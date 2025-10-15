Vége a türelemnek, életbe lépteti a brutális pótdíjrendszert a MÁV

Az ország- és vármegyebérletekre épülő új tarifarendszerrel azonban nemcsak olcsóbbá vált a MÁV-csoport járatain történő utazás, de a jegy- és bérletvásárlás is jóval egyszerűbb lett. A MÁV több mint egyéves türelmi időt és figyelemfelhívó kampányt követően október 16-tól vezeti be élesben az egységes pótdíjazási rendszert - közölte a vasúttársaság. Lássuk a számokat, mennyi lesz a büntetés!

Lejárt a türelmi idő, elindul a pótdíj kiszabása a MÁV járatain/

Fotó: Illusztráció (Beol.hu)

Mennyi a pótdíj a vonaton?

Az új rendszerben egységesen 25 ezer forint a pótdíj minden olyan utas számára, aki jegy nélkül kezdi meg az utazást, és nem jogosult díjmentes közlekedésre.

25 ezer forint a pótdíj, ha 30 napon belül utólag fizetik be,

míg ezen időszak után a díj 50 ezer forintra emelkedik.

Aki elfelejtette magával vinni érvényes bérletét, az 2600 forintért utólag bemutathatja azt, így elkerülheti a teljes büntetés megfizetését.

Az intézkedés a budapesti közösségi közlekedéshez hasonló egységes szabályozást teremt, miközben a bliccelések száma is drasztikusan csökkent – ma már 200 utasból mindössze egy utazik jegy nélkül - írják. A MÁV kiemelte: az utazás kényelmét a MÁV+ applikáció tovább növeli: az új bérletwidget segítségével a vármegye- vagy országbérlet egyetlen érintéssel felmutatható, a jegyvásárlás pedig a mozijegyvételhez hasonlóan gyors és egyszerű. Akik nem élnek az online lehetőségekkel, azok számára 375 jegykiadó automata és számos pénztár áll rendelkezésre, a nap 24 órájában.

A kötelező jegyelővételi zóna kiterjed Budapest valamennyi állomására és elővárosi vonalaira – többek között a Győr, Esztergom, Székesfehérvár, Pusztaszabolcs, Vác, Hatvan, Szolnok és Nagykáta felé tartó szakaszokra. A MÁV célja, hogy a digitális megoldásokkal és az egységes szabályozással egyszerre növelje az utazási komfortot és a jegyellenőrzés hatékonyságát.

A kötelező jegyelővételi zónába bevont vasúti vonalszakaszok listája: