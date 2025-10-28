Döbbenetes dolog derült ki a trappista sajtról – ezt nem árt, ha tudja!

Nagy vihart kavart a laikus fogyasztók körében, hogy a Magyar Élelmiszerkönyvben végrehajtott módosítások alapján szerint szerint novembertől csak a korong alakú trappista sajtokat lehet ilyen néven forgalmazni, míg – a jellemzően importból érkező, tömbsajtokból darabolt – hasáb formájú sajtok nem forgalmazhatóak trappista néven. Egy kiskapu maradt az ilyen sajtoknak, mert reszelt sajtként, valamint több összetevőjű élelmiszerek alapanyagaként árusíthatók, de ez már nem jelent számottevő mennyiséget.
A trappista annyira népszerű Magyarországon, hogy sokan magyar eredetűnek is hiszik, receptúrája Franciaországban született, a Notre Dame de Port du Salut kolostorban élő trappista szerzetesek készítették először – innen a név. Magyarországra is egy trappista kolostorból, a banjalukai Mária csillagából került még a 19. században.
Trappista sajtként adták el az importot
A Tej Terméktanács már hosszú ideje lobbizott az agrártárcánál a trappista sajtra vonatkozó előírások szigorításáért, amit főként az motivált, hogy
- Lengyelországból,
- Szlovákiából és
- Németországból
évente több ezer tonnányi ilyen sajt érkezik – annak ellenére, hogy ezekben az országokban ezt a sajttípust alig ismerik, sőt, a beszállító külföldi tejfeldolgozók a terméktanács állítása szerint nem is gyártanak trappistát. Ez a sajt azért érzékeny kérdés a hazai piacon, mert szegmensében meghatározó, évi több mint 25 ezer tonna készül belőle.
A hazai termelőket, feldolgozókat és kereskedőket összefogó terméktanács szerint a hazai gyártású trappista sajt hagyományosan korong alakú – ezt pedig már jogszabály is rögzíti. A hazai boltokba kerülő hasáb alakú trappisták döntő hányadban import eredetűek.
A terméktanács érvelése szerint az import trappista dömpingjét nem magyarázza az, hogy hazai igények kielégítésére miatt van a külföldi termékekre szükség, ugyanis az elmúlt időszakban több hazai trappista sajtot gyártó feldolgozói kapacitás újult meg, illetve bővült ki, a fejlesztések pedig most is zajlanak.
Ezekhez pedig jelentős támogatás is társult. Az országból évente kiszállított mintegy 300-350 ezer tonna nyerstej pedig megfelelő alapanyag-hátteret jelent a hazai trappista sajt gyártás bővítéséhez.
Ezzel együtt az új szabályozás nem jelenti a külföldi eredetű tömbsajtok importjának bármilyen jellegű korlátozását. A terméktanács álláspontja szerint a magyar piacon félkemény sajtból ezentúl sem lesz hiány, csupán annyi történik, hogy az eddig trappistaként árult darabolt tömböket eredeti nevükön árulják majd, nem pedig a fogyasztókat megtévesztve. Mint kifejtették: a jogszabályok egyértelműen kimondják, hogy az élelmiszerek jelölése, címkézése nem lehet félrevezető. Ez a fogyasztók védelmét szolgálja, hiszen a vásárlóknak joguk van korrekt és érthető információkhoz jutniuk arról, amit megvesznek. Az élelmiszer nevének pontosnak és igaznak kell lennie, utalnia kell a termék valódi jellegére és összetételére – ez .
Nagy István is hasonlóképpen érvelt, az alak helyett az eredeti recept fontosságát hangsúlyozva. Mint fogalmazott:
a hagyományosat akarjuk, nem pedig hamisítványt, külföldről behozott silány terméket szeretnénk a magyar fogyasztók asztalára tenni.
A miniszter szerint az igazi receptet, az igazi beltartalmat a kerek formájú magyar trappista képviseli. A beltartalomra egyébként az új szabályozás a szárazanyag-tartalmat, a szárazanyagban lévő zsírtartalmat és a nátrium-kloridban kifejezett sótartalmat határozza meg.
Leírták, mit kellene éreznünk
A trappista kiemelt szerepe egyébként nem csak az új szabályozásban látszik meg. A miniszter is kiemelte, hogy az új szabályozásban meghatározták a trappista sajt
- összetevőire,
- alakjára,
- méretére és
- tömegére
vonatkozó követelményeket, valamint részletesen leírja, milyen érzékszervi jellemzőknek kell megfelelnie. (Íze például az előírások szerint kellemesen sós, enyhén savanykás, telt, sajtos, jellegzetesen zamatos, idegen íztől mentes.)
A trappista sajt kiemelt fontosságát nem csak az új élelmiszerkönyvi szabályozás jelzi, hanem az is, hogy az agrárminisztérium és az Agrármarketing Centrum is csatlakozott a Tej Terméktanács tej- és sajtfogyasztást ösztönző kampányához, amelynek kulcseleme éppen a trappista sajt. A kampány keretében azt kívánták elérni, hogy a fogyasztók különböztessék meg a magyar gyártású trappista sajtot az import sajtoktól, és már ekkor azt hangsúlyozták, hogy a korong alakú trappista az, amit Magyarországon gyártanak, magyar tejből, magyar munkaerővel.