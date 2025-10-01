Hírlevél

Rendkívüli

Orbán Viktor nagyon fontos bejelentést tett a nyugdíjakról

KSH

Óriási meglepetés, megérkeztek a legújabb negyedéves gazdasági adatok

Előzetes adatok szerint 310 milliárd forint, a GDP 0,7 százaléka volt a kormányzati szektor 2025. I. féléves hiánya. A 2025. II. negyedévi többlet 480 milliárd forint, a GDP 2,2 százalékkal. Eközben az egyenleg több mint 900 milliárd forinttal javult
Közzétette friss gyorstájékoztatóját a kormányzati szektor egyenlegéről a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A 2025. II. negyedévi többlet 480 milliárd forint, a GDP 2,2 százalékát érte el. A többlet mellett százalékpontban kifejezve is jelentősen javult az egyenlet.

grafikon, illusztráció, többlet
Óriási javulás a II. negyedéves kormányzati egyenlegben, jelentős a többlet (illusztráció)
Fotó: Pexels

Többlet és bevételek: ezek a konkrét számok

A KSH által közölt adatok szerint 2025 I. félévében 2024 azonos időszakához képest:

  • A bevételek 1713 milliárd forinttal, 10,1 százalékkal nőttek. A legnagyobb értékkel, 523 milliárd forinttal, 7,7 százalékkal a termeléshez kapcsolódó adók bővültek. Az áfabevétel emelkedése 416 milliárd forint, 11,7 százalék volt. A jövedelemadó-bevételek 475 milliárd forinttal, 15,7 százalékkal emelkedtek. A társadalombiztosítási hozzájárulások 381 milliárd forinttal, 9,2 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit. Az egyéb bevételek 333 milliárd forinttal, 11 százalékkal növekedtek.

Az adóbevételek egészséges növekedése kulcsfontosságú a gazdaság egészének teljesítményében, illetve az állam mozgásterének bővítésében. Miként az Origo a magyar gazdaság kilátásaival foglalkozó összeállításában bemutatta, a magyar gazdaság növekedését támogató körülmények kifejtik hatásaikat, de az idei év háttalévő szakaszára várt növekedésnek a fogyasztás növekedése az egyik legfontosabb összetevője, mely az adóbevételeken belül csapódik le.

  • A kiadások 476 milliárd forinttal, 2,6 százalékkal emelkedtek. A kifizetett munkavállalói jövedelem 435 milliárd forinttal, 10,7 százalékkal növekedett. A pénzbeni társadalmi juttatások 262 milliárd forinttal, 5,7 százalékkal lettek magasabbak. A folyó termelőfelhasználás 172 milliárd forinttal, 5,6 százalékkal, a bruttó állóeszköz-felhalmozás pedig 27 milliárd forinttal, 2,5 százalékkal nőtt. A kamatkiadások 217 milliárd forinttal, 11,1 százalékkal csökkentek. A kormányzati szektor egyéb kiadásai 203 milliárd forinttal, 5,4 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól.

Az egyenleg az előző év azonos időszakához képest 1237 milliárd forinttal, GDP-arányosan 3,1 százalékponttal lett kedvezőbb.

2025 II. negyedévében 2024 azonos időszakához képest a bevételek 1067 milliárd forinttal, 11,8 százalékkal nőttek.

A kiadások 118 milliárd forinttal, 1,2 százalékkal emelkedtek.

Az egyenleg 949 milliárd forinttal, GDP-arányosan 4,5 százalékponttal lett kedvezőbb az egy évvel korábbihoz viszonyítva 

– áll a gyorstájékoztatóban.

Szigorú költségvetési politika, bérek és fogyasztás

Az egyelőre gyenge gazdasági növekedés mellett a költségvetés szempontjából két fontos tételnél van jelentősebb növekedés: a béreknél és a fogyasztásnál. A bevételi oldal kedvező alakulásában szerepet játszhattak az állami cégek osztalékfizetései is – értékelte Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza az adatokat. A kiadási oldalon jelentkező adatokat részletesen elemezve úgy összegzett, hogy a mostani adat egy kifejezetten szigorú költségvetési politikáról (és semmiképp sem fiskális alkoholizmusról) árulkodik. Kérdés persze, hogy ez az év második felében is így tud-e maradni.

Ez azért is fontos, mert a magyar kockázati megítélés szempontjából az egyik kulcstényező a költségvetési helyzet – bár a tavalyi hiány több régiós országnál (Lengyelország, Románia, Szlovákia) is kedvezőbb volt

– jelezte az elemző.

 

