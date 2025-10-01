Így veszi kezdetét a távfűtési szezon – valahol már most melegednek a fűtéscsövek

Indul a fűtési szezon, melegszenek a távfűtés csövei a magyar háztartásokban. Magyarországon nagyjából 670 ezer lakásban van távfűtés, ez az összes otthon mintegy 16 százalékát jelenti a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. A távfűtés indításáról érkező hírek kiegészülnek a helyi sajátosságokkal is, továbbá kisebb-nagyobb részletességgel minden közlés kitér az országosan azonos szabályokra.

Kezdődik a távfűtési szezon. / Fotó: SILAS STEIN / DPA

Maga a fűtés nem indul el automatikusan szeptember 15-én, annak konkrét kezdete függ a szolgáltató és az ügyfele közötti megállapodás tartalmától, amely szerint a napi átlaghőmérsékletet rögzítik, de a közösképviselő írásban ettől függetlenül is kérheti a fűtés október 15 előtti elindítását

Indul a távfűtés városonként változó megoldásokkal

Budapesten október 1-ig már a lakások és az egyéb célú épületrészek mintegy 90 százalékában bekapcsolta a távfűtést a Budapesti Közművek (BKM) távhőszolgáltató divíziója, október 15-ére pedig az összes fővárosi távhőfelhasználónál megindul a fűtés - válaszolt a Világgazdaságnak a BKM. A Főtáv a főváros 19 kerületében mintegy 242 ezer lakásban és 7000 nem lakás célú épületrészben szolgáltat távhőt. (Ezen ingatlanok döntő többségében a Főtáv feladata a távfűtés bekapcsolása.) Ennek alapján körülbelül 224 ezer helyszínen indult meg a fűtés.

Mint közölték, a Főtáv a fűtést az ügyfelekkel kötött üzemviteli megállapodásokban rögzített időpontok, illetve a hideg időjárás miatt a közösképviseletek által kezdeményezett soron kívüli fűtésindítások eredményeként indította el.

A betáplált hőmennyiség minden esetben a külső hőmérséklethez igazodik

A 16 ezer háztartást, intézményeket és középületeket ellátó Nyírtávhő ügyvezető igazgatója, Joó László a szon.hu-nak elmondta, hogy azért került előre szeptember 15-re a fűtési idény korábbi, október 15-i kezdete, mert szeptember végére annyira lehűl a levegő, hogy a lakóközösségek kérik a fűtést. Mellesleg még júniusban is sok lakásban igényelték a fűtést. Nyíeregyházán a kérelem beérkezésétől számított 24 órán belül melegednek a radiátorok.