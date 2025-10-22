Döbbenetes dolog derült ki a magyar háztartások pénzügyeiről – mutatjuk!

Hírlevél

A magyar lakosság pénzügyi megtakarítása és nettó pénzügyi vagyona nemzetközi összehasonlításban is magas, 2025 június végére a GDP 114 százalékára emelkedett a 2012-es 82 százalékról. A vagyon bővüléséhez az évi, átlagosan a GDP 6 százalékát kitevő éves nettó pénzügyi megtakarítás és a pénzügyi eszközök árfolyamnövekedése közel azonos mértékben járult hozzá – ezt Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyvezető igazgatója a jegybank új, Megtakarítások 2025 jelentésének bemutatóján mondta.
A jegybank új kiadványa a megtakarítási piacok hazai és nemzetközi folyamatairól, a befektetések szerkezetéről és az elérhető hozamokról, kockázatokról ad képet, ugyanakkor fontos cél volt, hogy támogassa a háztartásokat a tudatos pénzügyi, megtakarítási döntések meghozatalában. Banai Ádám a jelentést ismertetve elmondta: a pénzügyi vagyon összetételében a legjelentősebb különbség a régiós, illetve uniós országokhoz képest az, hogy kiemelkedő – friss cikkünket itt találja a témában – az állampapírok szerepe.

A magyar lakosság pénzügyi megtakarítása és nettó pénzügyi vagyona nemzetközi összehasonlításban is magas (illusztráció)
Fotó: Peter Gudella / Shutterstock

A vagyon szerkezetében még mindig kevés szerep jut a részvényeknek

A pénzügyi szakmában szinte közmondásos az, hogy a magyarok más nemzetek tagjaihoz képest még mindig tartózkodóak egyes befektetési eszközökkel kapcsolatoban. Ezt Banai Ádám tanulmányuk alapján megerősítette. 

A kockázatosabb, de hosszabb távon magasabb hozamot nyújtó eszközök, például a részvények portfólión belüli aránya jelentősen elmarad a fejlett országok szintjétől

– jegyezte meg.

A likvid megtakarítások aránya 2012 óta jelentősen nőtt, de az elmúlt években változatosabb képet mutat: 

  • csökkent a betétek súlya, 
  • nőtt a befektetési alapoké és a külföldi befektetéseké, 
  • ugyanakkor a betéteken belül még mindig a látra szóló termékek dominálnak. 

A magas inflációs időszakban a háztartások markánsan csökkentették a készpénz és látra szóló forintbetétek arányát, ami pozitív tendencia. 

A lakossági állampapír-állományt a 2012-t követő tíz évben gyorsuló emelkedés jellemezte, a növekedés üteme 2025-ben megállt – mutatott rá. 

Az MNB jelentése szerint a lakossági állampapírok állománya 2024 végén a GDP 19 százalékát tette ki. 

A jelentésben részletesen beszámolnak az egyes megtakarítási eszközök hozamáról és kockázatáról, ezzel is segítve a befektetői döntéseket.

A forint lenyomta a devizákat

Banai Ádám kiemelte, hogy 

az elmúlt évben azok a befektetők jártak jól, akik nem devizában, hanem forintban takarítottak meg, ez igaz a részvény-, az állampapír- és a befektetési alapokra is.

Kitért arra, hogy 2017 óta 50 százalékról 67 százalékra emelkedett a pénzügyi vagyonnal rendelkező háztartások aránya, ugyanakkor továbbra is magas azoké, ahol nem áll rendelkezésre legalább egyhavi fogyasztást vagy afeletti szintet biztosító megtakarítás.

A tervek szerint a jövőben évente megjelenő jelentésnek van egy nagyon erős edukációs szándéka. Banai Ádám szerint kis összeggel is érdemes befektetni, mert léteznek költségmentes befektetési termékek, és a lejárat utáni újra befektetéssel kamatos kamat érhető el.

A jegybank közleménye szerint a lakossági megtakarításnak és a pénzügyi vagyon szerkezetének kulcsszerepe van az inflációs cél elérésében, a pénzügyi rendszer stabilitásában és a fenntartható növekedésben.

 

