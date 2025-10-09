Veszélyes szennyeződéseket tartalmazó élelmiszereket hívnak vissza a hazai üzletekből

A Müller Drogéria Magyarország Bt. az általuk forgalmazott Himmeltau Gyermekgríz mézzel 500 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékben előforduló idegen anyag szennyeződés miatt. Emellett az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során határértéket meghaladó növényvédőszer tartalmat mutattak ki Argentínából származó Yerba Maté tea termékben. A termékből egy cseh forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett.
Idegen anyag került az egyik gyermekgrízbe, amelyet a Müller Drogéria Magyarország Bt. forgalmaz. Az üzletlánc a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a termékvisszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi – áll az NKFH közleményében.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék: Gyermekgríz mézzel/Feinste Grießflocken Honig
- Márka: Himmeltau
- Kiszerelés 500 g
- Minőségmegőrzési idő: 2026.07.02.
- Tétel azonosító: RA25006601
- A termék eredete: Kína
- Holland forgalmazó: Maresi Austria GmbH