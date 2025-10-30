Újraindult a Mol Dunai Finomítója – védelmet kapnak az autósok

Csökkentett kapacitással, de a hét első felében újra elindulhatott az üzemanyagtermelés a Dunai Finomítóban - erről adott tájékoztatást az épp a vállalatcsoport strukturális átalakulását előkészítő Mol. Megerősítették azt, amit a Dunai Finomítóban történt tűzeset utáni első sajtótájékoztatójukon: Magyarország ellátása biztosított, van elegendő üzemanyag. Miközben a termelés újraindult az üzemben, a kárfelmérés továbbra is zajlik, a tényfeltáró munkacsoport vizsgálja, hogy milyen helyreállítási munkákra lesz szükség. Ezekről így értelemszerűen későbbre várható tájékoztatás a Mol részéről, ahogy arról is, mennyi idő múlva termelhet újra teljes kapacitással az üzem – a termeléskiesésnek ugyanis nem csak a hazai, hanem a régiós ellátásra is lesznek hatásai.

A Dunai Finomító kieső termelése miatt a kormányzat egyeztet a Mol vezetésével (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Hiány nincs, termeléskiesés igen

Miként arról beszámoltunk, október 20-án éjjel tűz ütött ki a Mol százhalombattai olajfinomítójában. A Dunai Finomítóban keletkezett tűzben személyi sérülés nem történt, az esemény kapcsán elvégzett mérések szerint

a levegő minősége nem változott a lakosságra nézve kockázatosan, illetve

a környéken élőket sem fenyegette veszély.

Az viszont már a baleset utáni napokban világossá vált, hogy az üzemben egy ideig termeléskieséssel kell számolni, aminek érezhető lesznek a következményei. Ez nem jelent üzemanyaghiányt, vagy az ellátásbiztonság megingását.

Azt viszont igen, hogy némileg drágábban tankolhatunk a töltőállomásokon, és azt is, hogy a környező országokra is hatással lehet a kiesés.

Utóbbi vonatkozás alatt elsősorban Szerbiára kell gondolni, miként az Origo összeállításában bemutatta, annak hosszú és régre visszanyúló története van, hogy Szerbia a kőolaj- és a földgázellátás szempontjából miért tekinthető sérülékenyekebbnek a többi környező országnál, ennek minden mozzanatát e cikkünkben nem tudjuk áttekinteni. A mostani helyzetben további nehezítő körülményt jelent, hogy Washington szemében régóta szálka az orosz jelenlét a szerb kőolaj- és földgázszektorban, és a most az orosz olajra kivetett szankciók különösen fájhatnak a NIS-nek, a szerb olajvállalatnak.