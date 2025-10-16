Visszahívtak egy népszerű fűszert. Ön is nézze meg a kamráját!

A Böllér-Ker Kft. az általuk forgalmazott Oregánó morzsolt megnevezésű fűszer fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékben előforduló olívalevél jelenléte miatt. A termék fogyasztása élelmiszerbiztonsági kockázatot nem jelent.
A Böllér-Ker Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a termék fogyasztóktól történő visszahívásáról.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: Oregánó morzsolt
- Minőségmegőrzési idő: 2026.07.31.
- Többféle kiszerelés
- Származási ország: Törökország
- Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.
- Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló olívalevél jelenléte
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményben figyelmeztetett, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el! A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság nyomon követi.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!