre szeretnének takarékoskodni és élni a kedvezmények adta lehetőségekkel, ám sokszor az érzelmek kerekednek felül. Ennek ismerete kifejezetten fontos gazdaságilag nehezebb időszakokban, amikor nem mindegy, hogy mire és mennyit költünk.

A spórolás és az impulzusvásárlás közötti feszültség minden fogyasztónál megjelenik.

Portálunk abban segít, hogy a vásárlók a kedvezmények mellett is átláthatóan összehasonlíthassák az ajánlatokat, és így tudatosabb döntést hozhassanak” – mondta Szták András, az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója.

A Takarékossági Világnap eredete

Minden évben október utolsó munkanapja a Takarékossági Világnap.

A dátum az 1924-es milánói nemzetközi pénzügyi konferenciának állít emléket, ahol is a takarékpénztárak képviselői ezt a napot jelölték ki erre a célra, amikor felhívják a figyelmet az öngondokodás és a megtakarítások fontosságára.

Magyarország legnagyobb pénzintézete, az OTP Bank 1964-ben csatlakozott a nemzetközi kezdeményezéshez, amely mind nagyobb figyelmet kap hazánkban, egyre több pénzintézet és szervezet csatlakozik hozzá. A legfontosabb tanács, ami ezen a napon adható, talán az, hogy az igényeink összehangban legyenek a lehetőségeinkkel.