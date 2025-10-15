Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
MÁV

Vége a türelemnek, életbe lépteti a brutális pótdíjrendszert a MÁV

54 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tavaly ősz óta a MÁV-csoport járatain, Budapest elővárosi zónájában kizárólag érvényes jeggyel vagy bérlettel lehet felszállni a vonatokra. Az utasoknak elővételben kell megvásárolniuk menetjegyüket az online csatornákon vagy a jegykiadó automatákon keresztül, aki bliccel, súlyos pótdíjat fizet. A digitális fejlesztéseknek köszönhetően megszűnt az a korábbi gyakorlat, amikor a fedélzeten alacsonyabb pótdíj ellenében lehetett jegyet váltani.
Link másolása
Vágólapra másolva!
MÁVpótdíjvasútelővárosi vasút

Az ország- és vármegyebérletekre épülő új tarifarendszerrel azonban nemcsak olcsóbbá vált a MÁV-csoport járatain történő utazás, de a jegy- és bérletvásárlás is jóval egyszerűbb lett. A MÁV több mint egyéves türelmi időt és figyelemfelhívó kampányt követően október 16-tól vezeti be élesben az egységes pótdíjazási rendszert - közölte a vasúttársaság. Lássuk a számokat, mennyi lesz a büntetés!

pótdíj, vonat, vonatbaleset, vasút, MÁV
Lejárt a türelmi idő, elindul a pótdíj kiszabása a MÁV járatain/
Fotó: Illusztráció (Beol.hu)

Mennyi a pótdíj a vonaton? 

Az új rendszerben egységesen 25 ezer forint a pótdíj minden olyan utas számára, aki jegy nélkül kezdi meg az utazást, és nem jogosult díjmentes közlekedésre. 

  • 25 ezer forint a pótdíj, ha 30 napon belül utólag fizetik be, 
  • míg ezen időszak után a díj 50 ezer forintra emelkedik.
  •  Aki elfelejtette magával vinni érvényes bérletét, az 2600 forintért utólag bemutathatja azt, így elkerülheti a teljes büntetés megfizetését.

 Az intézkedés a budapesti közösségi közlekedéshez hasonló egységes szabályozást teremt, miközben a bliccelések száma is drasztikusan csökkent – ma már 200 utasból mindössze egy utazik jegy nélkül - írják.  A MÁV kiemelte: az utazás kényelmét a MÁV+ applikáció tovább növeli: az új bérletwidget segítségével a vármegye- vagy országbérlet egyetlen érintéssel felmutatható, a jegyvásárlás pedig a mozijegyvételhez hasonlóan gyors és egyszerű. Akik nem élnek az online lehetőségekkel, azok számára 375 jegykiadó automata és számos pénztár áll rendelkezésre, a nap 24 órájában.

A kötelező jegyelővételi zóna kiterjed Budapest valamennyi állomására és elővárosi vonalaira – többek között a Győr, Esztergom, Székesfehérvár, Pusztaszabolcs, Vác, Hatvan, Szolnok és Nagykáta felé tartó szakaszokra. A MÁV célja, hogy a digitális megoldásokkal és az egységes szabályozással egyszerre növelje az utazási komfortot és a jegyellenőrzés hatékonyságát.

A kötelező jegyelővételi zónába bevont vasúti vonalszakaszok listája:

  • 1-es vonal: a Déli, illetve Keleti pályaudvar és Győr,
  • 2-es vonal: a Nyugati pályaudvar és Esztergom, illetve Rákos és Esztergom,
  • 30a vonal: a Déli pályaudvar és Székesfehérvár, illetve Kőbánya-Kispest és Székesfehérvár,
  • 40a vonal: a Déli pályaudvar és Pusztaszabolcs,
  • 70-es vonal: a Nyugati pályaudvar–Vác–Szob,
  • 71-es vonal: a Nyugati pályaudvar–Veresegyház–Vác,
  • 80a vonal: a Keleti pályaudvar és Hatvan,
  • 100a vonal: a Nyugati pályaudvar és Szolnok,
  • 120a vonal: a Keleti pályaudvar és Nagykáta,142-es vonal: a Nyugati pályaudvar és Pestszentimre között.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!