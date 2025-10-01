Óriási meglepetés, megérkeztek a legújabb negyedéves gazdasági adatok

Közzétette friss gyorstájékoztatóját a kormányzati szektor egyenlegéről a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A 2025. II. negyedévi többlet 480 milliárd forint, a GDP 2,2 százalékát érte el. A többlet mellett százalékpontban kifejezve is jelentősen javult az egyenlet.
Az egyenleg az előző év azonos időszakához képest 1237 milliárd forinttal, GDP-arányosan 3,1 százalékponttal lett kedvezőbb.
A kiadások 118 milliárd forinttal, 1,2 százalékkal emelkedtek.
Az egyenleg 949 milliárd forinttal, GDP-arányosan 4,5 százalékponttal lett kedvezőbb az egy évvel korábbihoz viszonyítva
– áll a gyorstájékoztatóban.
Az egyelőre gyenge gazdasági növekedés mellett a költségvetés szempontjából két fontos tételnél van jelentősebb növekedés: a béreknél és a fogyasztásnál. A bevételi oldal kedvező alakulásában szerepet játszhattak az állami cégek osztalékfizetései is – értékelte Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza az adatokat. A kiadási oldalon jelentkező adatokat részletesen elemezve úgy összegzett, hogy a mostani adat egy kifejezetten szigorú költségvetési politikáról (és semmiképp sem fiskális alkoholizmusról) árulkodik. Kérdés persze, hogy ez az év második felében is így tud-e maradni.
Ez azért is fontos, mert a magyar kockázati megítélés szempontjából az egyik kulcstényező a költségvetési helyzet – bár a tavalyi hiány több régiós országnál (Lengyelország, Románia, Szlovákia) is kedvezőbb volt
– jelezte az elemző.
Az adóbevételek egészséges növekedése kulcsfontosságú a gazdaság egészének teljesítményében, illetve az állam mozgásterének bővítésében. Miként az Origo a magyar gazdaság kilátásaival foglalkozó összeállításában bemutatta, a magyar gazdaság növekedését támogató körülmények kifejtik hatásaikat, de az idei év háttalévő szakaszára várt növekedésnek a fogyasztás növekedése az egyik legfontosabb összetevője, mely az adóbevételeken belül csapódik le.