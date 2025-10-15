Hatalmas káosz jön holnaptól: sok helyen leáll a Telekom szolgáltatása

A Telekom a honlapján részletes listát tett közzé, amelyből kiderül, mikor és hol várhatók a leállások. A hálózatfejlesztési munkák következtében otthoni internet, TV és telefon szolgáltatásuk szünetelése várható. A társaság közleménye szerint az üzemszünetek többsége rövid ideig tart, de bizonyos helyeken akár többórás kiesésre is fel kell készülni.

Átmeneti kiesés várható a Telekom szolgáltatásaiban a következő napokban több helyen az országban

Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels

A Telekom szolgáltatásainak átmeneti kiesésére az alábbi településeken kell számítani

Október 16. 00:00 és 06:00 között:

Kisköre és Kömlő egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 60 perc)

Október 16. 07:00 és 11:00 között:

Albertirsa egyes részei lesznek érintettek, maximum 5 perc lehet a kiesés.

Október 16. 00:00 és 05:00 között:

Apátvarasd, Aranyosgadány, Baksa, Berkesd, Bisse, Bogádmindszent, Csarnóta, Erdősmecske, Görcsöny, Gyód, Hidas, Kárász, Keszü, Kisdér, Kisherend, Komló, Kozármisleny, Köblény, Lothárd, Lovászhetény, Mánfa, Mecseknádasd, Nagypall, Óbánya, Ócsárd, Ófalu, Ózdfalu, Pécs (7621, 7622, 7624, 7630, 7631, 7632, 7633, 7634, 7635, 7636, 7691, 7693), Pécsudvard, Pécsvárad, Pellérd, Peterd, Pogány, Regenye, Szalánta, Szalatnak, Szemely, Szilágy, Szilvás, Szőke, Tengeri, Téseny, Túrony, Újpetre, Vokány, Zengővárkony egyes részein fordulhat elő időszakos szolgáltatáskiesés, a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje 240 perc.

Október 16. 23:01 és október 17. 05:00 között:

Budapest II. kerületében (1025, 1026) állhatnak le átmenetileg a szolgáltatások, maximum 330 percre.

Október 20. 23:00-tól és október 21. 04:00-ig:

Lovasberény, Pátka, Vereb, Zámoly egyes részein időszakos szolgáltatáskiesés fordulhat elő, akár 300 percig is tarthat az üzemszünet.

Október 20. 08:00-tól október 31. 17:00-ig:

Békésszentandrás és Szarvas egyes részei lesznek érintettek, a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje 180 perc.

Október 21. 00:00 és 04:00 között:

Abaújvár, Fáj, Fulókércs, Garadna, Gönc, Göncruszka, Hernádpetri, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Kéked, Litka, Méra, Novajidrány, Pányok, Pusztaradvány, Szalaszend, Szemere, Telkibánya, Tornyosnémeti és Zsujta egyes részein lehet időszakos szolgáltatáskiesés, amely akár 240 percig is tarthat.

Október 21. 07:00 és 11:00 között:

Hevesvezekény, Tarnaszentmiklós települések egyes részei lehetnek érintettek, a szolgáltatáskiesés maximum 5 perces lehet.

Október 21. 23:00-tól október 22. 03:00-ig:

Máza, Szászvár, Tófű, Vékény települések egyes részein jöhet szolgáltatáskiesés, ami 240 percig is tarthat.

Október 21. 23:01-től október 22. 05:00-ig: