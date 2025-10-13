Nagy a baj a vanília országában – újra elszállhat a folyékony arany ára

Madagaszkáron szeptember 25-én robbantak ki tüntetések az ivóvíz- és áramszolgáltatás akadozása miatt, és a tiltakozásoknak már halálos áldozatai is vannak. Andry Rajoelina államfő szeptember végén azt mondta, egyeztetéseket kezdeményez a demonstrációkat vezető fiatalokkal, és segítséget ígért a fosztogatások sújtotta vállalkozásoknak is. Bár mint megírtuk, hétfőre a helyzet látszólag megnyugodott Madagaszkár fővárosában, Antananarivóban a hétvége drámai eseményei után, a helyzet cikkünk készítésekor is nagyon bizonytalan az országban. Ezt tovább növel, hogy a hírek szerint az államfő hétfő délután egy francia katonai gépen lényegében elmenekült az országból. Eközben egyes aggodalmak szerint néhány év után újra elszállhat a vanília ára, a félelmet az is táplálja, hogy a 2025-2026-os szezon megnyitásáról szóló kormányrendeletet még nem hirdették ki, ahogy még nem nyilvánis a jóváhagyott fűszerexportőrök listája sem. A világ egyelőre abban bízhat, hogy a világon jelenleg bőven van az áruból.

Vaníliababok (vaníliarudak) Madagaszkáron válogatás után kötegelve (illusztráció)

Fotó: AFP

Óriási a szegénység a vanília országában

Egyelőre nem áll rendelkezésre arról információ, hogy a zavargások milyen módon érintették az ország mezőgazdaságában meghatározó vaníliatermesztést (az Africa Intelligence a szektort érintő „járulékos károkról” ír). A vanília világpiacát az elmúlt években-évtizedekben több, Madagaszkárhoz köthető krízis is megtépázta a klímaváltozás hatásain és az ott pusztító ciklonokon felül. A mostani krízis kapcsán megjelent az aggodalom, hogy azzal összefüggésben újra a jelenlegi többszörösére emelkedhet a folyékony aranynak is hívott vanília ára, s megismétődhet a fűszernövény körül 2018-ban látott piaci krízis, amikor annak ára többszörösére emelkedett.

Madagaszkár a világ egyil legszegényebb országa, ahol a Világbank 2024-re kiadott adatati szerint a GDP mindössze 54 dollár ((kb. 185 000 forint) volt egy főre számítva. Sokkoló, de az országban az 1960-ban kihirdetett függetlenségtől 2020-ig 45 százalékkal csökkent az egy főre jutó nemzeti össztermék.