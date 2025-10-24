Mi legyen a törtarannyal, tartsuk vagy eladjuk? Fontos tanácsok a szakértőtől

Az év elején még 2600 dollár körül jegyzett arany fokozatosan, majd egyre gyorsuló ütemben drágult, októberben 4381,52 dolláros unciánkénti ára új csúcsot jelentett. A múlt héten volt ugyan egy jelentős korrekció, 3,8 százalékot esett az árfolyam. Hogy ez tartós esés, vagy megtorpanás, az majd kiderült, de az tény, hogy az arany árfolyama azért még az esés után is több mint 60 százalékos pluszban van idén. De mi a helyzet a törtarany árával, hogyan alakul, venni vagy eladni érdemes ebben az időszakban. Ezekről kérdezte az Origó Pintye Lászlót, a BÁV Zrt. vezérigazgatóját.
A törtarany ára mennyire párhuzamosan, vagy esetleges késéssel követi le az árfolyam emelkedését?
A törtarany felvásárlási ára nagyon szorosan követi a piaci trendeket. A magyar piacon jelenlévő nagyobb vásárlók hetente többször frissítik vételi árlistájukat. A BÁV napi frissítéssel dolgozik, szigorúan az éppen aktuális aranyárfolyamból vezeti le az érvényes árakat.
Milyen tényezők befolyásolták a vételi-eladási ár alakulását?
Noha a piaci szereplők döntő többsége a nemzetközi árszinthez igazodik a tört- és a fazonarany felvásárlásánál, nagyon komoly, akár 10 százalékot meghaladó különbségek lehetnek az ezzel foglalkozó vállalkozások árai között. Ezt helyi sajátosságok is okozhatják, azonban többnyire abból adódnak, hogy a felvásárló mihez kezd majd a felvásárolt áruval. Az országszerte 60 helyszínen felvásárló BÁV például azért tud a piaci vételi átlagárnál jóval magasabb összeget fizetni a felvásárlás során, mert az arany értéklánc többi elemében, így a felújított és új ékszer kereskedelmében, valamint a befektetési célú arany értékesítésében is erős pozíciót tölt be. Így a felvásárolt termékek a javítás, vagy az alapanyagból új termék gyártása után a cégcsoporton belül hasznosulnak. Erre, a nyugodtan mondhatjuk, körforgásos gazdálkodásra berendezkedett, gyártási és kereskedelmi rendszerrel rendelkező felvásárló cégeknek egész egyszerűen többet ér az arany, mint azoknak a vállalkozóknak, akik „csak” az értéklánc következő tagjának kívánják azt továbbadni.
Tapasztaltak-e felvásárlási vagy kimenekülési lázat? Ha igen, milyen termékeknél?
Jelenleg senki nem menekül az aranyból, annak semmilyen formájából sem. Sőt, a záloghitelezésben is azt tapasztaljuk, hogy még a korábbi amúgy is nagyon magas aránynál is nagyobb százalékban váltják ki aranytárgyaikat az ügyfelek. A fizikai, befektetési arany termékek ázsiója pedig megnőtt, talán még az ukrajnai háború kirobbanása körüli szinteknél is jelentősebb irántuk a kereslet. A roppant ütemű áramemelkedés dacára bíznak a fogyasztók abban, hogy az aranyár tovább kúszik felfele – s alighanem joggal vélekednek így.
Mennyire sikeresek az ékszer aukciók az elmúlt években? Vannak-e nagy meglepetések, rekordárak, vagy inkább egy jól tervezhető üzletmenet zajlik?
A BÁV Zrt. évente kétszer megrendezendő művészeti aukcióinak egyik slágere az ékszerszekció. Az elmúlt aukciókon is élénk licitharc folyt az ékszerekért és luxusórákért. A nagy meglepetések inkább a különlegesen ritka, vagy történelmi értékkel bíró daraboknál fordulnak elő. A hagyományos ékszertételek leütési ára stabilabban kalkulálható. Az éppen a szervezés utolsó fázisában lévő 86. Művészeti Aukciónk bő kétszáz óra és ékszer tétele között ezúttal lesz egy igazán különleges darab is, mely hazánkban ritkán látható, 100 millió forintot meghaladó forgalmi értékkel bír.
A BÁV-szakértők milyen kilátásokkal számolnak az aranyár alakulásának tekintetében az elkövetkező két évben?
Nehéz pontos jóslatot mondani, de a jelenleg ismert világgazdasági folyamatok az arany árfolyamának további emelkedését vetítik előre. Még ha az elmúlt évek rendkívüli erősödését a közeljövő trendjei nehezen is tudják felülmúlni, az arany nagyon jó befektetésnek tűnik nem csak két éves, de ennél hosszabb perspektívában is.
A BÁV Zrt. felvásárlási árai október 24.-én:
- 14 k arany: 23.050 Ft beszámítási ár: 24.230 Ft
- 18 k arany: 29.550 Ft beszámítási ár: 31.070 Ft
Mennyi a törtarany felvásárlási ára?
Sok hirdetést lehet találni az interneten is, ahol akár 40-60 ezer forintot is ígérnek az ékszerekért kisebb cégek. A törtarany ára függ attól, hogy milyen tárgyról van szó milyen állapotban van, ezekben az esetekben fazonárat állapítanak meg a kereskedők. Az egyszerű, géppel készült láncoknak, vagy a régi jegygyűrűnek más az értéke, mint a míves, kézzel készült, vagy drágakövekkel díszített ékszereknek. A kereskedők, galériák hirdetéseiben szereplő magas felvásárlási árak sokszor csak beetetést szolgálják, és egészen extra darabokért adják meg, míg az átlagos régi ékszerekért törtarany árat fizetnek. Aki eladni szeretne, mindig legyen körültekintő, több kereskedőtől is kérjen árajánlatot.