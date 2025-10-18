Hírlevél

Hamis hirdetésekben élhetnek vissza a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ nevével. Ezen visszaélésekre figyelmezteti a lakosságot közleményében az államigazgatási szerv.
Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhamis hirdetésfigyelmeztetés

Visszaélésekre hívja fel a lakosság figyelmét a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK), amely szerint az utóbbi napokban több közösségi médiafelületen hamis profilok jelentek meg, amelyek a szervezet nevével visszaélve hirdetéseket tesznek közzé.

Visszaélések
Visszaélések történtek a népegészségügyi központ nevének felhasználásával / Fotó: NNGYK

Visszaélések történnek, hamis hirdetések jelentek meg

Az NNGYK közleményében azt írja: 

semmilyen terméket nem ajánl és nem reklámoz, továbbá nem működik együtt kereskedelmi cégekkel ilyen célból.

Kérik a lakosságot, hogy 

  • legyenek körültekintőek, 
  • ne dőljenek be a hamis tartalmaknak, 
  • és jelentsék a gyanús profilokat a közösségi média platformokon. 

A szervezet minden esetben megteszi a szükséges jogi lépéseket az ilyen visszaélések ellen – írják. További hivatalos információkat kizárólag az NNGYK hivatalos csatornáin lehet olvasni.

 

