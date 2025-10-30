Életveszélyes, gyermekeknek szánt népszerű terméket hívtak vissza

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Pepco Hungary Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt termékek fogyasztóktól történő visszahívásról.

Életveszélyes, gyermekeknek szánt népszerű termékek kerültek a boltokba Fotó: Pavel Danilyuk

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

A termékek megnevezése:

PLU 620733 Mancs Őrjárat mintás kerámia bögre 230 ml, PLU 620734 Mancs Őrjárat mintás kerámia tál 540 ml, PLU 620736 Mancs Őrjárat mintás kerámia tányér 19 cm

Kínai gyártó: Zeal Ceramics LTD Shenzen

Lengyel kereskedő: Pepco Poland Sp z o.o

Hazai címzett: Pepco Hungary Kft. (1138 Budapest, Váci út 187.)

Termékvisszahívás oka: nehézfém kioldódás

A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe. Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát. Ezért a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásároltak, azt a továbbiakban ne használják.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Hatóság nyomon követi.