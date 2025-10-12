Az utószezonban feltámad a turizmus – a külföldi vendégek is húzzák az ágazatot

A turizmuspiaci szereplők derűlátóan tekintenek az idei utószezon elé. A nyári hónapok kiemelkedő forgalma után a várakozások szerint az őszi időszak sem hoz visszaesést, sőt sok helyen a szeptember–november közötti hónapok egyre fontosabb szerepet kapnak az éves bevételekben. A szakértők úgy látják, a hosszabb távú belföldi foglalások, a tematikus hétvégék és a kedvezményes csomagajánlatok idén is életben tarthatják a keresletet.
A turisztikai vállalkozások abban bíznak, hogy a hűvösebb hónapokban a fürdő- és wellnessrégiók, valamint a borvidékek iránti érdeklődés fokozódik. A tavalyi évben is ezek a térségek mutatták a legnagyobb stabilitást, és a mostani előfoglalási adatok alapján idén is hasonló tendencia körvonalazódik. A vidéki hotelek és panziók őszi kihasználtsága már szeptember végén elérte a 60–70 százalékot, ami kifejezetten erős kezdésnek számít.
Fókuszban az őszi utazások
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2024-ben a turizmus összesen több mint 44 millió vendégéjszakát regisztrált, ami 7 százalékos bővülést jelentett. A belföldi vendégforgalom enyhébb növekedést mutatott, ám a szakértők szerint az idei év utószezonja mérföldkő lehet abban, hogy a magyarok újra felfedezzék az őszi utazások előnyeit.
A trendek alapján a magyar turisták egyre inkább a rövidebb, de gyakrabban ismételt utazásokat részesítik előnyben, és a családi programok, gasztrotúrák, illetve borfesztiválok adják az őszi szezon motorját. A turisztikai szervezetek szerint a növekvő érdeklődés mögött az is áll, hogy sokan inkább a költséghatékony, közeli úti célokat keresik, mintsem külföldi utazásokba kezdenének.
A turizmuspiac szakértői szerint a szezonhosszabbítás egyre inkább stratégiai cél. A szállásadók és a szolgáltatók őszi kedvezménycsomagokkal, hétvégi programokkal és gasztronómiai fesztiválokkal próbálják megtartani a vendégeket. A Balaton, Hévíz, Eger és Hajdúszoboszló térsége idén is erős utószezont vár, de az őszi erdei kirándulások, természetjáró programok és városi fesztiválok is segíthetnek a forgalom fenntartásában.
A KSH várakozásai szerint az év végi vendégéjszakák száma megközelítheti a tavalyi rekordot, miközben a turizmus szerkezete egyre kiegyenlítettebbé válik. Az őszi hónapok tehát már nem pusztán a nyár levezető szakaszát jelentik, hanem egyre inkább a tudatos belföldi utazás időszakát.
A turizmus új célja: fenntartható lendület
A szektor szereplői szerint a 2025-ös év kulcsszava a fenntarthatóság és tervezhetőség lesz. A cél, hogy a belföldi vendégek megtartása mellett stabil, kiszámítható forgalmat biztosítsanak az egész év során.
A turizmus így nemcsak a nyári hónapokban, hanem az őszi és téli időszakban is meghatározó szereplő maradhat a magyar gazdaságban, ha sikerül a mostani lendületet átvinnie a következő szezonra. Az utószezon tehát már nem a csendet, hanem az egyre tudatosabb és élményalapú utazási döntéseket jelenti – mindezt egy erősödő, belső piacra építve.