Terrortámadást terveznek a Török Áramlat ellen, nagy veszélyben Európa

Azonnal kirúgták a holland szövetségi kapitányt a vb-selejtezők után

Visszahívtak egy népszerű fűszert. Ön is nézze meg a kamráját!

A Böllér-Ker Kft. az általuk forgalmazott Oregánó morzsolt megnevezésű fűszer fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékben előforduló olívalevél jelenléte miatt. A termék fogyasztása élelmiszerbiztonsági kockázatot nem jelent.
A Böllér-Ker Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a termék fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Nem azt tartalmazza a termék doboza, amit ráírtak. Fotó: Shutterstock
Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Oregánó morzsolt
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.07.31.
  • Többféle kiszerelés
  • Származási ország: Törökország
  • Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.
  • Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló olívalevél jelenléte
 

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményben figyelmeztetett, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el! A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság nyomon követi.

 

 

