Döbbenetes dolog derült ki a magyar háztartások pénzügyeiről – mutatjuk!

A jegybank új kiadványa a megtakarítási piacok hazai és nemzetközi folyamatairól, a befektetések szerkezetéről és az elérhető hozamokról, kockázatokról ad képet, ugyanakkor fontos cél volt, hogy támogassa a háztartásokat a tudatos pénzügyi, megtakarítási döntések meghozatalában. Banai Ádám a jelentést ismertetve elmondta: a pénzügyi vagyon összetételében a legjelentősebb különbség a régiós, illetve uniós országokhoz képest az, hogy kiemelkedő – friss cikkünket itt találja a témában – az állampapírok szerepe.
A vagyon szerkezetében még mindig kevés szerep jut a részvényeknek
A pénzügyi szakmában szinte közmondásos az, hogy a magyarok más nemzetek tagjaihoz képest még mindig tartózkodóak egyes befektetési eszközökkel kapcsolatoban. Ezt Banai Ádám tanulmányuk alapján megerősítette.
A kockázatosabb, de hosszabb távon magasabb hozamot nyújtó eszközök, például a részvények portfólión belüli aránya jelentősen elmarad a fejlett országok szintjétől
– jegyezte meg.
A likvid megtakarítások aránya 2012 óta jelentősen nőtt, de az elmúlt években változatosabb képet mutat:
- csökkent a betétek súlya,
- nőtt a befektetési alapoké és a külföldi befektetéseké,
- ugyanakkor a betéteken belül még mindig a látra szóló termékek dominálnak.
A magas inflációs időszakban a háztartások markánsan csökkentették a készpénz és látra szóló forintbetétek arányát, ami pozitív tendencia.
A lakossági állampapír-állományt a 2012-t követő tíz évben gyorsuló emelkedés jellemezte, a növekedés üteme 2025-ben megállt – mutatott rá.
Az MNB jelentése szerint a lakossági állampapírok állománya 2024 végén a GDP 19 százalékát tette ki.
A jelentésben részletesen beszámolnak az egyes megtakarítási eszközök hozamáról és kockázatáról, ezzel is segítve a befektetői döntéseket.
A forint lenyomta a devizákat
Banai Ádám kiemelte, hogy
az elmúlt évben azok a befektetők jártak jól, akik nem devizában, hanem forintban takarítottak meg, ez igaz a részvény-, az állampapír- és a befektetési alapokra is.
Kitért arra, hogy 2017 óta 50 százalékról 67 százalékra emelkedett a pénzügyi vagyonnal rendelkező háztartások aránya, ugyanakkor továbbra is magas azoké, ahol nem áll rendelkezésre legalább egyhavi fogyasztást vagy afeletti szintet biztosító megtakarítás.
A tervek szerint a jövőben évente megjelenő jelentésnek van egy nagyon erős edukációs szándéka. Banai Ádám szerint kis összeggel is érdemes befektetni, mert léteznek költségmentes befektetési termékek, és a lejárat utáni újra befektetéssel kamatos kamat érhető el.
A jegybank közleménye szerint a lakossági megtakarításnak és a pénzügyi vagyon szerkezetének kulcsszerepe van az inflációs cél elérésében, a pénzügyi rendszer stabilitásában és a fenntartható növekedésben.