Megugrott a hazai vendégéjszakák száma

Szeptemberben a szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 9,1, a vendégéjszakáké 5,3 százalékkal bővült 2024 szeptemberéhez képest. A vendégek 71 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 7,5 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 10 százalékkal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban. Január-szeptemberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,2, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – tette hozzá a jelentés.
Ezeken a helyeken nőtt a leginkább a turisztikai teljesítmény
A KSH adatai szerint a belföldi vendégek száma 5,3, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,3 százalékkal több volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 3,9, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,3 százalékkal bővült 2024 szeptemberéhez képest.
A 781 ezer belföldi vendég közel 1,7 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 572 ezer vendéget és 1,2 millió vendégéjszakát regisztráltak.
Utóbbi vendégek 72 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 5,8 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest.
A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 4,2 százalékkal meghaladta a 2024. szeptemberit. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Sopron-Fertő turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (17 százalékkal), míg egyedül Gyulán és térségében csökkent (2,9 százalékkal). Budapesten 16, a Balatonnál 2,1 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma – közölte a KSH.
Több mint 10 százalékkal több külföldi vendég érkezett, mint egy évvel ezelőtt
A külföldi vendégek száma 11, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 7,5 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 12, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 6,5 százalékkal nőtt 2024 szeptemberéhez képest.
A turisztikai szálláshelyekre érkezett 861 ezer külföldi vendég 2,1 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 591 ezer vendéget és közel 1,5 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak.
Az utóbbi vendégek 83 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 6,6 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 15 százalékkal meghaladta a 2024. szeptemberit.
A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva az összes turisztikai térségben bővült, legerőteljesebben Budapest környéke térségében (19 százalékkal). Budapesten 12, a Balatonnál 18 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma. Összesen 28 913 turisztikai szálláshely, ezen belül 2759 kereskedelmi, illetve 26 154 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket.
Milliárdok SZÉP-kártyáról
A KSH jelentése szerint a kereskedelmi szálláshelyek közül 1011 szálloda és 1108 panzió volt nyitva szeptember egy részében vagy egészében. A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 103,7 milliárd forint volt, folyó áron 6,2 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A jelentés kitért arra is, hogy Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 2,2 százalékkal kevesebbet, 2,4 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.
2025. január-szeptemberben az előző év azonos időszakához képest 6,4 százalékkal több, összesen 15,1 millió vendéget regisztráltak a turisztikai szálláshelyeken.
A belföldi vendégek száma 2,2, a külföldieké 11 százalékkal több (7,6 millió, illetve közel 7,5 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken.
Remek teljesítményt nyújthat a turizmus a következő hónapokban is
A turisztikai forgalmat szeptemberben is a külföldi vendégforgalom húzta: a turisztikai szálláshelyeken a külföldi vendégek száma 11,1, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 7,5 százalékos emelkedést mutatott. Eközben a belföldi turizmus is érdemi élénkülést mutatott – értékelte a KSH adatait Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség Makroelemzési Osztályának vezető elemzője. Molnár Dániel szerint a külföldi vendégforgalmat hazánk turisztikai vonzereje, kedvező árfekvése támogatja, miközben a reptéri fejlesztések, az elérhető desztinációk bővülése is elősegíti annak növekedését.
Az elemző az adatok részletezése kapcsán kitér ré, hogy a bővülést a főbb küldő régiók egyformán támogatták:
- az Ázsiából érkező vendégek 7,3,
- az Észak-Amerikából érkezők 6,2, míg
- az Európából érkezők 8,5 százalékkal töltöttek el több vendégéjszakát, mint egy évvel korábban.
Európán belül Franciaország, Lengyelország, valamint Szlovákia volt a növekedés forrása, mindhárom országból ötödével több vendégéjszakát regisztráltak, de a kiegyensúlyozott bővülést mutatja, hogy csak a holland vendégéjszakák száma csökkent, az is minimálisan.
„Várakozásaink szerint a turizmus ágazat a következő hónapokban is kedvező teljesítményt nyújthat.
Hazánk turisztikai vonzereje nyomán a külföldi vendégek egyre növekvő számban érkezhetnek, és az elmúlt évek tendenciái nyomán ez nemcsak a nyári időszakban, hanem a késő őszi, téli hónapokban is érdemi növekedést hozhat. Ezzel párhuzamosan a lakosság jövedelmi helyzetének javulása a belföldi turizmusnak adhat támaszt.
Az ágazat élénkülése pedig a gazdaság széles rétegeiben lecsapódhat, miközben a turisztikai régiók fellendülése a felzárkózást is elősegítheti, amelyet a turisztikai kereslet éven belüli egyenletesebb eloszlása is támogathat” – jelezte az adatok kapcsán várakozásait Molnár Dániel.
A turisztikai szempontból kiváló őszi időszakot a tavalyi év adatai is előre vetítették, azt, hogy a hűvösebb hónapokban fokozódik az érdeklődés a borrégiók, valamint a wellness-szolgáltatások iránt. Erről szóló, előre tekintő összeállításunkat az Origón itt találja.