Óriási meglepetés, megérkeztek a legújabb negyedéves gazdasági adatok

Szigorú költségvetési politika, bérek és fogyasztás

Az egyelőre gyenge gazdasági növekedés mellett a költségvetés szempontjából két fontos tételnél van jelentősebb növekedés: a béreknél és a fogyasztásnál. A bevételi oldal kedvező alakulásában szerepet játszhattak az állami cégek osztalékfizetései is – értékelte Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza az adatokat. A kiadási oldalon jelentkező adatokat részletesen elemezve úgy összegzett, hogy a mostani adat egy kifejezetten szigorú költségvetési politikáról (és semmiképp sem fiskális alkoholizmusról) árulkodik. Kérdés persze, hogy ez az év második felében is így tud-e maradni.

Ez azért is fontos, mert a magyar kockázati megítélés szempontjából az egyik kulcstényező a költségvetési helyzet – bár a tavalyi hiány több régiós országnál (Lengyelország, Románia, Szlovákia) is kedvezőbb volt

– jelezte az elemző.