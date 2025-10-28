Döbbenetes dolog derült ki a trappista sajtról – ezt nem árt, ha tudja!

Hírlevél

52 perce
Közösségi oldalán közzétett videóbejegyzésében tisztázta Nagy István agrárminiszter, hogy a trappista sajt szabályozása nem annak alakja miatt változott meg. A Magyar Élelmiszerkönyv új szabályozása szerint szerint novembertől csak a korong alakú forgalmazható trappista sajt néven a hasáb formájú csak szeletelt vagy reszelt sajtként, valamint egyéb élelmiszerek alapanyagaként kerülhetnek a polcokra.
Nagy vihart kavart a laikus fogyasztók körében, hogy a Magyar Élelmiszerkönyvben végrehajtott módosítások alapján szerint szerint novembertől csak a korong alakú trappista sajtokat lehet ilyen néven forgalmazni, míg – a jellemzően importból érkező, tömbsajtokból darabolt – hasáb formájú sajtok nem forgalmazhatóak trappista néven. Egy kiskapu maradt az ilyen sajtoknak, mert reszelt sajtként, valamint több összetevőjű élelmiszerek alapanyagaként árusíthatók, de ez már nem jelent számottevő mennyiséget.

trappista sajt, illusztráció
A korong alakú az igazi trappista sajt 
Fotó: Pexels

A trappista annyira népszerű Magyarországon, hogy sokan magyar eredetűnek is hiszik, receptúrája Franciaországban született, a Notre Dame de Port du Salut kolostorban élő trappista szerzetesek készítették először – innen a név. Magyarországra is egy trappista kolostorból, a banjalukai Mária csillagából került még a 19. században.

Trappista sajtként adták el az importot

A Tej Terméktanács már hosszú ideje lobbizott az agrártárcánál a trappista sajtra vonatkozó előírások szigorításáért, amit főként az motivált, hogy

  • Lengyelországból,
  • Szlovákiából és
  • Németországból

évente több ezer tonnányi ilyen sajt érkezik – annak ellenére, hogy ezekben az országokban ezt a sajttípust alig ismerik, sőt, a beszállító külföldi tejfeldolgozók a terméktanács állítása szerint nem is gyártanak trappistát. Ez a sajt azért érzékeny kérdés a hazai piacon, mert szegmensében meghatározó, évi több mint 25 ezer tonna készül belőle.

A hazai termelőket, feldolgozókat és kereskedőket összefogó terméktanács szerint a hazai gyártású trappista sajt hagyományosan korong alakú – ezt pedig már jogszabály is rögzíti. A hazai boltokba kerülő hasáb alakú trappisták döntő hányadban import eredetűek.

A terméktanács érvelése szerint az import trappista dömpingjét nem magyarázza az, hogy hazai igények kielégítésére miatt van a külföldi termékekre szükség, ugyanis az elmúlt időszakban több hazai trappista sajtot gyártó feldolgozói kapacitás újult meg, illetve bővült ki, a fejlesztések pedig most is zajlanak.

Ezekhez pedig jelentős támogatás is társult. Az országból évente kiszállított mintegy 300-350 ezer tonna nyerstej pedig megfelelő alapanyag-hátteret jelent a hazai trappista sajt gyártás bővítéséhez.

Ezzel együtt az új szabályozás nem jelenti a külföldi eredetű tömbsajtok importjának bármilyen jellegű korlátozását. A terméktanács álláspontja szerint a magyar piacon félkemény sajtból ezentúl sem lesz hiány, csupán annyi történik, hogy az eddig trappistaként árult darabolt tömböket eredeti nevükön árulják majd, nem pedig a fogyasztókat megtévesztve. Mint kifejtették: a jogszabályok egyértelműen kimondják, hogy az élelmiszerek jelölése, címkézése nem lehet félrevezető. Ez a fogyasztók védelmét szolgálja, hiszen a vásárlóknak joguk van korrekt és érthető információkhoz jutniuk arról, amit megvesznek. Az élelmiszer nevének pontosnak és igaznak kell lennie, utalnia kell a termék valódi jellegére és összetételére – ez .

Nagy István is hasonlóképpen érvelt, az alak helyett az eredeti recept fontosságát hangsúlyozva. Mint fogalmazott:

a hagyományosat akarjuk, nem pedig hamisítványt, külföldről behozott silány terméket szeretnénk a magyar fogyasztók asztalára tenni.

A miniszter szerint az igazi receptet, az igazi beltartalmat a kerek formájú magyar trappista képviseli. A beltartalomra egyébként az új szabályozás a szárazanyag-tartalmat, a szárazanyagban lévő zsírtartalmat és a nátrium-kloridban kifejezett sótartalmat határozza meg.

Leírták, mit kellene éreznünk

A trappista kiemelt szerepe egyébként nem csak az új szabályozásban látszik meg. A miniszter is kiemelte, hogy az új szabályozásban meghatározták a trappista sajt

  • összetevőire,
  • alakjára,
  • méretére és
  • tömegére

vonatkozó követelményeket, valamint részletesen leírja, milyen érzékszervi jellemzőknek kell megfelelnie. (Íze például az előírások szerint kellemesen sós, enyhén savanykás, telt, sajtos, jellegzetesen zamatos, idegen íztől mentes.)

A trappista sajt kiemelt fontosságát nem csak az új élelmiszerkönyvi szabályozás jelzi, hanem az is, hogy az agrárminisztérium és az Agrármarketing Centrum is csatlakozott a Tej Terméktanács tej- és sajtfogyasztást ösztönző kampányához, amelynek kulcseleme éppen a trappista sajt. A kampány keretében azt kívánták elérni, hogy a fogyasztók különböztessék meg a magyar gyártású trappista sajtot az import sajtoktól, és már ekkor azt hangsúlyozták, hogy a korong alakú trappista az, amit Magyarországon gyártanak, magyar tejből, magyar munkaerővel.

 

