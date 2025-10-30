Újraindult a Mol Dunai Finomítója – védelmet kapnak az autósok

Csökkentett kapacitással, de a hét első felében újra elindulhatott az üzemanyagtermelés a Dunai Finomítóban - erről adott tájékoztatást az épp a vállalatcsoport strukturális átalakulását előkészítő Mol. Megerősítették azt, amit a Dunai Finomítóban történt tűzeset utáni első sajtótájékoztatójukon: Magyarország ellátása biztosított, van elegendő üzemanyag. Miközben a termelés újraindult az üzemben, a kárfelmérés továbbra is zajlik, a tényfeltáró munkacsoport vizsgálja, hogy milyen helyreállítási munkákra lesz szükség. Ezekről így értelemszerűen későbbre várható tájékoztatás a Mol részéről, ahogy arról is, mennyi idő múlva termelhet újra teljes kapacitással az üzem – a termeléskiesésnek ugyanis nem csak a hazai, hanem a régiós ellátásra is lesznek hatásai.
Hiány nincs, termeléskiesés igen
Miként arról beszámoltunk, október 20-án éjjel tűz ütött ki a Mol százhalombattai olajfinomítójában. A Dunai Finomítóban keletkezett tűzben személyi sérülés nem történt, az esemény kapcsán elvégzett mérések szerint
- a levegő minősége nem változott a lakosságra nézve kockázatosan, illetve
- a környéken élőket sem fenyegette veszély.
Az viszont már a baleset utáni napokban világossá vált, hogy az üzemben egy ideig termeléskieséssel kell számolni, aminek érezhető lesznek a következményei. Ez nem jelent üzemanyaghiányt, vagy az ellátásbiztonság megingását.
Azt viszont igen, hogy némileg drágábban tankolhatunk a töltőállomásokon, és azt is, hogy a környező országokra is hatással lehet a kiesés.
Utóbbi vonatkozás alatt elsősorban Szerbiára kell gondolni, miként az Origo összeállításában bemutatta, annak hosszú és régre visszanyúló története van, hogy Szerbia a kőolaj- és a földgázellátás szempontjából miért tekinthető sérülékenyekebbnek a többi környező országnál, ennek minden mozzanatát e cikkünkben nem tudjuk áttekinteni. A mostani helyzetben további nehezítő körülményt jelent, hogy Washington szemében régóta szálka az orosz jelenlét a szerb kőolaj- és földgázszektorban, és a most az orosz olajra kivetett szankciók különösen fájhatnak a NIS-nek, a szerb olajvállalatnak.
Az első szakértői kommentárok alapján Dunai Finomítóban a lepárló kapacitásnak 40 százaléka hónapokig nem lesz elérhető. A tűzben megsérült AV3-as üzem évi 3 millió tonna feldolgozó kapacitással rendelkezik, ez a legnagyobb a Dunai Finomító területén lévő három lepárló üzemből. Kiesése ezért bizonyosan érzékelhető lesz.
Milyen egységek termelhetnek most a Dunai Finomítóban?
Néhány nappal a baleset után tehát újra zajlik a termelés a Dunai Finomítóban, mely három desztillációs toronnyal rendelkezik: AV1, AV2 és AV3. A múlt heti baleset az AV3-at érintette, de nem hivatalos forrásból úgy értesültünk, hogy a Mol az AV1 és AV2 egységeket is leállította, hogy elkerülje a károkat – jelezték kommentárjukban az Erste elemzői. A kommentár szerint
a Mol bejelentése a termelés részleges újraindításáról azt jelenti, hogy ez a két egység – amely a finomító teljes, 8,1 millió tonnás desztillációs kapacitásának mintegy 60 százalékát képviseli – újra működik.
Ez tehát a valószínűsíthető jelenlegi forgatókönyv.
Az AV3 egységről továbbra is várjuk a híreket, ez akár hetekig vagy hónapokig is állhat – ez az előrejelzés megtartja a korábbi prognózist arról, hogy a termeléskiesés hetekben, hónapokban lesz mérhető.
Arról ugyanakkor egyelőre nincs szó, hogy a Mol hozzányúlna az ország stratégiai készleteihez. Ez azért lényeges információ, mert a tűzeset utáni első közléseiben a társaság jelezte, hogy ennek lehetőségét sem zárja ki, de legalábbis mérlegeli azt, hogy szükséges-e ez a lépés.
A kormány védelmet ígér az üzemenyag-áremelések ellen
Fontos azt is leszögezni, hogy cikkünk készítésekor egyelőre még nincs hivatalos megállapítás arról, mi történt a finomítóban. A tűz kapcsán Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón elmondta, hogy a vizsgálatok jelenleg is tartnak, így egyelőre nem tud azokkal kapcsolatban konkrétumokról beszámolni. Arra viszont kitért, hogy az incidens miatti következményektől – elsősorban az áremelésekre kell gondolni – megvédik a magyar embereket.
Gulyás Gergely elmondta, hogy a kormány felhatalmazta Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert a tárgyalásokra a Mol Zrt. vezetésével, hogy az olajtársaság ne áremelésekkel kompenzálja a robbanás miatt szűkült lehetőségeit a nyersanyagfeldolgozás terén.
Orbán Viktor miniszterelnök pedig ezzel egyidőben közösségi oldalán jelezte, hogy az üzemanyagáraknál máris érzékelik az emelkedést, ezért kapott Nagy Márton megbízást arra, hogy tárgyaljon a Mol vezetésével. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a minisztertől elvárja, hogy
tegye világossá, hogy a vállalat a kieső profitját nem pótolhatja a vásárlók rovására, üzemanyagár-emeléssel”.
Mint a miniszterelnök kiemelte: a százhalombattai finomító Magyarország öt legfontosabb stratégiai ipari üzemének egyike.
A tűzeset körülményeit alapos vizsgálat tárja fel.
Az áremelkedések irányába nemzetközi fejlemények is mutatnak, elsősorban az orosz olajra kivetett szankciók képében, aminek kedvezőtlen hatásait erősítheti fel a finomítói tűz, ami nyomos indokot ad a kormányzati lépések megtételéhez.