Brutális étteremkomplexum nyitott a Blahán – mutatjuk, milyen a kínálat

Szeptember 20-án nyitott meg a Time Out Market Budapest, amelynek már az első napokban tapasztalt forgalma felülmúlta a tulajdonosok minden várakozását – tudtuk meg Balogh Olivértől és Balogh Viktortól, a Corvin Palace tulajdonosaitól. Mint mondták, már a publikus nyitás előtti zártkörű nyitó események is teltházasak voltak, és azóta is több napot vittek végig így.
Balogh Olivér úgy fogalmazott, nem gondolták, hogy ekkora lesz az érdeklődés, amely – miután évek óta dolgoztak ezen a projekten – óriási elismerés számukra.
Külön öröm, hogy az éttermek séfjeitől és tulajdonosaitól is nagyon jó visszajelzéseket kapunk, ők a Market kulcsszereplői, a budapesti gasztronómia jövőjének alakítói
– hangsúlyozta. Hozzátette, természetesen érzékelték a nyitás óta, hogy van miben még fejlődniük, de az éttermekkel közösen azon dolgoznak, hogy minden, vendégek által jelzett észrevételen javítsanak.
Programjaikat is lelkesen fogadták: nagy siker
„Úgy érezzük, bár még csak rövid ideje működik, a Market már most valódi közösségi hellyé vált, amely egyesíti a gasztronómiát, a kultúrát és a város vibráló szellemét” – emelte ki Balogh Viktor, a tulajdonos testvérpár másik tagja.
Lu Boen, a 101 Bistro társtulajdonosa forgalom szempontjából eddig nagyon elégedett. Szerinte
minden új hely nyitásakor lehet kalkulálni egy nagyobb forgalmi boommal, így van ez a Time Out Market esetében is, amely szó szerint berobbant a budapesti gasztro szcénába.
„Nyitáskor nem igazán tudtuk pontosan, hogy mivel számoljunk, de szerencsére fesztiválos tapasztalatunk is van, amely miatt hozzá vagyunk szokva a lehetséges nagyobb terheléshez, így viszonylag gyorsan tudtunk reagálni ezúttal is a nagy keresletre” – mondta. Úgy véli, a kezdeti időszak egy új hely életében folyamatos igazodás, alkalmazkodás az adott piaci helyzethez és fogyasztói igényekhez. Lu Boen kíváncsian várja, hogy miként alakul a forgalom az ünnepi időszak után, illetve nyáron.
A vendégekkel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy alapvetően kísérletezőek és szívesen próbálnak ki új dolgokat, amelynek nagyon örülnek. Fogásaik közül jelenleg a San Bei Padlizsán, a Konfitált Sertéscsászár Bao és a Házi Dumpling a legnépszerűbbek.
A vendégek részéről többnyire pozitív visszajelzésekről számolt be mind a Market, mind pedig a 101 Bistro vonatkozásában. A hétvégén a megnövekedett forgalom miatt természetesen van, hogy picit többet kell várni az ételekre, ezt teszi szóvá néhány vendég, de ezügyben is minden hétvégén igyekeznek egy picit fejlődni, hogy még hatékonyabban tudják kiszolgálni őket – tette hozzá Lu Boen.
Az olasz ízeket évtizedek óta kínáló Anyukám mondta étterem társtulajdonosa, Dudás Szabolcs komoly megtiszteltetésnek tartja, hogy beválogatták őket a Time Out Marketen standot nyitó éttermek közé. Bár komoly múlttal rendelkeznek, de ez a helyzet nekik is új, fontos mérföldkő, hiszen eddig Budapesten nem voltak jelen, csak különböző gasztronómiai rendezvényekre települtek ki. Már nagyon sokan felkeresték őket azok közül, akik korábban jártak valamelyik vidéki éttermükben, de számítanak rá, hogy ez visszafelé is hat, azaz hogy az itteni jelenlét hatására új vendégek jelenhetnek meg vidéki éttermeikben is.
Olasz fogásokat kínáló étterem lévén főként pizzát kínálnak, de semmiképpen ne számítsunk átlagos feltétekre: a négysajtos helyett például ötsajtosat kínálnak, amely a mozarellához hasonló fior di latte-t, egy édesebb, lágyabb ízvilágú gorgonzola-t, a sajtok királyát, azaz Parmigiano-Reggiano-t, az ősi eredetű olasz sajtot, taleggio-t és a szintén nagy múltú provola-t jelenti. A legkülönlegesebb feltét mégsem ez, hanem a sütőtökkrémes alappal készült Coppa & Cucca, amelyen ezen kívül langhirano-i coppa, egy érlelt olasz felvágott, piemontei mogyoró és chillis méz található.
Az elmúlt napokban komoly számú érdeklődő, vendég fordul meg a Time Out Marketben, de az látható, hogy a rendezvények idejére, amely szinte minden nap van, teljesen megtelik a gasztroudvar. Szerinte egy hónap, negyedév múlva lehet igazán tendeciákról beszélni, de mostanra már nagyjából kezd körvonalazódni, hogy mikor vannak többen, kevesebben, melyik időszakban hányan kell dolgozniuk egy műszakban.
A LIRA by Essência séfei, Miguel Diniz és Tiago Sabarigo szerint a vendégforgalom idáig minden várakozásukat felülmúlta, a Market hangulatát pedig egyszerűen fantasztikusnak nevezték. „Az atmoszféra egyszerre nyüzsgő és elegáns, az élőzene és a DJ szettek különleges ritmust adnak a helynek, amely tovább emeli a gasztronómiai élményt” – vélik.
Nagyon izgatottak vagyunk ezzel a projekttel kapcsolatban, és hihetetlenül büszke a csapatunkra, egy kivételesen jó szakácsgárdát sikerült felépítenünk, akiket ugyanaz a szenvedély és minőség iránti elkötelezettség vezérel
– tették hozzá.
Náluk a legnépszerűbb ételek a 16 órán át pácolt sertéstarja szendvics, vagyis Bifana, a portugál tőkehal krokett, valamint a mandulatorta karamellizált fügével, portói borral és gorgonzola fagylalttal. Azt mondják, a vendégek folyamatosan dicsérik ételeik minőségét, az ízek gazdagságát és a látványos tálalást. A legnagyobb elismerés számunkra mégis az, amikor egész családok térnek vissza mosolyogva, hogy személyesen gratuláljanak – hangsúlyozták.