Döbbenetes dolog derült ki a magyar háztartások pénzügyeiről – mutatjuk!

A jegybank új kiadványa a megtakarítási piacok hazai és nemzetközi folyamatairól, a befektetések szerkezetéről és az elérhető hozamokról, kockázatokról ad képet, ugyanakkor fontos cél volt, hogy támogassa a háztartásokat a tudatos pénzügyi, megtakarítási döntések meghozatalában. Banai Ádám a jelentést ismertetve elmondta: a pénzügyi vagyon összetételében a legjelentősebb különbség a régiós, illetve uniós országokhoz képest az, hogy kiemelkedő – friss cikkünket itt találja a témában – az állampapírok szerepe.

A magyar lakosság pénzügyi megtakarítása és nettó pénzügyi vagyona nemzetközi összehasonlításban is magas (illusztráció)

Fotó: Peter Gudella / Shutterstock

A vagyon szerkezetében még mindig kevés szerep jut a részvényeknek

A pénzügyi szakmában szinte közmondásos az, hogy a magyarok más nemzetek tagjaihoz képest még mindig tartózkodóak egyes befektetési eszközökkel kapcsolatoban. Ezt Banai Ádám tanulmányuk alapján megerősítette.

A kockázatosabb, de hosszabb távon magasabb hozamot nyújtó eszközök, például a részvények portfólión belüli aránya jelentősen elmarad a fejlett országok szintjétől

– jegyezte meg.

A likvid megtakarítások aránya 2012 óta jelentősen nőtt, de az elmúlt években változatosabb képet mutat:

csökkent a betétek súlya,

nőtt a befektetési alapoké és a külföldi befektetéseké,

ugyanakkor a betéteken belül még mindig a látra szóló termékek dominálnak.

A magas inflációs időszakban a háztartások markánsan csökkentették a készpénz és látra szóló forintbetétek arányát, ami pozitív tendencia.

A lakossági állampapír-állományt a 2012-t követő tíz évben gyorsuló emelkedés jellemezte, a növekedés üteme 2025-ben megállt – mutatott rá.

Az MNB jelentése szerint a lakossági állampapírok állománya 2024 végén a GDP 19 százalékát tette ki.

A jelentésben részletesen beszámolnak az egyes megtakarítási eszközök hozamáról és kockázatáról, ezzel is segítve a befektetői döntéseket.

A forint lenyomta a devizákat

Banai Ádám kiemelte, hogy

az elmúlt évben azok a befektetők jártak jól, akik nem devizában, hanem forintban takarítottak meg, ez igaz a részvény-, az állampapír- és a befektetési alapokra is.

Kitért arra, hogy 2017 óta 50 százalékról 67 százalékra emelkedett a pénzügyi vagyonnal rendelkező háztartások aránya, ugyanakkor továbbra is magas azoké, ahol nem áll rendelkezésre legalább egyhavi fogyasztást vagy afeletti szintet biztosító megtakarítás.