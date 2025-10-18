Hamis hirdetésekben élhetnek vissza a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ nevével. Ezen visszaélésekre figyelmezteti a lakosságot közleményében az államigazgatási szerv.
Visszaélésekre hívja fel a lakosság figyelmét a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK), amely szerint az utóbbi napokban több közösségi médiafelületen hamis profilok jelentek meg, amelyek a szervezet nevével visszaélve hirdetéseket tesznek közzé.
Visszaélések történnek, hamis hirdetések jelentek meg
Az NNGYK közleményében azt írja:
semmilyen terméket nem ajánl és nem reklámoz, továbbá nem működik együtt kereskedelmi cégekkel ilyen célból.
Kérik a lakosságot, hogy
- legyenek körültekintőek,
- ne dőljenek be a hamis tartalmaknak,
- és jelentsék a gyanús profilokat a közösségi média platformokon.
A szervezet minden esetben megteszi a szükséges jogi lépéseket az ilyen visszaélések ellen – írják. További hivatalos információkat kizárólag az NNGYK hivatalos csatornáin lehet olvasni.
