Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij, ha nem tárgyal, Ukrajna megszűnhet létezni

VW

Bemondta a csodaszámot a Volkswagen – ezért volt korai kongatni a harangot

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Volkswagen AG (VW) német autógyártó 1 százalékkal, 2,2 millióra növelte járműkiszállításait az idei harmadik negyedévben az egy évvel korábbiakhoz képest – adta közre az információt a vállalat. A szerény növekedési adat fontosságát felértékeli, hogy a gyengélkedő német gazdaságon belül az autóipar évek óta összetett problémák súlya alatt görnyed. Ezért fontos a Volkswagen által most közzétett adat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
VWköltségszintautóiparnegyedévversenytárs

Óriási kihívásokkal küzd a német autóipar, melynek egyszerre kellene viszonylag gyors ütemben végrehajtania az elektromos fordulatot, tartania a lépést a fő kihívóként a páston lévő kínai versenytársakkal úgy, hogy közben termelékenységük elmarad tőlük, jóval magasabb költségszinten – a témával részletesen ebben az összeállításban foglalkoztunk a napokban az Origón. A harangokat ugyanakkor nem indokolt kongatni a német autóipar felett, különösen a Volkswagen friss negyedéves kiszállítási számai miatt.

Csúnya vereséget szenvedett a Tesla, szárnyal a Volkswagen
Csúnya vereséget szenvedett a Tesla, szárnyal a Volkswagen 
Fotó: Unsplash

6,5 millió felett a Volkswagen az első kilenc hónapban

Az előző év azonos időszakához viszonyított 1 százalékos növekedés persze abszolút értéken nem tűnik jelentősnek a korábbi időszak gyengébb számaihoz képest, a pozitív előjel miatt ugyanakkor mégis fontos mutató. Különösen az elektromos járművek kiszállításában elért növekedés érdemel figyelmet.

Az aggregált negyedéves adat mögötti bontásban a következőt láthatjuk:

  • A Nyugat-Európába irányuló szállítások 8 százalékkal, 
  • Közép- és Kelet-Európába 13,7 százalékkal, 
  • Dél-Amerikába 9,7 százalékkal, 
  • Ázsiába (Kínán kívül) 9,2 százalékkal, 
  • a Közel-Keletre pedig 3 százalékkal nőttek. 

Az Észak-Amerikába irányuló szállítások 9,8 százalékkal, Kínába pedig 7,2 százalékkal csökkentek. 

A VW globális járműkiszállításai az idei első kilenc hónapban 1,2 százalékkal, 6,6 millióra nőttek.

Lényegesnek tűnik a kínai gyártókkal folytatott versenyben, hogy 

elektromos járműkiszállításait az autógyártó 33 százalékkal, 252 100-ra növelte a harmadik negyedévben, az év eleje óta pedig 42 százalékkal, 717 500-ra. 

Az elektromos járművek aránya a VW kiszállításaiban az idei első kilenc hónapban 11 százalék volt az egy évvel korábbi 8 százalék után. A cég elektromos járművei iránti kereslet jelentősen, 78 százalékkal nőtt Európában, 85 százalékkal az Egyesült Államokban, miközben 43 százalékkal csökkent Kínában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!