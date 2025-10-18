Vége a titkolózásnak: 2026-tól mindenki előtt nyilvános lehet a fizetésed!

Bár a jövő nyár még távolinak tűnik, de 2026. június 7-ig valamennyi EU-s tagállamnak – ideértve Magyarországot is – át kell ültetnie a nemzeti jogba – jegyezzük meg ezt a hivatkozási számot, ezen is múlhat, milyen állásokra jelentkezünk a jövőben – a 2023/970/EU számú, még két éve elfogadott, úgynevezett fizetési átláthatósági irányelvet. Erre az irányelvre alighanem még sokat fognak hivatkozni a munkáltatók, munkaerő toborzással, közvetítéssel foglalkozó cégek, s amik következnek abból – s általában véve a bértranszparenciára való törekvés egészéből –, az a munkavállalóknak is különösen érdekes. Ugyanakkor a bértranszparencia ügyében sor nyitott kérdés van még, miközben a cégeknek fogy az idejük a felkészülésre. Ebben a cikkünkben – a téma nagysága okán – most a munkavállalóknál alighanem hamarosan kitapintható újdonságokkal foglalkozunk. Előre bocsátjuk: a bértranszparenciának várhatóan a szándékán jóval túlmutató következményei is lesznek, például visszafoghatja a vállalati létszámbővítéseket is.
Mi az a bértranszparencia?
Mi ez a bértranszparencia néven hivatkozott változás? Valójában egy egész sor újdonságot hoz az uniós, és így a magyar munkaerőpiacra is, azon belül több részterületen változtatva meg addigi gyakorlatokat. Az EU-s szabályozásból kötelező előírások következnek a munkáltatók számára, melyeknek célja a bérdiszkrimináció visszaszorítása, valamint az, hogy csökkenjen a férfi és női munkavállalók közötti munkahelyen belüli bérszakadék. Mielőtt rátérnénk arra, hogy a bértranszparencia bevezetéséből következően eltűnnek-e a bérmegjelelölés nélküli álláshirdetések – használva a Deloitte által készített csoportosítást – a munkáltatóknál jelentkező kötelezettségeket foglaljuk össze.
Átláthatóság és információhoz való hozzáférés a foglalkoztatás előtt
Rögtön az első kötelezettség az egyik leglátványosabb, a munkaerőpiacon a munkavállalók számára már alkalmazásuk előtt, pontosabban ahhoz kapcsolódóan megjelenő változás. Az irányelv alapján ugyanis az állásra pályázókat tájékoztatni kell a leendő munkáltató által kínált kezdő fizetésről vagy annak tartományáról, ezt pedig külön kérés nélkül meg kell tenni.
Átláthatóság és információhoz való hozzáférés a foglalkoztatás alatt
Az iméntihez nagyon hasonló, csak éppen a már alkalmazásba vett munkálvállalókat érinti az előírás, miszerint a már alkalmazásban álló munkavállalóknak jogul lesz tájékoztatást kapni az egyéni bérszintjükről az azonos vagy egyenlő értékű munkát végző kollégák átlagos fizetéséhez képest nemek szerinti bontásban [ebben viszont nincs benne automatizmus, vagyis nem következik az, hogy a munkáltatóknak kérés nélkül meg kell osztaniuk egyik munkavállalójukkal, hogy a például vele azonos munkakörben dolgozó mennyit keres – a szerk.].
Jelentési kötelezettség a nemek közötti bérkülönbségekről
A kissé katonásnak tűnő előírás azt jelenti, hogy a legalább 100 főt foglalkoztató vállalatok kötelesek hozzáférhetővé tenni a nemek közötti bérkülönbségre vonatkozó bizonyos adatokat (a 100 főnél kevesebb főt foglalkoztatóknál – ebbe a körbe a magyar kkv-k tartoznak – a nemzeti jogalkotó dönthet az előírás bevezetéséről). A nemek közötti átlagos bérszakadék az egyes munkavállalói kategóriák esetében nem haladhatja meg az 5 százalékot. Ha a különbség meghaladja ezt a küszöböt, a munkáltató köteles megindokolni és orvosolni az objektív indokkal alá nem támasztott bérszakadékot.
A nemek közötti bérkülönbségről szóló jelentést csak azoknak a vállalatoknak lesz kötelező elkészíteni, amelyek legalább 100 alkalmazottat foglalkoztatnak (bár a nemzeti jogalkotó ezt a kötelezettséget kiterjesztheti a kisebb vállalatokra is). A jelentéstétel gyakoriságát illetően tehát időben differenciál a rendelkezés, mert az első jelentés benyújtásának határideje a vállalat méretétől függően eltérő lehet. Azoknak a vállalatoknak, amelyek több mint 150 alkalmazottat foglalkoztatnak, 2027-ben kell benyújtaniuk az első jelentést, amelynek 2026-ra vonatkozóan kell tartalmaznia adatokat.
A nemek közötti bérszakadék meglétét az EU statisztikai átlagadatok alapján tekinti. Ez az EU-ban 12-13 százalék körül van a felmérések alapján, Magyarországnál az átlagnál nagyobb, 17,8 százalék a mértéke a 2023-as adatok szerint. A bérszakadékra vonatkozó álláspontnál tehát a kiindulási pontot az jelenti, hogy a férfiak és a nők között pusztán nemi okokból van eltérés a bérezésben azonos jellegű munkáknál (magyarán a nőket kevésbé fizetik meg ugyanazért), s nem objektívan mérhető okok miatt.
A közös bérértékelés gyakorlatának bevezetése
Önmagában több rétegű kötelezettséget jelent az, hogy a munkáltatóknak a munkavállalói érdekképviseletekkel együttműködve közös bérértékelést kell végeznie, amennyiben a bérjelentés azt mutatja, hogy:
- a munkavállalók bármely kategóriájában a női és férfi munkavállalók átlagos bérszintje között legalább 5 százalékos különbség áll fenn,
- a munkáltató nem indokolta objektív és nemi szempontból semleges kritériumokkal ezt az eltérést, és
- a munkáltató 6 hónapon belül nem orvosolta az indokolatlan különbséget.
A közös bérértékelés során a munkáltatónak együtt kell működnie a munkavállalói érdekképviseletekkel a meglévő bérkülönbségek és azok okainak azonosítása érdekében.
Azt ugyanakkor még nem lehet tudni, hogy mindennek megvalósításához mennyire társulnak majd konkrét – nemzeti szintű – előírások, és mennyit bíznak a bértranszparencia jegyében a munkáltatókra, illetve mi változik azokon a munkahelyeken, ahol nincs munkavállalói érdekképviselet, vagy azt, hogy a transzparencia a bér kiegészítő juttatásokra (cafetéria) is vonatkozik-e.
Jöhet a bérmegjelöléssel kitett álláshirdetések kora?
Az viszont bizonyos, hogy az új szabályozás egységesen érvényes minden munkáltatóra, azaz akár a közszférában működik, akár a magánszférában, úgy köteles a rá érvényes előírások alapján megfelelni annak. Ebbe az első pont is beletartozik, azaz hogy már a munkavállaló alkalmazása előtt tájékoztatni kell őt a kezdő bérről, bérsávról, illetve alkalmazása alatt biztosítani kell, hogy megismerhesse az övéhez hasonló munkát végzők javadalmazását. Itt természetesen nem arról van szó, hogy a kiválasztási folyamat végén bérajánlatot tesz a munkáltató a jelentkező munkavállalónak.
Hanem egy közelebbről (még) nem definiált, de időben ezt jóval korábban megelőző pontról, ami a folyamat elején, körülbelül ott helyezkedhet el, hogy a munkavállaló eldönthesse, egyáltalán jelentkezik-e az állásra, vagy belekezd-e egy többkörös kiválasztásai folyamatba egy számára kecsegtető munkabér reményében.
Bár sok részletkérdés nem tisztázott még (így például az sem, hogy a rendelkezések bevezetése után belépő új munkavállalókat is megilleti a jog az azonos munkakörben dolgozók bérének megismerésére), az már látszik, hogy ezzel a munkáltatók egyik legerősebb fegyverét ártalmatlaníthatja (legalább részben) a bérátláthatóság.
A munkahelyi bérfeszültségek csökkentésének ugyanis egyik bevett módja, hogy egyszerűen nem beszélnek róla, nem téma a bérkülönbségek megléte, sőt, azzal, hogy a munkavállóknak néha kategorikusan megtiltják ezt, tabusítják is az.
Persze van arra példa, amikor a munkavállalók mégis megismerik egymás javadalmazását, ám ezekre az esetekre jellemző, hogy az nem transzparens módon történik, az információ pedig torzul.
Az előbbi pont kapcsán pedig tapintható várakozás, hogy az EU-s irányelv véget vet a jövedelem megjelölése nélküli álláshirdetések világának, potenciálian időt és energiát spórolva ezzel munkavállalónak és munkáltatónak (elejét véve például annak, hogy csak egy heteken át tartó, többkörös kiválasztási folyamat végén derüljön ki, hogy a juttatási elképzelések nagyon eltérnek a két oldalon).
Az nem kötelezi a munkáltatókat arra, hogy minden álláshirdetésben szerepeljen a bérsáv, de erősen ösztönzi az átláthatóságot. A piaci tapasztalatok szerint a jelentkezők többsége a pozíció és a fizetés alapján szűri az álláshirdetéseket, és lényegesen több jelentkező érkezik azokra a hirdetésekre, ahol meg van adva a bérsáv, ezért üzletileg is indokolt azok feltüntetése.
– mondta az Origónak Mihályi Magdolna, Jobtain HR Szolgáltató vezetője, a Jövő Vezetője 2023 középvállalati kategória díjazottja. A szakember szerint akár közzéteszi egy cég az álláshirdetésben, akár nem, a jelentkezők megpróbálják majd kideríteni a lehetséges juttatások listáját és az elérhető bérsávokat különböző online platformokon keresztül, ennél pedig egyszerűbb és transzparensebb, ha közvetlenül a cég adja meg nekik ezt az információt. Figyelembe kell venni azt is, hogy az Y és Z generáció egyre nyitottabb a pénzügyekkel kapcsolatos problémák, kérdések megvitatására, és nyíltan szeretnék kezelni a munkabérüket is az egyenlőséget szem előtt tartva.
Nem lesz kötelező tehát minden hirdetésben bérsávot megadni, de a jogszabályi elvárások és a piaci nyomás miatt várhatóan jelentősen nőni fog az ilyen hirdetések aránya
– jelentette ki Mihályi Magdolna. Az ugyanakkor egyelőre nem ismert, hogy például a bérsávot a munkáltatóknak milyen módon kell meghatározni.
- Annak alsó határa akár az adott munkakörben most érvényes legalacsonyabb munkáltatói fizetés is lehet, de
- a sáv felső széle utalhat tapasztalat vagy munkakörön belüli specializált szaktudás miatt elérhető bérre.
Nagyobb költséget is jelenthet a bértranszparencia cégeknek
Logikusnak tűnik a feltételezés, hogy azokon a munkahelyeken, ahol nagy a bérkülönbség, az eddig esetleg felszín alatt tartott bérfeszültség elemi erővel tör felszínre. S ha a csökkentést a munkáltatók az elvártak szerint végzik el – ezzel megnövekszik bérköltségük – az akár kihathat új munkatársak felvételére is, akiket adott munkakörökbe csak a magasabb bérekhez pozícionáltan tudnak alkalmazni.
Ezt a feltevést valós kockázatnak látja Mihályi Magdolna is. Szerinte „a bérsávok megadása csak akkor működik jól, ha a pozíciók, feladatkörök és bérek rendezettek és átgondoltak.
Ha a transzparencia miatt az alacsonyabb bérek felzárkóznak, az megnövelheti a bérköltségeket, ami különösen a kisebb cégeknél akadályozhatja az új munkavállalók felvételét
– jelezte Mihályi Magdolna.
Szerinte ugyanakkor a tehetségek megtartása és vonzása szempontjából a versenyképes és igazságos bérezés elkerülhetetlen. Mihályi Magdolna a fent ismertetett EU-s adatok kapcsán elmondta, hogy a férfiak és a nők közötti magyarországi 17,8 százalékos bérkülönbséggel hazánk a negyedik van. Ezen Mihályi Magdolna szerint változtatni kell. Szerencsére – vagy a felelős vállalatirányítás miatt – nem kell mozdulatlanságtól tartani: a Jobtain vezetője elmondta, hogy 2025 márciusában partnerei körében végzett felmérésükben a cégek 75 százaléka az EU bértranszparenciával kapcsolatban úgy nyilatkozott, már most megfelelnek az egyenlő bérezés alapelvének.
Fel lehet készülni a kkv-nak és a nagyobb vállalatoknak is
Érdemes ugyanakkor arra is kitérni, hogy a „bértitkok” várható feloldása és az akkor esetlegesen jelentkező bérfeszültségre fel lehet készüllni. A bértranszparencia bevezetése fokozatosan, szakaszosan kell hogy megvalósuljon, a bevezető szakasz célmeghatározásától kezdve a bérstruktrúrák áttekintésén át odáig, hogy a munkavállalókkal meg kell ismertetni a munkáltató bérezési stratégiáját.
A transzparencia bizalomépítő lehet, de csak akkor, ha a bérrendszer mögötte stabil. A nagyvállalatok és a multinacionális cégek már rendelkeznek HR-rendszerekkel, benchmarking adatokkal és belső auditokkal, így könnyebben tudják kezelni a bérfeszültséget
– foglalta össze a Jobtain vezetője.
A bértranszparencia az eddigi, bérrel és jövedelmekkel kapcsolatos kommunikációban jelentős változásokat hoz, melynek vélhetően egy-egy részkérdése is jobban felismerhetővé válik akkor, amikor már hatályba léptek az ezzel kapcsolatos előírások. Ettől függetlenül a munkáltatóknak és a munkavállalóknak részben mentálisan, részben gyakorlati módon kell készülni az új helyzetre.