Az utószezonban feltámad a turizmus – a külföldi vendégek is húzzák az ágazatot

A turizmuspiaci szereplők derűlátóan tekintenek az idei utószezon elé. A nyári hónapok kiemelkedő forgalma után a várakozások szerint az őszi időszak sem hoz visszaesést, sőt sok helyen a szeptember–november közötti hónapok egyre fontosabb szerepet kapnak az éves bevételekben. A szakértők úgy látják, a hosszabb távú belföldi foglalások, a tematikus hétvégék és a kedvezményes csomagajánlatok idén is életben tarthatják a keresletet.

A turizmus lendülete kitarthat egész ősszel

Fotó: Pexels

A turisztikai vállalkozások abban bíznak, hogy a hűvösebb hónapokban a fürdő- és wellnessrégiók, valamint a borvidékek iránti érdeklődés fokozódik. A tavalyi évben is ezek a térségek mutatták a legnagyobb stabilitást, és a mostani előfoglalási adatok alapján idén is hasonló tendencia körvonalazódik. A vidéki hotelek és panziók őszi kihasználtsága már szeptember végén elérte a 60–70 százalékot, ami kifejezetten erős kezdésnek számít.

Fókuszban az őszi utazások

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2024-ben a turizmus összesen több mint 44 millió vendégéjszakát regisztrált, ami 7 százalékos bővülést jelentett. A belföldi vendégforgalom enyhébb növekedést mutatott, ám a szakértők szerint az idei év utószezonja mérföldkő lehet abban, hogy a magyarok újra felfedezzék az őszi utazások előnyeit.

A trendek alapján a magyar turisták egyre inkább a rövidebb, de gyakrabban ismételt utazásokat részesítik előnyben, és a családi programok, gasztrotúrák, illetve borfesztiválok adják az őszi szezon motorját. A turisztikai szervezetek szerint a növekvő érdeklődés mögött az is áll, hogy sokan inkább a költséghatékony, közeli úti célokat keresik, mintsem külföldi utazásokba kezdenének.

A turizmuspiac szakértői szerint a szezonhosszabbítás egyre inkább stratégiai cél. A szállásadók és a szolgáltatók őszi kedvezménycsomagokkal, hétvégi programokkal és gasztronómiai fesztiválokkal próbálják megtartani a vendégeket. A Balaton, Hévíz, Eger és Hajdúszoboszló térsége idén is erős utószezont vár, de az őszi erdei kirándulások, természetjáró programok és városi fesztiválok is segíthetnek a forgalom fenntartásában.