Megugrott a hazai vendégéjszakák száma

2025 szeptemberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken 1,6 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 8,3, a vendégéjszakáké 5,6 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál – jelentette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az első kommentárok kitérnek rá, hogy Magyarország turisztikai vonzereje továbbra is hatalmas a külföldiek szemében. A turisztikai forgalmat az év kilencedik hónapjában is a külföldi vendégforgalom húzta.
Szeptemberben a szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 9,1, a vendégéjszakáké 5,3 százalékkal bővült 2024 szeptemberéhez képest. A vendégek 71 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 7,5 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 10 százalékkal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban. Január-szeptemberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,2, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – tette hozzá a jelentés.

turisztikai
Szeptemberben kiugró erősödést mutatott a magyar turisztikai teljesítmény az egy évvel korábbi időszakhoz képest (illusztráció)
Fotó: U__Photo / Shutterstock

Ezeken a helyeken nőtt a leginkább a turisztikai teljesítmény

A KSH adatai szerint a belföldi vendégek száma 5,3, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,3 százalékkal több volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 3,9, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,3 százalékkal bővült 2024 szeptemberéhez képest. 

A 781 ezer belföldi vendég közel 1,7 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 572 ezer vendéget és 1,2 millió vendégéjszakát regisztráltak.

Utóbbi vendégek 72 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 5,8 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest. 

A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 4,2 százalékkal meghaladta a 2024. szeptemberit. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Sopron-Fertő turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (17 százalékkal), míg egyedül Gyulán és térségében csökkent (2,9 százalékkal). Budapesten 16, a Balatonnál 2,1 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma – közölte a KSH.

Több mint 10 százalékkal több külföldi vendég érkezett, mint egy évvel ezelőtt 

A külföldi vendégek száma 11, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 7,5 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 12, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 6,5 százalékkal nőtt 2024 szeptemberéhez képest. 

A turisztikai szálláshelyekre érkezett 861 ezer külföldi vendég 2,1 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 591 ezer vendéget és közel 1,5 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. 

Az utóbbi vendégek 83 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 6,6 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 15 százalékkal meghaladta a 2024. szeptemberit. 

A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva az összes turisztikai térségben bővült, legerőteljesebben Budapest környéke térségében (19 százalékkal). Budapesten 12, a Balatonnál 18 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma. Összesen 28 913 turisztikai szálláshely, ezen belül 2759 kereskedelmi, illetve 26 154 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket. 

Milliárdok SZÉP-kártyáról

A KSH jelentése szerint a kereskedelmi szálláshelyek közül 1011 szálloda és 1108 panzió volt nyitva szeptember egy részében vagy egészében. A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 103,7 milliárd forint volt, folyó áron 6,2 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A jelentés kitért arra is, hogy Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 2,2 százalékkal kevesebbet, 2,4 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.

2025. január-szeptemberben az előző év azonos időszakához képest 6,4 százalékkal több, összesen 15,1 millió vendéget regisztráltak a turisztikai szálláshelyeken. 

A belföldi vendégek száma 2,2, a külföldieké 11 százalékkal több (7,6 millió, illetve közel 7,5 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken.

A turisztikai szempontból kiváló őszi időszakot a tavalyi év adatai is előre vetítették, azt, hogy a hűvösebb hónapokban fokozódik az érdeklődés a borrégiók, valamint a wellness-szolgáltatások iránt. Erről szóló, előre tekintő összeállításunkat az Origón itt találja.

Remek teljesítményt nyújthat a turizmus a következő hónapokban is

A turisztikai forgalmat szeptemberben is a külföldi vendégforgalom húzta: a turisztikai szálláshelyeken a külföldi vendégek száma 11,1, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 7,5 százalékos emelkedést mutatott. Eközben a belföldi turizmus is érdemi élénkülést mutatott – értékelte a KSH adatait Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség Makroelemzési Osztályának vezető elemzője. Molnár Dániel szerint a külföldi vendégforgalmat hazánk turisztikai vonzereje, kedvező árfekvése támogatja, miközben a reptéri fejlesztések, az elérhető desztinációk bővülése is elősegíti annak növekedését.

Az elemző az adatok részletezése kapcsán kitér ré, hogy a bővülést a főbb küldő régiók egyformán támogatták: 

  • az Ázsiából érkező vendégek 7,3, 
  • az Észak-Amerikából érkezők 6,2, míg 
  • az Európából érkezők 8,5 százalékkal töltöttek el több vendégéjszakát, mint egy évvel korábban. 

Európán belül Franciaország, Lengyelország, valamint Szlovákia volt a növekedés forrása, mindhárom országból ötödével több vendégéjszakát regisztráltak, de a kiegyensúlyozott bővülést mutatja, hogy csak a holland vendégéjszakák száma csökkent, az is minimálisan.

„Várakozásaink szerint a turizmus ágazat a következő hónapokban is kedvező teljesítményt nyújthat. 

Hazánk turisztikai vonzereje nyomán a külföldi vendégek egyre növekvő számban érkezhetnek, és az elmúlt évek tendenciái nyomán ez nemcsak a nyári időszakban, hanem a késő őszi, téli hónapokban is érdemi növekedést hozhat. Ezzel párhuzamosan a lakosság jövedelmi helyzetének javulása a belföldi turizmusnak adhat támaszt. 

Az ágazat élénkülése pedig a gazdaság széles rétegeiben lecsapódhat, miközben a turisztikai régiók fellendülése a felzárkózást is elősegítheti, amelyet a turisztikai kereslet éven belüli egyenletesebb eloszlása is támogathat” – jelezte az adatok kapcsán várakozásait Molnár Dániel.

 

 

