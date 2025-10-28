Döbbenetes dolog derült ki a trappista sajtról – ezt nem árt, ha tudja!

Nagy vihart kavart a laikus fogyasztók körében, hogy a Magyar Élelmiszerkönyvben végrehajtott módosítások alapján szerint szerint novembertől csak a korong alakú trappista sajtokat lehet ilyen néven forgalmazni, míg – a jellemzően importból érkező, tömbsajtokból darabolt – hasáb formájú sajtok nem forgalmazhatóak trappista néven. Egy kiskapu maradt az ilyen sajtoknak, mert reszelt sajtként, valamint több összetevőjű élelmiszerek alapanyagaként árusíthatók, de ez már nem jelent számottevő mennyiséget.

A korong alakú az igazi trappista sajt

Fotó: Pexels

A trappista annyira népszerű Magyarországon, hogy sokan magyar eredetűnek is hiszik, receptúrája Franciaországban született, a Notre Dame de Port du Salut kolostorban élő trappista szerzetesek készítették először – innen a név. Magyarországra is egy trappista kolostorból, a banjalukai Mária csillagából került még a 19. században.

Trappista sajtként adták el az importot

A Tej Terméktanács már hosszú ideje lobbizott az agrártárcánál a trappista sajtra vonatkozó előírások szigorításáért, amit főként az motivált, hogy

Lengyelországból,

Szlovákiából és

Németországból

évente több ezer tonnányi ilyen sajt érkezik – annak ellenére, hogy ezekben az országokban ezt a sajttípust alig ismerik, sőt, a beszállító külföldi tejfeldolgozók a terméktanács állítása szerint nem is gyártanak trappistát. Ez a sajt azért érzékeny kérdés a hazai piacon, mert szegmensében meghatározó, évi több mint 25 ezer tonna készül belőle.

A hazai termelőket, feldolgozókat és kereskedőket összefogó terméktanács szerint a hazai gyártású trappista sajt hagyományosan korong alakú – ezt pedig már jogszabály is rögzíti. A hazai boltokba kerülő hasáb alakú trappisták döntő hányadban import eredetűek.

A terméktanács érvelése szerint az import trappista dömpingjét nem magyarázza az, hogy hazai igények kielégítésére miatt van a külföldi termékekre szükség, ugyanis az elmúlt időszakban több hazai trappista sajtot gyártó feldolgozói kapacitás újult meg, illetve bővült ki, a fejlesztések pedig most is zajlanak.

Ezekhez pedig jelentős támogatás is társult. Az országból évente kiszállított mintegy 300-350 ezer tonna nyerstej pedig megfelelő alapanyag-hátteret jelent a hazai trappista sajt gyártás bővítéséhez.