Jön az általános boltzár, de október 23-án is lesz nyitva tartó élelmiszerüzlet

Október 23-án, a nemzeti ünnepnapon főszabályként zárva maradnak az üzletek, így nem lehet vásárolni a nagy üzletláncok boltjaiban – Lidl, Tesco, Aldi, Penny, vagy a MediaMarkt, Dechatlon és más láncok –, illetve a legtöbb kisebb boltban sem. Vannak azonban kivételek az üzletek nyitvatartásában.

Az október 23-mal, a nemzeti ünneppel kezdődő négy napos időszakban változik az üzletek nyitvatartása (illusztráció)

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Október 23-án zárva marad az üzletek többsége, de vannak kivételek

A nagyobb, élelmiszert áruló üzletláncok egységei a szokásos szerdai nyitvatartás után október 23-án nem nyitnak ki, így az Auchan, Lidl, Penny, CBA, Tesco áruházak is zárva tartanak, ahogy az Obi, Euronics és más láncok boltjai is. Zárva marad a kisebb boltok többsége is. Nem nyitnak ki a Spar és az Interspar boltok sem, ugyanakkor a boltlánc arra hívja fel a figyelmet, hogy Spar Partner és Market üzleteik október 23-án is nyitva lehetnek (ezt a honlapon érdemes ellenőrizni), illetve nem zárnak be a benzinkutakon működő OMV SPAR express és az Orlen-DESPAR üzleteik sem.

Nyitva lesznek a Shell kutakon működő mini üzletek is.

Továbbá nyitva tarthatnak az önállóan működő virágboltok, újságárusok is.

Ha mégis élelmiszert kellene beszerezni október 23-án, és nem benzinkúton tennénk, a Roni és a Manna hálózat üzleteiben ez megtehető, ezek a többségükben budapesti üzletek szinte mindegyike éjjel-nappal nyitvatart, és október 23-án is biztosítják a vásárlási lehetőséget.

Amennyiben október 23-án gyógyszerkészítményre van szükségünk, úgy azt ügyeletes gyógyszertárban szerezhetjük be (érdemes lehet azonban nem várni addig, és előtte beszererzni a szükséges készítményt, illetve gyors segítséget nyújtó gyógyszereket, például fájdalomcsillapítókat). A területileg illetékes ügyeleti gyógyszertárról a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) honlapján lehet tájékozódni.

Október 24-e: péntek lesz a legnagyobb láncoknál

Október 24-én pénteken a boltok többsége az egyékbént pénteken megszokott nyitvatartási rendben fog működni. Kisebb, egyedi nyitvatartással bíró kereskedelmi egységek (például családi kézben lévő boltok, pékségek) vagy szolgáltatóhelyek esetén előfordulhat, hogy pénteken nem nyitnak ki (például azért, mert október 18-án nyitva tartottak), vagy nyitvatartási idejük rövidebb lesz, esetleg a szombati nyitvatartási rendet alkalmazzák – erről az üzletben kell tájékozódni.