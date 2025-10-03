Hírlevél

Rendkívüli

Ez egyre félelmetesebb: pusztító vírust alkotott a mesterséges intelligencia

Miközben másutt drágul, nálunk siker: 600 alatt maradt a magyar benzin

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 szeptemberében Magyarországon a 95-ös benzin havi átlagára 585 forint volt, ami 2 forinttal alacsonyabb, mint a szomszédos országok 587 forintos átlaga. A gázolaj hazai átlagára pedig 588 forintot tett ki, míg a szomszédos országok átlaga 591 forint volt. A kormány elvárása ismét teljesült: a magyar családok szeptemberben is kedvezőbb feltételek mellett tankolhattak, mint a szomszédos országokban élők.
Az elmúlt időszakban az üzemanyagok ára nem változott érdemben a hazai kutakon, ami azt is jelenti, hogy immár hosszabb ideje stabilan a 600 forint/literes szint alatt tartózkodnak. Ehhez támogató hátteret nyújt az erős forint: a magyar fizetőeszköz látványos erősödést mutatott az euróval és a dollárral szemben az év eleje óta. 

Az üzemanyagárak immár tartósan a 600 forint/literes szint alatt tartózkodnak a hazai kutakon
Az üzemanyagárak immár tartósan a 600 forint/literes szint alatt tartózkodnak a hazai kutakon
Fotó: Lapis Renáta / Lapis Renáta

A magyar családok és vállalkozások stabil, kiszámítható és versenyképes üzemanyagárakkal találkozzanak a hazai töltőállomásokon

A Nemzetgazdasági Minisztérium a magyar emberek érdekeit szem előtt tartva rendszeres egyeztetéseket folytat az üzemanyagpiac szereplőivel, és mindent megtesz az árstabilitás megőrzése, valamint a családok és a vállalkozások terheinek mérséklése érdekében  - írták a minisztériumi közleményben. 

A magyarországi üzemanyagárak 2025-ben az év eleji jelentős csökkenés után a nyár első hónapjaiban mérsékelten emelkedtek. Júniusban, a közel-keleti konfliktus eszkalációjától való félelem hatására, amikor Izrael bombázta az iráni atomlétesítményeket, felmerült egy jelentős drágulás veszélye, a hamarosan bejelentett fegyverszünetnek köszönhetően azonban erre nem került sor. Vagyis a lakosság számára kedvező forgatókönyv, hogy nem 800 forintos üzemanyagárakkal találkoznak a kutakon, mint amivel az izraeli-iráni konfliktus kiéleződése idején sokan rémisztgettek, hanem az átlagárak azóta is stabilan 600 forint alatt alakulnak.

A kormány változatlan célkitűzése, hogy a magyar emberek tartósan kedvezőbb áron juthasson üzemanyaghoz, mint a szomszédos országok lakossága. A Nemzetgazdasági Minisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri a nemzetközi folyamatokat és az árak alakulását, és szükség esetén kész gyors és hatékony intézkedéseket hozni a családok és a gazdaság védelmében.

 

 

