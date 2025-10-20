Itt a „Shein-gyilkos” webáruház, már nálunk is megvásárolhatóak a ruháik

Az e-kereskedelem világát néhány év alatt forgatta fel főként két nagy, kínai alapítású online piactér, a Temu és Shein. A kihívásra persze reagálniuk kellett a szektor nagy versenyzőinek is, például – miként megírtuk – az Amazon saját térfelén, kínai kereskedőkkel együttműködve, hasonlóan olcsó árakat kínáló portállal vágna vissza a kihívónak. Eközben a Temu működési modelljét a vámháború és a kisértékű csomagküldés mint kiskapu bezárása kezdheti ki, mely viszont mostanra jókora szeletet harapott ki a hagyományos webáruházak forgalmából. Most a Trendyol lehet az új nagy játékos, melyre érdemes figyelni, és ha az Amazon Haul-ja a Temu komoly kihívója, a török piactér a „sheingyilkos” lehet.
Török, de azért kínai is a Trendyol
A név egy török vállalatot takar, a Forbes nemrég jelentetett meg összeállítást a vállalat térnyeréséről, hirdetési trendjeiről. A Trendyol még nem jelenti azt a magyaroknak, mint a Temu, sőt, mivel egyelőre a ruházati és a divat kategóriában szolgálja ki a vásárlókat, ezért inkább a Sheint-t érdemes párhuzamba állítani török piactérrel. (Érdekes adalék ehhez, hogy a Trendyol mögött ott áll befektetőként a kínai Alibaba is, a globálisan is jelentős online piactér.) Ha pedig a hivatkozott cikk mellett máshova is tekintünk, további érdekes mozzanatokat láthatunk a 2010-es alapítású vállalatról.
A Trendyol-nak magyar webáruháza a nemzetközi felületbe integrálódik, ami persze az online kereskedelem határokon átnyúló világában önmagában még nem akadálya annak, hogy a magyar vásárlók is kényelmesen tudjanak anyanyelvükön írt szövegezésű online felületet (illetve applikációt) használni a vásárláshoz. (Ezt meg is teszik, ahogy erről egy Facebook-csoport tanúskodik.) Ez persze nem jelenti azt, hogy – akár már a közeljövőben – nem indulhat el elkülönített hivatalos magyar webáruházuk (miként megírtuk, a lengyel Allegro is rászánta magát a lépésre).
A török vállalatnál jelentkezik az a vitathatatlan fegyvertény, hogy bár globális vállalattá válik, az EU-s országok vevőit központilag szolgálják ki, a piacon ismert nevű futár- és csomagszállító cégekkel együttműködve.
A kínai online piacterek modelljét idézi az, hogy
- gyors, akár már néhány munkanap alatt teljesülő kiszállítást vállalnak,
- a piaci árak keretében értelmezve viszonylag olcsón.
A régión belül a magyar vásárlókat elsősorban ruházati termékekkel, vizuálisan erős „akciós” üzenetekkel, s persze az első vásárlóknak kínált plusz szolgáltatásokkal kívánják megszólítani.
Eurómilliárdos cég lett a török alapítású vállalat
A vállalat első Törökországon kívüli irodája 2022-ben nyílt meg Berlinben. 2023-ban már a kelet-közép-európai működés bővítése került a középpontba, 2024-ben pedig a csehországi, görögországi, magyarországi, illetve romániai erősítés után bejelentették, hogy 2025 regionális logisztikai bázist nyit Bukarestben és irodákat Romániában. A romániai jelenléten keresztül erősítenék regionális elkötelezettségüket, ennek részeként pedig Romániában több kereskedőt csábítanának felületükre.
A friss hírek szerint a Carrefour-ral már sikerült megállapodniuk, a vállalat termékkínálatából elsősosorban a háztartási cikkek, a nem élelmiszer jellegű termékek árusítását és szállítását vállalata a Trendyol.
Az isztambuli székhelyű vállalat a berlini iroda után 2023-ban Amszterdamban is kirendeltséget nyitott, és korábbi közléseik alapján London és Luxembourg is terjeszkedési céljaik között van. 2023-ra vonatkozóan közzétett adataik szerint abban az évben 27 európai országban kb. 30 millió vevőt szolgáltaták ki 250 ezer partnerükkel együttműködve. Honlapjukon átlagosan havi 113 millió látogatót regisztrálrak, globális nettó értékesítési eredményük 4,25 milliárd euró volt.