Visszahívtak egy népszerű fűszert. Ön is nézze meg a kamráját!

A Böllér-Ker Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a termék fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Nem azt tartalmazza a termék doboza, amit ráírtak. Fotó: Shutterstock

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Oregánó morzsolt

Minőségmegőrzési idő: 2026.07.31.

Többféle kiszerelés

Származási ország: Törökország

Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.

Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló olívalevél jelenléte

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményben figyelmeztetett, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el! A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság nyomon követi.