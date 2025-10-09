Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megvan az újabb magyar Nobel-díjas

visszahívás

Veszélyes szennyeződéseket tartalmazó élelmiszereket hívnak vissza a hazai üzletekből

36 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Müller Drogéria Magyarország Bt. az általuk forgalmazott Himmeltau Gyermekgríz mézzel 500 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékben előforduló idegen anyag szennyeződés miatt. Emellett az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során határértéket meghaladó növényvédőszer tartalmat mutattak ki Argentínából származó Yerba Maté tea termékben. A termékből egy cseh forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
visszahívásNKFHNemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságtea

Idegen anyag került az egyik gyermekgrízbe, amelyet a Müller Drogéria Magyarország Bt. forgalmaz. Az üzletlánc a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a termékvisszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi – áll az NKFH közleményében.

Termékvisszahívás, Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi HatóságNemzetiKereskedelmiésFogyasztóvédelmiHatóság
Két termékvisszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság
Fotó: NKFH

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  1. Termék: Gyermekgríz mézzel/Feinste Grießflocken Honig
  2. Márka: Himmeltau
  3. Kiszerelés 500 g
  4. Minőségmegőrzési idő: 2026.07.02.
  5. Tétel azonosító: RA25006601
  6. A termék eredete: Kína
  7. Holland forgalmazó: Maresi Austria GmbH