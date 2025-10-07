Évi 150 millió palack dezodort gyárt majd egy most épülő, hatalmas gyár hazánkban

Az 1929-ben eredetileg brit-holland cégegyesítéssel alapított Unilever aerosolos dezodorgyárának szerkezetépítésén a Strabag dolgozik – számolt be róla a Magyar építők. Az Unilever globális hálózatában a nyírbátori egység lesz a 4. legnagyobb kapacitású ilyen üzem.

Az Unilever nyírbátori telephelye Fotó: Balázs Attila / MTI Fotószerkesztőség

Évente 150 millió palack dezodort gyárt majd az Unilever új egysége

Az Unilever a nyírbátori telephelyen a működő háztartásvegyipari gyár mellett épülő új gyáregységével higiéniás termékek előállításába kezd. A 30 milliárd forintos beruházás révén évente 150 millió palack dezodor állíthatnak elő, főként exportra, elsősorban a kelet-európai piacokra.

A barnamezős beruházás megvalósítása 2024 őszén bontási munkákkal kezdődött el, és 2026 nyarán már szeretnék tesztüzemmódban elindítani az új gyáregységet. Az épület átadását követően az Unilever új gyártóegysége nemcsak a vállalat termelési kapacitását növeli, új munkahelyeket teremt, hanem a régió ipari súlyát is erősíti. A 30 milliárd forintos projektet az állam 3,9 milliárd forinttal támogatta, így hozzájárulva száz új munkahely létrejöttéhez.

Az alábbi képen az építkezés jelenlegi állása látható:

Fotó: Magyar Építők

Jól megy a cégnek

Az Unilever bevétel növekedése a második negyedévben 3,8 százalékos volt, meghaladva az elemzők 3,6 százalékos várakozását. Emellett a termékeinek ára és eladott mennyisége egyaránt emelkedett, hozzájárulva a kedvező eredményhez. A vállalat jelentése szerint a vártnál jobb eredményhez egyebek mellett a Dove márka kedvező teljesítménye is hozzájárult.