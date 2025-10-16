Hírlevél

Két jelentős autógyártó, a Stellantis és a Nissan összesen közel félmillió autót hív vissza lehetséges meghibásodások miatt.
A visszahívások a Stellantis közel háromszázezer, míg a Nissan több mint 170 ezer járművét érintik.

visszahívás, 09 October 2025, Saxony, Dresden: Exhaust gases come out of the tailpipe of a car. Representatives from politics, manufacturers and suppliers, associations and trade unions as well as the federal states and the car industry come together for a so-called car summit. Photo: Sebastian Kahnert/dpa (Photo by Sebastian Kahnert/picture alliance via Getty Images)
A visszahívás a Stellantis és a Nissan egyes modelljeit érinti
Fotó: picture alliance

Ezekre a modellekre vonatkozik a visszahívás

A Stellantis 298.439 járművet hív vissza az Egyesült Államokban a váltóbowden hibája miatt, mert ez letilthatja a parkolási funkciót, ami miatt a jármű nem áll meg, hanem tovább gurul – jelentette be szerdán az Egyesült Államok Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatala (NHTSA).

A váltóbowden leválhat a sebességváltóról, megakadályozva, hogy a jármű akadálytalanul le tudjon parkolni – közölte az NHTSA.

 

A visszahívás egyes 2013-2016 között készült Dodge Dart járművekre vonatkozik

 – írja a Reuters.

A Stellantisnak emellett több mint 123 ezer Jeepet kellett visszahívnia a múlt hónapban leváló díszlécek által jelentett kockázat miatt.

A Nissan 173.301 járművet hív vissza szintén az Egyesült Államokban az üzemanyag-szivattyú biztosítékainak kiégésével kapcsolatban felmerülő probléma miatt, ami motorleállást idézhet elő – tájékoztatott az NHTSA. Az üzemanyagtartály hőmérséklet-érzékelőjének kábelkötege károsíthatja a vezetékeket és rövidzárlatot okozhat az üzemanyag-szivattyú biztosítékában.

A visszahívás három modellre vonatkozik: a 2013-2021-es Nissan NV200 Van, a 2014-2017-es, a 2019-es Nissan NV200 Taxi és a 2015-2018-as Chevrolet City Express járművekre, amelyeket a japán autógyártó a GM számára gyártott.

A Nissan ezt megelőzően 443.899 járművet hívott vissza motorhiba miatt az Egyesült Államokban. 
 

 

