Visszaélésekre hívja fel a lakosság figyelmét a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK), amely szerint az utóbbi napokban több közösségi médiafelületen hamis profilok jelentek meg, amelyek a szervezet nevével visszaélve hirdetéseket tesznek közzé.

Visszaélések történtek a népegészségügyi központ nevének felhasználásával / Fotó: NNGYK

Visszaélések történnek, hamis hirdetések jelentek meg

Az NNGYK közleményében azt írja:

semmilyen terméket nem ajánl és nem reklámoz, továbbá nem működik együtt kereskedelmi cégekkel ilyen célból.

Kérik a lakosságot, hogy

legyenek körültekintőek,

ne dőljenek be a hamis tartalmaknak,

és jelentsék a gyanús profilokat a közösségi média platformokon.

A szervezet minden esetben megteszi a szükséges jogi lépéseket az ilyen visszaélések ellen – írják. További hivatalos információkat kizárólag az NNGYK hivatalos csatornáin lehet olvasni.