Unilever Magyarország Kft

Évi 150 millió palack dezodort gyárt majd egy most épülő, hatalmas gyár hazánkban

Mintegy 30 milliárdos beruházást valósít meg Nyírbátorban egy 30 éve hazánkban működő cég. Tízezer négyzetméteres új gyárcsarnokkal bővíti magyarországi kapacitásait az Unilever, ahol évente 150 millió palack dezodort gyárt majd.
Unilever Magyarország Kft

Az 1929-ben eredetileg brit-holland cégegyesítéssel alapított Unilever aerosolos dezodorgyárának szerkezetépítésén a Strabag dolgozik – számolt be róla a Magyar építők. Az Unilever globális hálózatában a nyírbátori egység lesz a 4. legnagyobb kapacitású ilyen üzem.

Nyírbátor, 2023. június 30. Az Unilever Magyarország Kft. új üzemépülete Nyírbátorban az átadás napján, 2023. június 30-án. A 23 milliárd forint értékű beruházással bővítik a tisztítószer-üzem kapacitását, és nyolcvan új munkahelyet hoznak létre. MTI/Balázs Attila
Az Unilever nyírbátori telephelye Fotó: Balázs Attila / MTI Fotószerkesztőség

Évente 150 millió palack dezodort gyárt majd az Unilever új egysége

Az Unilever a nyírbátori telephelyen a működő háztartásvegyipari gyár mellett épülő új gyáregységével higiéniás termékek előállításába kezd. A 30 milliárd forintos beruházás révén évente 150 millió palack dezodor állíthatnak elő, főként exportra, elsősorban a kelet-európai piacokra.

A barnamezős beruházás megvalósítása 2024 őszén bontási munkákkal kezdődött el, és 2026 nyarán már szeretnék tesztüzemmódban elindítani az új gyáregységet. Az épület átadását követően az Unilever új gyártóegysége nemcsak a vállalat termelési kapacitását növeli, új munkahelyeket teremt, hanem a régió ipari súlyát is erősíti. A 30 milliárd forintos projektet az állam 3,9 milliárd forinttal támogatta, így hozzájárulva száz új munkahely létrejöttéhez.

Az alábbi képen az építkezés jelenlegi állása látható:

Unilever gyár, Unilevergyár
Fotó: Magyar Építők

Jól megy a cégnek

Az Unilever bevétel növekedése a második negyedévben 3,8 százalékos volt, meghaladva az elemzők 3,6 százalékos várakozását. Emellett a termékeinek ára és eladott mennyisége egyaránt emelkedett, hozzájárulva a kedvező eredményhez. A vállalat jelentése szerint a vártnál jobb eredményhez egyebek mellett a Dove márka kedvező teljesítménye is hozzájárult.

 

