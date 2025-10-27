Hírlevél

Ezekben a városokban kétszer gondolja meg, mielőtt taxiba ül

Vannak városok, ahol igazi luxusnak számít a taxizás, míg más településeken szinte fillérekből utazhatunk – derült ki a Deutsche Bank Mapping the World’s Prices 2025 című kutatásából. Az alábbiakban azt mutatjuk, hogy mennyibe kerül egy 5 kilométeres taxis út a világ különböző pontjain.
taxivárosrangsor

A Deutsche Bank Mapping the World’s Prices 2025, azaz "A világ árainak feltérképezése" című – immár kilencedik alkalommal megjelenő – tanulmány évről évre rangsorolja a világ nagyvárosait. Hatvankilenc település árait hasonlítja össze Abu-Dzabitól egészen Zürichig, hogy kiderítse, hol a legdrágább a bérleti díj, az éjszakai élet, vagy éppen a taxi szolgáltatás. A taxiárak vizsgálata során a kutatás a helyi taxitarifákat és az alkalmazásalapú fuvarszolgáltatások díjait egyaránt figyelembe veszi. Így alakult ki a rangsor, amelyből az is kiderül, hogy bizony akadnak olyan városok, ahol kétszer is érdemes meggondolni mielőtt az ember taxiba ül, ugyanis igencsak borsosak a tarifák.

Mutatjuk, mely városokban a legdrágább a taxi. Fotó: NurPhoto via AFP /
Mutatjuk, mely városokban a legdrágább a taxi. Fotó: NurPhoto via AFP /  

Ezekben a városokban a legdrágább a taxi

A Deutsche Bank elemzése azt vizsgálta, hogy mennyibe kerül egy átlagos 5 km-es út világszerte, figyelembe véve az egyes városokban a helyi taxik szokásos tarifáját. 

A lista élén Zürich, Svájc áll, ahol egy rövid, 5 km-es út 27,30 dollárba (kb. 10100 forintba) kerül. A másik véglet az egyiptomi Kairó, ahol viszont a világon a legolcsóbb taxizni. Ugyanez a távolság ott mindössze 1,90 dollárba (kb. 700 forintba) kerül.

Íme a 10 város, ahol igazi luxus a taxizás:

  1. Zürich, Svájc 27,30 dollár, kb. 10100 forintba kerül egy átlagos 5 km-es út
  2. Párizs, Franciaország 26,50 dollár, kb. 9 800 forint
  3. Luxemburg, Luxemburg 26,00 dollár, kb. 9600 forint
  4. Genf, Svájc 25,10 dollár, kb. 9 300 forint
  5. London, Egyesült Királyság 23,10 dollár, kb. 8 550 forint
  6. Milánó, Olaszország 22,40 dollár, kb. 8 290 forint
  7. Brüsszel, Belgium 22,10 dollár, kb. 8 180 forint
  8. Amszterdam, Hollandia 21,70 dollár, kb. 8 030 forint
  9. München, Németország 20,90 dollár, kb. 7 730 forint
  10. Koppenhága, Dánia 20,90 dollár, kb. 7 730 forint

A rangsorból továbbá az is kiderült, hogy az indiai városok kifejezetten pénztárcabarátok, például Delhiben 2 dollár (kb. 740 forint), Mumbaiban pedig 2,10 dollár (kb. 780 forint) az átlag. Sőt Délkelet-Ázsia városai is a világ legolcsóbbjai közé tartoznak taxizás szempontjából. Manilában, a Fülöp-szigetek fővárosában 2,3 dollárért (kb.850 forint), míg az indonéz fővárosban Jakartában, 2,40 dollárért (kb. 890 forintért) taxizhatunk. 

A skála másik végén, meglepő módon az európai városok állnak. Zürich mellett Párizsban és Luxemburgban a legdrágább taxiba ülni. Az Egyesült Államok azonban viszonylag olcsó, New York (20.) és San Francisco (24.) csak épphogy bekerült a top 25-be.

 

 

