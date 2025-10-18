Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Trump olyan dörgedelmes üzenetet küldött, hogy Zelenszkij fülét-farkát behúzta

használt cikk

Újabb piszkos trükkök a Vinteden: így vernek át az online csalók

42 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A használt ruhák piaca soha nem volt ilyen népszerű – és ilyen veszélyes. A Vinted néhány év alatt a magyarok egyik kedvenc online piacterévé vált: több százezer felhasználó ad el, vásárol vagy cserél naponta ruhákat, cipőket, kiegészítőket. Nem először írunk arról, hogy sok a csaló portálon, a módszerek egyre kifinomultabbak. Ezek a legújabbak!
Link másolása
Vágólapra másolva!
használt cikkVintedcsaláskiskereskedelem

A Vinted sikere nem kérdéses, a magyar felhasználók is láthatják, hogy a lengyelek mellett már görögökkel is üzletelhetnek a felületen. Ahol ennyi pénz és adat forog, ott megjelennek a szélhámosok is. 2025 októberében a német sajtó újra figyelmeztetett: a Vinteden és más piactereken gombamód szaporodnak az átverések. Azt írják,  egyre kifinomultabb pszichológiai trükköket vetnek be a csalók – és a magyar felhasználók sincsenek biztonságban.

vinted, vinted csalás, vinted ruha, vinted go
Egyre trükkösebbek a csalók  Vinted felületén/Fotó: AFP

A leggyakoribb átverés: a fizetési link csapda

A klasszikus forgatókönyv szerint zajlik ez a csalás.  Valaki jelentkezik egy termékre, feltesz néhány kérdést, majd néhány üzenet után elküld egy linket – „a Vinted fizetési oldala” felirattal. A link persze nem a Vintedre vezet, hanem egy hamis weboldalra, ahol a gyanútlan eladó megadja a bankkártya-adatait. A pénz másodpercek alatt eltűnik, a „vásárló” pedig nyomtalanul eltűnik. A csalók gyakran úgy időzítik az üzenetet, hogy az eladó éppen úton legyen vagy fáradt, és ne figyeljen a címre: vinted-pay.shop, vinted-verify.eu – mind hivatalosnak tűnnek, de egyik sem valódi. Tapasztalt vásárlókat nem lehet ezzel már megtéveszteni, de aki új felhasználó, vagy kevésbé rutinos, könnyen bedőlhet. 

 

Amikor az eladó a csaló Vinteden

Az eladók sem védettek sem védett. Egyes eladók valós termékképeket töltenek fel, de a csomagba teljesen mást tesznek – vagy éppenséggel semmit. A vásárló kifizeti, a csaló pedig hamis feladási igazolást tölt fel, és néhány napon belül törli a profilját. A Vinted ugyan biztosít „Vásárlóvédelmet”, de egyes esetekben ügyintézés hosszadalmas lehet, főleg ha az eladó külföldi, vagy ha a bizonyítékok hiányosak.

 

2025-ben már mesterséges intelligencia is segíti a csalókat

Új jelenség, hogy a csalók AI-t használnak: automatikus üzenetgenerátorokkal írnak természetesnek tűnő válaszokat, sőt mesterséges profilképeket is készítenek, hogy valóságosabbnak tűnjenek. A Vinted saját rendszere folyamatosan próbálja kiszűrni ezeket a fiókokat, de a támadók mindig egy lépéssel előrébb járnak. A német rendőrség szerint több ezer hasonló ügyet vizsgálnak Európa-szerte, és sok magyar IP-címet is érintenek.
 

 Hogyan védekezzünk a csalók ellen? 

 

  1. Soha ne hagyjuk el a Vinted alkalmazást fizetéskor vagy üzenetváltáskor.
  2. Minden hivatalos tranzakció a platformon belül történjen.
  3. Figyeljük a webcímeket. Ha nem vinted.com vagy vinted.hu a domain, az gyanús.
  4. Ne adjuk ki a bankszámla - vagy kártyaadatokat. A Vinted soha nem kér ilyet privát üzenetben.
  5. Képernyőmentés mindenről. Ha baj van, ezek segítenek a reklamációban.
  6. Jelentsük azonnal a gyanús felhasználót.

A TF1 francia tévécsatorna 2025 októberében bemutatta, hogyan használják ki egyes eladók a Vinted rendszerének gyengeségeit – és miként vetnek be automatizált botokat, hogy előnyt szerezzenek a többi felhasználóval szemben. A riport szerint a Vinted népszerűsége soha nem volt ilyen magas Franciaországban, ám a platform működése egyre inkább a gyorsaságra épül: aki elsőként reagál egy jó ajánlatra, az viszi a terméket. Ezt a logikát használják ki a technikailag ügyes eladók, akik botprogramokat alkalmaznak, hogy azonnal lecsapjanak új hirdetésekre, automatikusan üzenetet küldjenek az eladóknak, vagy akár azonnali ajánlatokat tegyenek. A botok éjjel-nappal figyelik a piacot, és pillanatok alatt reagálnak – sokszor még mielőtt egy ember látná a terméket. A Vinted szabályzata szigorúan tiltja az ilyen automatizált eszközöket, ám a platform nehezen tudja kiszűrni őket, mivel a programok emberi viselkedést utánoznak.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!