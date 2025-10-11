Trump újabb vámbombát dobott le, ezt nem teszi zsebre Kína

Donald Trump belengetését követően néhány órán belül valóra váltotta azt a lépését, mely a Kínára kivetett importvámok jelentős emelését eredményezi, válaszul arra, hogy Peking jelentős szigorításokat jelentett be a kritikus fontosságú ritkaföldfémek kivitelére. Trump indoklása szerint Kína „rendkívül agresszív” álláspontot képvisel a kereskedelem kapcsán azzal, hogy egy igen ellenséges levelet küldött a világnak, amelyben kijelentette, hogy 2025. november 1-jétől nagyszabású exportkorlátozásokat vezet be gyakorlatilag minden általuk gyártott termékre, sőt néhány olyanra is, amelyet nem ők gyártanak. Az amerikai elnök jelezte továbbá, hogy a 100 százalékos vám bevezetése Kína további lépéseitől függően előrehozható.

Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy novembertől 100 százalékkal megemeli a Kínára kivetett importvámokat

Trump: A vám mellé exportkorlátozás is érkezhet

Donald Trump azt is tervezi, hogy Kína kapcsán exportkorlátozásokat vezet be „minden kritikus szoftverre”. Donald Trump azt is mondta, hogy lemondja a Hszi Csin-ping kínai elnökkel tervezett, közel három hét múlva Dél-Koreában esedékes találkozóját.

Később az Ovális Irodában újságíróknak azonban kijelentette, hogy nem mondta le a találkozót.

Nem, nem mondtam le, de nem tudom, hogy lesz-e egyáltalán"

– mondta az amerikai elnök, aki hozzátette: „mindenképpen ott leszek, szóval feltételezem, hogy lehet, hogy lesz.”

A Bloomberg értékelésében kitér rá, hogy mind a kínai, mind az amerikai fél lépéseinél felmerül, hogy csak a tárgyalási pozíciók javítását szolgálják. Ugyanakkor a hírügynökségnek nyilatkozó fehér házi források szerint arra is megvan az esély, hogy ha létrejön a két elnök találkozója, addigra már „elfogy a hidegvér”, és mind Peking, mind Washington meglépi azokat az intézkedéseket, melyeket most egyelőre még csak lebegtetnek egymás kárára.

Így reagáltak a piacok a Kínára kivetett új vámtarifára

Az amerikai tőzsdék jelentős mínuszban zártak pénteken Donald Trump Kínával kapcsolatos vámemelési terveire. A részvénypiacok és az értékpapírok kereskedése gyengülő árfolyamok mellett folytatódott, miközben a nemrég történelmi csúcsot elérő arany ára (4000 dollár unciánként) tovább nőtt.

A réz ára viszont beszakadt, nem sokkal azt követően, hogy tonnánkénti árát 10 400 dollárnál is jegyezték: a londoni árutőzsdén 5 százalékos esést szenvedett el, ekkora mértékre nem volt példa az elmúlt öt hónapban.

A réz kiemelt fontosságú nyersanyag az elektifikáció nagyarányú terjedése miatt. Miként az adatközpontok példáján bemutattuk, egész iparágak teljesítményét befolyásolhatja a rendelkezésre állása. Kína és az Egyesült Államok egyaránt a világ legnagyobb rézvásárlói közé tartoznak, Kína ugyanakkor exportőri szereplő is.