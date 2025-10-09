Brutális étteremkomplexum nyitott a Blahán – mutatjuk, milyen a kínálat

Szeptember 20-án nyitott meg a Time Out Market Budapest, amelynek már az első napokban tapasztalt forgalma felülmúlta a tulajdonosok minden várakozását – tudtuk meg Balogh Olivértől és Balogh Viktortól, a Corvin Palace tulajdonosaitól. Mint mondták, már a publikus nyitás előtti zártkörű nyitó események is teltházasak voltak, és azóta is több napot vittek végig így.

A nyitás óta rendszeresen ilyen kép, vagyis teltház fogadja az ide látogatókat / Fotó: Time Out Market

A Time Out Marketnél a vendégélmény javításán dolgoznak

Balogh Olivér úgy fogalmazott, nem gondolták, hogy ekkora lesz az érdeklődés, amely – miután évek óta dolgoztak ezen a projekten – óriási elismerés számukra.

Külön öröm, hogy az éttermek séfjeitől és tulajdonosaitól is nagyon jó visszajelzéseket kapunk, ők a Market kulcsszereplői, a budapesti gasztronómia jövőjének alakítói

– hangsúlyozta. Hozzátette, természetesen érzékelték a nyitás óta, hogy van miben még fejlődniük, de az éttermekkel közösen azon dolgoznak, hogy minden, vendégek által jelzett észrevételen javítsanak.

Programjaikat is lelkesen fogadták: nagy siker

a jelenleg is zajló bajor sörfesztivál,

az Olaszrizling Október borkóstolói,

valamint a jazz koncertek és DJ-fellépések is nagy népszerűségnek örvendenek, amelyekre a belépés ingyenes.

Október 9-től pedig a sportkedvelők is különleges élményekre számíthatnak, hiszen a Market a szezon legjobb élő sporteseményeiből válogatott közvetítéseket kínál.

„Úgy érezzük, bár még csak rövid ideje működik, a Market már most valódi közösségi hellyé vált, amely egyesíti a gasztronómiát, a kultúrát és a város vibráló szellemét” – emelte ki Balogh Viktor, a tulajdonos testvérpár másik tagja.

A 101 Bistro szerint az ízpiac szinte berobbant a budapesti gasztro szcénába

Lu Boen, a 101 Bistro társtulajdonosa forgalom szempontjából eddig nagyon elégedett. Szerinte

minden új hely nyitásakor lehet kalkulálni egy nagyobb forgalmi boommal, így van ez a Time Out Market esetében is, amely szó szerint berobbant a budapesti gasztro szcénába.

„Nyitáskor nem igazán tudtuk pontosan, hogy mivel számoljunk, de szerencsére fesztiválos tapasztalatunk is van, amely miatt hozzá vagyunk szokva a lehetséges nagyobb terheléshez, így viszonylag gyorsan tudtunk reagálni ezúttal is a nagy keresletre” – mondta. Úgy véli, a kezdeti időszak egy új hely életében folyamatos igazodás, alkalmazkodás az adott piaci helyzethez és fogyasztói igényekhez. Lu Boen kíváncsian várja, hogy miként alakul a forgalom az ünnepi időszak után, illetve nyáron.