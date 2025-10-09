Veszélyes szennyeződéseket tartalmazó élelmiszereket hívnak vissza a hazai üzletekből

Idegen anyag került az egyik gyermekgrízbe, amelyet a Müller Drogéria Magyarország Bt. forgalmaz. Az üzletlánc a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a termékvisszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi – áll az NKFH közleményében.

Két termékvisszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Fotó: NKFH

Az érintett termék adatai az alábbiak: