Újabb piszkos trükkök a Vinteden: így vernek át az online csalók

A Vinted sikere nem kérdéses, a magyar felhasználók is láthatják, hogy a lengyelek mellett már görögökkel is üzletelhetnek a felületen. Ahol ennyi pénz és adat forog, ott megjelennek a szélhámosok is. 2025 októberében a német sajtó újra figyelmeztetett: a Vinteden és más piactereken gombamód szaporodnak az átverések. Azt írják, egyre kifinomultabb pszichológiai trükköket vetnek be a csalók – és a magyar felhasználók sincsenek biztonságban.

Egyre trükkösebbek a csalók Vinted felületén/Fotó: AFP

A leggyakoribb átverés: a fizetési link csapda

A klasszikus forgatókönyv szerint zajlik ez a csalás. Valaki jelentkezik egy termékre, feltesz néhány kérdést, majd néhány üzenet után elküld egy linket – „a Vinted fizetési oldala” felirattal. A link persze nem a Vintedre vezet, hanem egy hamis weboldalra, ahol a gyanútlan eladó megadja a bankkártya-adatait. A pénz másodpercek alatt eltűnik, a „vásárló” pedig nyomtalanul eltűnik. A csalók gyakran úgy időzítik az üzenetet, hogy az eladó éppen úton legyen vagy fáradt, és ne figyeljen a címre: vinted-pay.shop, vinted-verify.eu – mind hivatalosnak tűnnek, de egyik sem valódi. Tapasztalt vásárlókat nem lehet ezzel már megtéveszteni, de aki új felhasználó, vagy kevésbé rutinos, könnyen bedőlhet.

Amikor az eladó a csaló Vinteden

Az eladók sem védettek sem védett. Egyes eladók valós termékképeket töltenek fel, de a csomagba teljesen mást tesznek – vagy éppenséggel semmit. A vásárló kifizeti, a csaló pedig hamis feladási igazolást tölt fel, és néhány napon belül törli a profilját. A Vinted ugyan biztosít „Vásárlóvédelmet”, de egyes esetekben ügyintézés hosszadalmas lehet, főleg ha az eladó külföldi, vagy ha a bizonyítékok hiányosak.

2025-ben már mesterséges intelligencia is segíti a csalókat

Új jelenség, hogy a csalók AI-t használnak: automatikus üzenetgenerátorokkal írnak természetesnek tűnő válaszokat, sőt mesterséges profilképeket is készítenek, hogy valóságosabbnak tűnjenek. A Vinted saját rendszere folyamatosan próbálja kiszűrni ezeket a fiókokat, de a támadók mindig egy lépéssel előrébb járnak. A német rendőrség szerint több ezer hasonló ügyet vizsgálnak Európa-szerte, és sok magyar IP-címet is érintenek.



Hogyan védekezzünk a csalók ellen? Soha ne hagyjuk el a Vinted alkalmazást fizetéskor vagy üzenetváltáskor. Minden hivatalos tranzakció a platformon belül történjen. Figyeljük a webcímeket. Ha nem vinted.com vagy vinted.hu a domain, az gyanús. Ne adjuk ki a bankszámla - vagy kártyaadatokat. A Vinted soha nem kér ilyet privát üzenetben. Képernyőmentés mindenről. Ha baj van, ezek segítenek a reklamációban. Jelentsük azonnal a gyanús felhasználót.

A TF1 francia tévécsatorna 2025 októberében bemutatta, hogyan használják ki egyes eladók a Vinted rendszerének gyengeségeit – és miként vetnek be automatizált botokat, hogy előnyt szerezzenek a többi felhasználóval szemben. A riport szerint a Vinted népszerűsége soha nem volt ilyen magas Franciaországban, ám a platform működése egyre inkább a gyorsaságra épül: aki elsőként reagál egy jó ajánlatra, az viszi a terméket. Ezt a logikát használják ki a technikailag ügyes eladók, akik botprogramokat alkalmaznak, hogy azonnal lecsapjanak új hirdetésekre, automatikusan üzenetet küldjenek az eladóknak, vagy akár azonnali ajánlatokat tegyenek. A botok éjjel-nappal figyelik a piacot, és pillanatok alatt reagálnak – sokszor még mielőtt egy ember látná a terméket. A Vinted szabályzata szigorúan tiltja az ilyen automatizált eszközöket, ám a platform nehezen tudja kiszűrni őket, mivel a programok emberi viselkedést utánoznak.

