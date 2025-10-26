Magyar település a világ legjobb turisztikai falvai között, mutatjuk, kelendőbb lett-e a panel – heti összefoglaló

Az ENSZ Turisztikai Világszervezete (UN Tourism) a világ legjobb turisztikai falvai közé (World Best Tourism Villages) választotta Hosszúhetényt. A rangos elismerést a kínai Anjiban megrendezett díjátadón adták át – osztotta meg közösségimédia-oldalán a jó hírt a település polgármestere, Csörnyei László. „Több mint 270 jelentkező közül, 65 országból választották ki a világ legkiemelkedőbb turisztikai falvait, és óriási büszkeség számunkra, hogy egy baranyai település is felkerült erre a nemzetközi listára” – fogalmaz a polgármester. A döntést több mint 50 nemzetközi zsűritag hozta meg, titkos értékelés alapján.

Hosszúhetény - a baranyai település a világ öt legjobb turisztikai falva közé került

Fotó: Shutterstock/Istvan Csak

A turisztikai siker mellett óriási az érdeklődés a fix 3 százalékos vállalati hitelek iránt

A korábbi adatokkal összevetve kiemelkedően teljesít az SZKP-program. Óriási roham indult fix 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitelekért, ezért a KAVOSZ és a Nemzetgazdasági Minisztérium merőben új eszközöket vetett be, hogy gyorsan, kielégítően tudják kezelni a hirtelen, tömegesen beérkező hiteligényléseket. A nagy érdeklődés miatt kedden elindítottak egy kkv-programirodát. Első lépésként egy honlapot indítottak, itt minden hasznos információt megtalálnak az érintettek. Ezzel párhuzamosan lesz egy email-cím is, ahol bármilyen kérdéssel fordulhatnak az NGM felé a cégek.

Panel vagy tégla? – Mutatjuk, most melyik a kelendőbb

A széles vásárlói réteget érintő Otthon start program elindulása komoly hatással van az ingatlanpiaci folyamatokra – közölte kedden az Otthon Centrum. A társaság mérései szerint az elmúlt hónap eladási adatai alapján a panelok piacát mozgatta meg leginkább a kedvezményes hitel lehetősége. őként Budapest belvárosi és budai kerületeinek panellakásai iránt ugrott meg a kereslet, előbbiben 8,5 százalékkal, míg a budai kerületekben 7 százalékkal kerülnek többe a házgyári lakások.

Ez a kis okos készülék lehet az idei fűtési szezon sztárja? Rengeteget spórolhatunk vele!

A hazai forgalomban is kaphatók a radiátor fűtéserősítő ventilátorok, ezekkel az egyszerű és okos készülékekkel megnövelhető a fűtőtest hatásfoka. Az újfajta radiátorok ugyanúgy meleg vizet keringetnek, mint a régiek, ezekhez találták ki azt az erősítőventilátort, amivel a meleg hatékonyabban juttatható be a lakás levegőjébe. A radiátor fűtéserősítő ventilátor működési elve egyszerű: a radiátor tetején (vagy alján) elhelyezett ventilátor katalizátorként segít a meleg levegőt a helyiség felé irányítani, nem hagyja, hogy felfelé, közvetlenül a mennyezet felé szálljon el. Mert így a padló közelében hűvösebb maradna a levegő. Ez a szerkezet ezt a folyamatot egészíti ki: alulról beszívja a hidegebb levegőt, átáramoltatja a radiátor meleg felületein, majd vízszintesen kifújja a szobába, így a meleg levegő nem reked meg a radiátor fölött, hanem eloszlik a teljes helyiségben.