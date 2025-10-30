Megugrott a hazai vendégéjszakák száma

Szeptemberben a szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 9,1, a vendégéjszakáké 5,3 százalékkal bővült 2024 szeptemberéhez képest. A vendégek 71 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 7,5 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 10 százalékkal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban. Január-szeptemberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,2, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – tette hozzá a jelentés.

Szeptemberben kiugró erősödést mutatott a magyar turisztikai teljesítmény az egy évvel korábbi időszakhoz képest (illusztráció)

Fotó: U__Photo / Shutterstock

Ezeken a helyeken nőtt a leginkább a turisztikai teljesítmény

A KSH adatai szerint a belföldi vendégek száma 5,3, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,3 százalékkal több volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 3,9, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,3 százalékkal bővült 2024 szeptemberéhez képest.

A 781 ezer belföldi vendég közel 1,7 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 572 ezer vendéget és 1,2 millió vendégéjszakát regisztráltak.

Utóbbi vendégek 72 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 5,8 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest.

A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 4,2 százalékkal meghaladta a 2024. szeptemberit. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Sopron-Fertő turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (17 százalékkal), míg egyedül Gyulán és térségében csökkent (2,9 százalékkal). Budapesten 16, a Balatonnál 2,1 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma – közölte a KSH.

Több mint 10 százalékkal több külföldi vendég érkezett, mint egy évvel ezelőtt

A külföldi vendégek száma 11, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 7,5 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 12, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 6,5 százalékkal nőtt 2024 szeptemberéhez képest.

A turisztikai szálláshelyekre érkezett 861 ezer külföldi vendég 2,1 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 591 ezer vendéget és közel 1,5 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak.

Az utóbbi vendégek 83 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 6,6 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 15 százalékkal meghaladta a 2024. szeptemberit.