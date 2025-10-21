Senki nem beszél róla, de drágulhat egy alapvető termék, sőt hiány is lehet belőle a tűz miatt

Miközben Magyarország figyelme a Dunai Finomítóban keletkezett tűzre és annak következményeire összpontosul, friss értékelések jelentek meg az október 18-án Dakka repülőterén, a teherszállítás céljára fenntartott területen keletkezett tűz követkeményeiről. A lángok több mint hat órán át tomboltak, megfékezésükhöz több tucat tűzoltóegységre, valamint a hadsereg segítségnyújtására is szükség volt. A cargo komplexumban kitört hatalmas tűz jelentős károkat okozott több nagy ruhaipari exportőr árukészletében, az alapanyagokban, a veszteségek és a kereskedelemre gyakorolt hatás pedig óriási lesz – írja a Reuters iparági források alapján.
Tűz Ázsia egyik legfontosabb cargo repülőterén: ez fájni fog a ruhaiparnak
Széles körben elterjedt vélekedés, hogy Kína „a világ gyáraként” a globális textilipar meghatározó országa. Ez nem alaptalan vélekedés, de hozzá kell tenni, hogy Délkelet-Ázsia más országai egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert az iparágban. Miként bemutattuk, Banglades is ezek közé tartozik, mely Kínát követően a legnagyobb ruházati exportőr a világon. Tavaly pedig arról írtunk, hogy a nyáron elmélyült bangladesi belpolitikai válság miatt olyan nagy divatruházati márkák, mint a H&M, a Zara és az Uniqlo is késéssel juthatnak hozzá legújabb kollekcióikhoz (így vásárlóik is), hiszen e márkák gyártóbázisát főként dakkai és más gyárak jelentik az országban. A most keletkezett tűznek szintén komoly gazdasági következményei lehetnek, melyek egyes ruházati cikkek elérhetőségében is jelentkezhetnek.
A tűz ugyanis lényegében elpusztította a raktárkompelxumot, melyben főként a Bangladesbe a gyártáshoz importált alapanyagok, valamint exportra kész ruházati cikkek, illetve termékminták voltak – mindezek elengedhetetlenek Banglades 47 milliárd dolláros ruhaiparnak működtetéséhez.
„Ez az incidens súlyos károkat okozott az ország exportkereskedelmében, különösen a ruházati ágazatban” – nyilatkozta Inamul Haq Khan, a Bangladesi Ruhagyártók és Exportőrök Szövetségének (BGMEA) alelnöke. „Nagy értékű áruk és légi szállítmányozásra előkészített készletek semmisültek meg, ruhadarabok, alapanyagok, s ami a legfontosabb: termékminták” – tette hozzá. A szakember szerint a minták elvesztése a gyártók üzletmenetét veszélyezteti, valamint azt, hogy új megrendelésekhez jussanak.
A BBC-nek nyilatkozó ruhaipari szakemberek szerint
Bangladesnek legalább 1 milliárd dollár kára származik a tűzesetből, ami főként az ágazatban keletkező kiesésből származik.
A dakkai repülőtér cargo bázisa Banglades egyik legforgalmasabb logisztikai központja, ahol naponta több mint 600 tonna szárazárut kezelnek – ez a szám az októbertől decemberig tartó főszezonban megduplázódik.
„Naponta körülbelül 200-250 gyár küldi termékeit légi úton” – mondta Khan, aki szerint a tűzeset pénzügyi következményei jelentősek.
Széttöredeztek az ellátási láncok
Banglades a világ második legnagyobb ruházati exportőre Kína után. Az ágazat, amely olyan nagy globális kiskereskedőket lát el, mint a Walmart, a H&M és a Gap, körülbelül 4 millió munkavállalót foglalkoztat, és évente az ország GDP-jének több mint tizedét termeli.
A tűz az exportot tekintve csúcsszezonban tombolt, aminek hatására a nemzetközi szállítások késedelmet szenvednek, a határidők csúszása pedig a kiskereskedők ellátására is hatással lehet.
A dakkai repülőtér a régió kulcsfontosságú logisztikai központja, a cargo terminálon keletkezett tűz miatt komolyan sérültek az ellátási láncok, melyek Dakkán futnak keresztül. Banglades légi úton nehezebben közelíthető meg, és ez csúszászoskat eredményez az áruszállításban és a személyszállítrásban is – értékelte Mariusz Filec, a közép-kelet-európai színtéren jelentős lengyel logisztikai vállalat, a Rohlig SUUS Logistics légi áruszállításért felelős igazgatója a helyzetet Origóhoz eljuttatott kommentárjában.
A vállalat szerint Bangladesből a ruházati termékek mellett elektronikai cikkeket is nagy mennyiségben szállítanak a globális piacra, a tűz után ugyanakkor máris az export és importköltségek emelkedését látni a légi teherszállításban.
Ez pedig az európai piacot is érinti a kommentár szerint, és akár ellátási hiányok is származhatnak abból a szállítási költségek emelkedése mellett.
Alternatív megoldást jelenthet, hogy az importárut a légi szállítmányozásból kiemelve hajóra rakodják át
- Srí Lankán,
- Szingapúrban, vagy akár
- a Maldív-szigeteken, és az vízi úton jut el Bangladesbe.
Ez segítséget jelenthet az ellátási láncoknál, ám az európai kikötőkbe való vízi szállítás Bangladesből továbbra is nehézkes a vörös-tengeri krízis miatt. Bangladesnek pedig, eltérően Kínától, nincs közvetlen vasúti kapcsolata Európával – jelezte Mariusz Filec.
