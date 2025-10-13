Bemondta a csodaszámot a Volkswagen – ezért volt korai kongatni a harangot

Óriási kihívásokkal küzd a német autóipar, melynek egyszerre kellene viszonylag gyors ütemben végrehajtania az elektromos fordulatot, tartania a lépést a fő kihívóként a páston lévő kínai versenytársakkal úgy, hogy közben termelékenységük elmarad tőlük, jóval magasabb költségszinten – a témával részletesen ebben az összeállításban foglalkoztunk a napokban az Origón. A harangokat ugyanakkor nem indokolt kongatni a német autóipar felett, különösen a Volkswagen friss negyedéves kiszállítási számai miatt.

Csúnya vereséget szenvedett a Tesla, szárnyal a Volkswagen

Fotó: Unsplash

6,5 millió felett a Volkswagen az első kilenc hónapban

Az előző év azonos időszakához viszonyított 1 százalékos növekedés persze abszolút értéken nem tűnik jelentősnek a korábbi időszak gyengébb számaihoz képest, a pozitív előjel miatt ugyanakkor mégis fontos mutató. Különösen az elektromos járművek kiszállításában elért növekedés érdemel figyelmet.

Az aggregált negyedéves adat mögötti bontásban a következőt láthatjuk:

A Nyugat-Európába irányuló szállítások 8 százalékkal,

Közép- és Kelet-Európába 13,7 százalékkal,

Dél-Amerikába 9,7 százalékkal,

Ázsiába (Kínán kívül) 9,2 százalékkal,

a Közel-Keletre pedig 3 százalékkal nőttek.

Az Észak-Amerikába irányuló szállítások 9,8 százalékkal, Kínába pedig 7,2 százalékkal csökkentek.

A VW globális járműkiszállításai az idei első kilenc hónapban 1,2 százalékkal, 6,6 millióra nőttek.

Lényegesnek tűnik a kínai gyártókkal folytatott versenyben, hogy

elektromos járműkiszállításait az autógyártó 33 százalékkal, 252 100-ra növelte a harmadik negyedévben, az év eleje óta pedig 42 százalékkal, 717 500-ra.

Az elektromos járművek aránya a VW kiszállításaiban az idei első kilenc hónapban 11 százalék volt az egy évvel korábbi 8 százalék után. A cég elektromos járművei iránti kereslet jelentősen, 78 százalékkal nőtt Európában, 85 százalékkal az Egyesült Államokban, miközben 43 százalékkal csökkent Kínában.