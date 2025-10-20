Itt a „Shein-gyilkos” webáruház, már nálunk is megvásárolhatóak a ruháik

Az e-kereskedelem világát néhány év alatt forgatta fel főként két nagy, kínai alapítású online piactér, a Temu és Shein. A kihívásra persze reagálniuk kellett a szektor nagy versenyzőinek is, például – miként megírtuk – az Amazon saját térfelén, kínai kereskedőkkel együttműködve, hasonlóan olcsó árakat kínáló portállal vágna vissza a kihívónak. Eközben a Temu működési modelljét a vámháború és a kisértékű csomagküldés mint kiskapu bezárása kezdheti ki, mely viszont mostanra jókora szeletet harapott ki a hagyományos webáruházak forgalmából. Most a Trendyol lehet az új nagy játékos, melyre érdemes figyelni, és ha az Amazon Haul-ja a Temu komoly kihívója, a török piactér a „sheingyilkos” lehet.

A Trendyol török alapítású vállalat online piactere révén egyre jelentősebb régiós szereplővé válhat (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Török, de azért kínai is a Trendyol

A név egy török vállalatot takar, a Forbes nemrég jelentetett meg összeállítást a vállalat térnyeréséről, hirdetési trendjeiről. A Trendyol még nem jelenti azt a magyaroknak, mint a Temu, sőt, mivel egyelőre a ruházati és a divat kategóriában szolgálja ki a vásárlókat, ezért inkább a Sheint-t érdemes párhuzamba állítani török piactérrel. (Érdekes adalék ehhez, hogy a Trendyol mögött ott áll befektetőként a kínai Alibaba is, a globálisan is jelentős online piactér.) Ha pedig a hivatkozott cikk mellett máshova is tekintünk, további érdekes mozzanatokat láthatunk a 2010-es alapítású vállalatról.

A Trendyol-nak magyar webáruháza a nemzetközi felületbe integrálódik, ami persze az online kereskedelem határokon átnyúló világában önmagában még nem akadálya annak, hogy a magyar vásárlók is kényelmesen tudjanak anyanyelvükön írt szövegezésű online felületet (illetve applikációt) használni a vásárláshoz. (Ezt meg is teszik, ahogy erről egy Facebook-csoport tanúskodik.) Ez persze nem jelenti azt, hogy – akár már a közeljövőben – nem indulhat el elkülönített hivatalos magyar webáruházuk (miként megírtuk, a lengyel Allegro is rászánta magát a lépésre).

A török vállalatnál jelentkezik az a vitathatatlan fegyvertény, hogy bár globális vállalattá válik, az EU-s országok vevőit központilag szolgálják ki, a piacon ismert nevű futár- és csomagszállító cégekkel együttműködve.