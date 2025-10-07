Nagy változás jön a sajtok árusítása terén – mutatjuk, mire kell figyelnie

A Tej Terméktanács tavaly indított országos kampányt a trappista sajt népszerűsítése érdekében (cikkünket erről itt találja), mely továbbra is a magyar sajtpiac egyik meghatározó terméke: évente több mint 25 ezer tonna készül belőle. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a tömb kiszerelésű trappista sajt kilónkénti átlagára 3000 forint körül mozog (idén augusztusban 3020 forint volt). A kampány célja a fogyasztás ösztönzése, illetve a minőségi trappista sajt hírnevének visszaállítása volt. Most újabb fontos lépés történt a magyar trappista sajt sajt kapcsán a Magyar Élelmiszerkönyvben végzett változtatással.

Népszerűsítik a magyar trappista sajtot, a belföldi gyártásban készülő korong alakúak (illusztráció)

Fotó: Pexels

Vége az átcímkézett áltrappisták korának

A szakmai szervezet állásfoglalása szerint a sajtkészítmények nevének védelme nem csupán jogi kérdés, hiszen a fogyasztói tudatosság erősödésével egyre nagyobb a társadalmi igény a jó minőségű élelmiszerek iránt. A trappista mint a legismertebb magyar sajt a belföldi tejipar meghatározó terméke, a gyártói kapacitás az elmúlt években támogatásokkal megújult.

Ezért is fontos, hogy a Magyar Élelmiszerkönyv új fejezete szabályozza a felhasználható összetevőket, az alakra, méretre, tömegre vonatkozó előírásokat, az összetételi és érzékszervi követelményeket

– jelzi a szervezet.

Fontos eredménynek tekintik azt is, hogy a jogszabályok kimondták: az élelmiszerek jelölése, címkézése nem lehet félrevezető.

Hozzátették, hogy eddig több ezer tonnányi termék érkezett Magyarországra külföldről trappista sajtként olyan gyártóktól, akik nem is készítenek ilyet, és emiatt a Tej Terméktanács az elmúlt években többször hangot adott aggodalmának.

A továbbiakban pedig egyeztetni fog kis- és nagykereskedelmi partnerekkel a helyes jogszabály-értelmezés és a gördülékeny átmenet érdekében.

Korong a magyar trappista formája

A közlemény szerint a belföldi gyártású trappista sajt csak korong alakú lehet. Bár a hazai sajtfogyasztás 70 százalékát a trappista sajt teszi ki, ugyanakkor az itthon elfogyasztott trappista sajtok nagyjából 60 százaléka importból származik.

A többnyire külföldön készült hasáb formájúak szeletelt vagy reszelt kiszerelésben, valamint több összetevőből álló élelmiszer-alapanyagaként kerülhetnek csupán forgalomba.

Az új rendelkezés nem jelenti a külföldi eredetű tömbsajtok importjának korlátozását, ezért nem lesz hiány félkemény sajtból, de ezeket az eredeti nevükön lehet csak értékesíteni, trappistaként nem

– jelezte a szervezet.