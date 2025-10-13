Nagy a baj a vanília országában – újra elszállhat a folyékony arany ára

Madagaszkáron szeptember 25-én robbantak ki tüntetések az ivóvíz- és áramszolgáltatás akadozása miatt, és a tiltakozásoknak már halálos áldozatai is vannak. Andry Rajoelina államfő szeptember végén azt mondta, egyeztetéseket kezdeményez a demonstrációkat vezető fiatalokkal, és segítséget ígért a fosztogatások sújtotta vállalkozásoknak is. Bár mint megírtuk, hétfőre a helyzet látszólag megnyugodott Madagaszkár fővárosában, Antananarivóban a hétvége drámai eseményei után, a helyzet cikkünk készítésekor is nagyon bizonytalan az országban. Ezt tovább növel, hogy a hírek szerint az államfő hétfő délután egy francia katonai gépen lényegében elmenekült az országból. Eközben egyes aggodalmak szerint néhány év után újra elszállhat a vanília ára, a félelmet az is táplálja, hogy a 2025-2026-os szezon megnyitásáról szóló kormányrendeletet még nem hirdették ki, ahogy még nem nyilvánis a jóváhagyott fűszerexportőrök listája sem. A világ egyelőre abban bízhat, hogy a világon jelenleg bőven van az áruból.
Óriási a szegénység a vanília országában
Egyelőre nem áll rendelkezésre arról információ, hogy a zavargások milyen módon érintették az ország mezőgazdaságában meghatározó vaníliatermesztést (az Africa Intelligence a szektort érintő „járulékos károkról” ír). A vanília világpiacát az elmúlt években-évtizedekben több, Madagaszkárhoz köthető krízis is megtépázta a klímaváltozás hatásain és az ott pusztító ciklonokon felül. A mostani krízis kapcsán megjelent az aggodalom, hogy azzal összefüggésben újra a jelenlegi többszörösére emelkedhet a folyékony aranynak is hívott vanília ára, s megismétődhet a fűszernövény körül 2018-ban látott piaci krízis, amikor annak ára többszörösére emelkedett.
Madagaszkár a világ egyil legszegényebb országa, ahol a Világbank 2024-re kiadott adatati szerint a GDP mindössze 54 dollár ((kb. 185 000 forint) volt egy főre számítva. Sokkoló, de az országban az 1960-ban kihirdetett függetlenségtől 2020-ig 45 százalékkal csökkent az egy főre jutó nemzeti össztermék.
A nagyjából 30 milliós országban a medián életkor 20 év, a lakosság háromnegyede a szegénységi küszöb alatt él.
Az ország egyik legfontosabb árucikke a vanília, melyet fűszernövényként szerte a világon hasznosítanak. A fűszernövény termesztése ugyanakkor rendkívüli módon élőmunka igényes, az automatizálásnak a folyamatban nem igazán van terepe.
Jelentős készletek tarthatnak ellen a vanília áremelkedésének
A vanília árának esetleges emelkedése a beszállítói lánc egésze, s persze a fogyasztói kosarak esetében is kérdés (az áremelkedésből a rendkívül kis parcellákon gazdálkodó termesztők viszont alig részesülnek, azaz a korábbi évek krízisei alapján árujukért szélsőséges ingadozások esetén sem kapnak többet a következő szezonban).
A jelenlegi bizonytalanságban némi biztos kapaszkodót jelent, hogy jelenleg nem várt túlkínálat van a piacokon vaníliából, ami jelentős ellensúlya lehet az áremelkedésnek.
Madagaszkár a világpiac mintegy 80 százalékát látja el a fűszernövénnyel:
- tavaly az év első felében 4 300 tonna vaníliát exportált abból;
- bár az exportált mennyiség 2025 elejéig kis mértékben növekedett, a nagy piaci szereplők a nyomott áron kínált vaníliából több évre előre bevásároltak.
Ugyan Madagaszkár 2025-ban további 1600-1800 tonnát képes piacra küldeni a prémium minőségűként jegyzett vaníliababokból, de Uganda, Indoznézia, Pápua Új-Guinea összesített több száz tonnás termelési mennyiségével a piacon jelenleg mintegy 6 000 tonna érhető el vaníliából, a tavalyinál is mérsékeltebb áron. A madagaszkári kormány korábban szerette volna elérni, hogy a felvásárlók fogadjanak el minimális exportárat a vaníliára, ez a törekvés azonban nem teljesült.
Mostanra pedig messze került a piac a 2018-as csúcstól, amikor 600 dollárnál is többet kellett fizetni egy kilogramm vaníiláért.
Most az exportár 200-220 dollár körül mozog, ami alacsonyabb a kormány által korábban kiharcolni próbált árnál.
Madagaszkár exportcikkei között elsősorban a vaníliát ismerjük, de az ország más nyersanyagokban is gazdag. A nikkel, a kobalt, a ruházati termékek kitermelése illetve gyártása jelentős a foglakoztatásban, emellett Madagaszkár egyben jelentős garnélarák-exportáló is.