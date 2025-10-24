Mi legyen a törtarannyal, tartsuk vagy eladjuk? Fontos tanácsok a szakértőtől

Az év elején még 2600 dollár körül jegyzett arany fokozatosan, majd egyre gyorsuló ütemben drágult, októberben 4381,52 dolláros unciánkénti ára új csúcsot jelentett. A múlt héten volt ugyan egy jelentős korrekció, 3,8 százalékot esett az árfolyam. Hogy ez tartós esés, vagy megtorpanás, az majd kiderült, de az tény, hogy az arany árfolyama azért még az esés után is több mint 60 százalékos pluszban van idén. De mi a helyzet a törtarany árával, hogyan alakul, venni vagy eladni érdemes ebben az időszakban. Ezekről kérdezte az Origó Pintye Lászlót, a BÁV Zrt. vezérigazgatóját.

A törtarany és a fazonarany felvásárlásánál komoly, akár 10 százalékot meghaladó különbségek lehetnek/ Fotó: AFP

A törtarany ára mennyire párhuzamosan, vagy esetleges késéssel követi le az árfolyam emelkedését?

A törtarany felvásárlási ára nagyon szorosan követi a piaci trendeket. A magyar piacon jelenlévő nagyobb vásárlók hetente többször frissítik vételi árlistájukat. A BÁV napi frissítéssel dolgozik, szigorúan az éppen aktuális aranyárfolyamból vezeti le az érvényes árakat.



Milyen tényezők befolyásolták a vételi-eladási ár alakulását?

Noha a piaci szereplők döntő többsége a nemzetközi árszinthez igazodik a tört- és a fazonarany felvásárlásánál, nagyon komoly, akár 10 százalékot meghaladó különbségek lehetnek az ezzel foglalkozó vállalkozások árai között. Ezt helyi sajátosságok is okozhatják, azonban többnyire abból adódnak, hogy a felvásárló mihez kezd majd a felvásárolt áruval. Az országszerte 60 helyszínen felvásárló BÁV például azért tud a piaci vételi átlagárnál jóval magasabb összeget fizetni a felvásárlás során, mert az arany értéklánc többi elemében, így a felújított és új ékszer kereskedelmében, valamint a befektetési célú arany értékesítésében is erős pozíciót tölt be. Így a felvásárolt termékek a javítás, vagy az alapanyagból új termék gyártása után a cégcsoporton belül hasznosulnak. Erre, a nyugodtan mondhatjuk, körforgásos gazdálkodásra berendezkedett, gyártási és kereskedelmi rendszerrel rendelkező felvásárló cégeknek egész egyszerűen többet ér az arany, mint azoknak a vállalkozóknak, akik „csak” az értéklánc következő tagjának kívánják azt továbbadni.