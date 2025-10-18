Vége a titkolózásnak: 2026-tól mindenki előtt nyilvános lehet a fizetésed!

Bár a jövő nyár még távolinak tűnik, de 2026. június 7-ig valamennyi EU-s tagállamnak – ideértve Magyarországot is – át kell ültetnie a nemzeti jogba – jegyezzük meg ezt a hivatkozási számot, ezen is múlhat, milyen állásokra jelentkezünk a jövőben – a 2023/970/EU számú, még két éve elfogadott, úgynevezett fizetési átláthatósági irányelvet. Erre az irányelvre alighanem még sokat fognak hivatkozni a munkáltatók, munkaerő toborzással, közvetítéssel foglalkozó cégek, s amik következnek abból – s általában véve a bértranszparenciára való törekvés egészéből –, az a munkavállalóknak is különösen érdekes. Ugyanakkor a bértranszparencia ügyében sor nyitott kérdés van még, miközben a cégeknek fogy az idejük a felkészülésre. Ebben a cikkünkben – a téma nagysága okán – most a munkavállalóknál alighanem hamarosan kitapintható újdonságokkal foglalkozunk. Előre bocsátjuk: a bértranszparenciának várhatóan a szándékán jóval túlmutató következményei is lesznek, például visszafoghatja a vállalati létszámbővítéseket is.

A bértranszparencia felszínre hozhat bérfeszültséget is a munkahelyeken (illusztráció)

Fotó: Drazen Zigic / Freepik

Mi az a bértranszparencia?

Mi ez a bértranszparencia néven hivatkozott változás? Valójában egy egész sor újdonságot hoz az uniós, és így a magyar munkaerőpiacra is, azon belül több részterületen változtatva meg addigi gyakorlatokat. Az EU-s szabályozásból kötelező előírások következnek a munkáltatók számára, melyeknek célja a bérdiszkrimináció visszaszorítása, valamint az, hogy csökkenjen a férfi és női munkavállalók közötti munkahelyen belüli bérszakadék. Mielőtt rátérnénk arra, hogy a bértranszparencia bevezetéséből következően eltűnnek-e a bérmegjelelölés nélküli álláshirdetések – használva a Deloitte által készített csoportosítást – a munkáltatóknál jelentkező kötelezettségeket foglaljuk össze.

Átláthatóság és információhoz való hozzáférés a foglalkoztatás előtt

Rögtön az első kötelezettség az egyik leglátványosabb, a munkaerőpiacon a munkavállalók számára már alkalmazásuk előtt, pontosabban ahhoz kapcsolódóan megjelenő változás. Az irányelv alapján ugyanis az állásra pályázókat tájékoztatni kell a leendő munkáltató által kínált kezdő fizetésről vagy annak tartományáról, ezt pedig külön kérés nélkül meg kell tenni.