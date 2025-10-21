Senki nem beszél róla, de drágulhat egy alapvető termék, sőt hiány is lehet belőle a tűz miatt

Miközben Magyarország figyelme a Dunai Finomítóban keletkezett tűzre és annak következményeire összpontosul, friss értékelések jelentek meg az október 18-án Dakka repülőterén, a teherszállítás céljára fenntartott területen keletkezett tűz követkeményeiről. A lángok több mint hat órán át tomboltak, megfékezésükhöz több tucat tűzoltóegységre, valamint a hadsereg segítségnyújtására is szükség volt. A cargo komplexumban kitört hatalmas tűz jelentős károkat okozott több nagy ruhaipari exportőr árukészletében, az alapanyagokban, a veszteségek és a kereskedelemre gyakorolt ​​hatás pedig óriási lesz – írja a Reuters iparági források alapján.

A dakkai tűzoltóság által közreadott videóból kiemelt felvételen a tűz oltásának műveletei a dakkai repülőtér cargo terminálján

Fotó: Dakkai tűzoltóság / GlobalNews

Tűz Ázsia egyik legfontosabb cargo repülőterén: ez fájni fog a ruhaiparnak

Széles körben elterjedt vélekedés, hogy Kína „a világ gyáraként” a globális textilipar meghatározó országa. Ez nem alaptalan vélekedés, de hozzá kell tenni, hogy Délkelet-Ázsia más országai egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert az iparágban. Miként bemutattuk, Banglades is ezek közé tartozik, mely Kínát követően a legnagyobb ruházati exportőr a világon. Tavaly pedig arról írtunk, hogy a nyáron elmélyült bangladesi belpolitikai válság miatt olyan nagy divatruházati márkák, mint a H&M, a Zara és az Uniqlo is késéssel juthatnak hozzá legújabb kollekcióikhoz (így vásárlóik is), hiszen e márkák gyártóbázisát főként dakkai és más gyárak jelentik az országban. A most keletkezett tűznek szintén komoly gazdasági következményei lehetnek, melyek egyes ruházati cikkek elérhetőségében is jelentkezhetnek.

A tűz ugyanis lényegében elpusztította a raktárkompelxumot, melyben főként a Bangladesbe a gyártáshoz importált alapanyagok, valamint exportra kész ruházati cikkek, illetve termékminták voltak – mindezek elengedhetetlenek Banglades 47 milliárd dolláros ruhaiparnak működtetéséhez.

„Ez az incidens súlyos károkat okozott az ország exportkereskedelmében, különösen a ruházati ágazatban” – nyilatkozta Inamul Haq Khan, a Bangladesi Ruhagyártók és Exportőrök Szövetségének (BGMEA) alelnöke. „Nagy értékű áruk és légi szállítmányozásra előkészített készletek semmisültek meg, ruhadarabok, alapanyagok, s ami a legfontosabb: termékminták” – tette hozzá. A szakember szerint a minták elvesztése a gyártók üzletmenetét veszélyezteti, valamint azt, hogy új megrendelésekhez jussanak.