Így veszi kezdetét a távfűtési szezon – valahol már most melegednek a fűtéscsövek

Indul a fűtési szezon, melegszenek a távfűtés csövei a magyar háztartásokban. Magyarországon nagyjából 670 ezer lakásban van távfűtés, ez az összes otthon mintegy 16 százalékát jelenti a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. A távfűtés indításáról érkező hírek kiegészülnek a helyi sajátosságokkal is, továbbá kisebb-nagyobb részletességgel minden közlés kitér az országosan azonos szabályokra.
Maga a fűtés nem indul el automatikusan szeptember 15-én, annak konkrét kezdete függ a szolgáltató és az ügyfele közötti megállapodás tartalmától, amely szerint a napi átlaghőmérsékletet rögzítik, de a közösképviselő írásban ettől függetlenül is kérheti a fűtés október 15 előtti elindítását
Budapesten október 1-ig már a lakások és az egyéb célú épületrészek mintegy 90 százalékában bekapcsolta a távfűtést a Budapesti Közművek (BKM) távhőszolgáltató divíziója, október 15-ére pedig az összes fővárosi távhőfelhasználónál megindul a fűtés - válaszolt a Világgazdaságnak a BKM. A Főtáv a főváros 19 kerületében mintegy 242 ezer lakásban és 7000 nem lakás célú épületrészben szolgáltat távhőt. (Ezen ingatlanok döntő többségében a Főtáv feladata a távfűtés bekapcsolása.) Ennek alapján körülbelül 224 ezer helyszínen indult meg a fűtés.
Mint közölték, a Főtáv a fűtést az ügyfelekkel kötött üzemviteli megállapodásokban rögzített időpontok, illetve a hideg időjárás miatt a közösképviseletek által kezdeményezett soron kívüli fűtésindítások eredményeként indította el.
A 16 ezer háztartást, intézményeket és középületeket ellátó Nyírtávhő ügyvezető igazgatója, Joó László a szon.hu-nak elmondta, hogy azért került előre szeptember 15-re a fűtési idény korábbi, október 15-i kezdete, mert szeptember végére annyira lehűl a levegő, hogy a lakóközösségek kérik a fűtést. Mellesleg még júniusban is sok lakásban igényelték a fűtést. Nyíeregyházán a kérelem beérkezésétől számított 24 órán belül melegednek a radiátorok.
A Mihő megbízott karbantartási üzemvezetője, Bernáthné Barczi Judit elmondta a Miskolc Televízióban, hogy a társasházak többségében akkor indítják el a fűtést,
Szombathelyen a helyi időjárás-előrejelzésre alapozva szeptember 26-án indult a távfűtés. Tájékoztatójában a távhőszolgáltató DVG is kiemelte, hogy a fűtési időszak szeptember 15-től a következő év május 15-ig tart. A távhőrendszer automatikus szabályozásának köszönhetően a betáplált hőmennyiség minden esetben a külső hőmérséklethez igazodik.
Brüsszel a prioritásként kezelt REPowerEU csomag keretében végleg kitiltaná az orosz energiahordozókat az EU-ból. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke még augusztus 20-án jelentette be, hogy a brüsszeli irányvonallal összhangban szintén kivezetné az orosz olajat és gázt Magyarországról. Az ígéret önállósággal kecsegtet, de valójában nagyobb függéshez és drasztikus áremelkedéshez vezet, hiszen a kínálat lényegében változatlan kereslet mellett drasztikusan csökken.
Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai üzletág vezetője ennek kapcsán az Origonak elmondta,
mind az áram, mind a gázszámlák a jelenlegi három és félszeresükre emelkednének, ha az átlagfogyasztás alatti kedvezményes fix értékekkel számolunk,
egyben visszautalt arra, hogy a gáz és az áramárak, valamint az üzemanyagköltségek esetében is számítások igazolják, milyen tarifaemelkedést okozna a kínálat mesterséges szűkítése.
A Századvég számításai szerint (ami a földgáz esetében a 2024-es importmennyiséget vette alapul és a holland gáztőzsde irányadó árait), az új díjak jelentősen meghaladnák a hatályos, hatóságilag szabályozott árszinteket. A lakossági áramszámlák 3,6-szeresükre, a gázszámlák pedig 3,5-szeresükre növekednének. Egy átlagos magyar család jelenleg havi 6 564 forintot fizet áramért és 9906 forintot gázért, azaz a teljes energiaköltsége 16 470 forint. Az orosz energia tiltásával és a rezsicsökkentési program megszüntetésével ez 59 ezer forintra növekedne, ami havonta 43 ezer, évente pedig 510 ezer forintos többletkiadást jelentene.