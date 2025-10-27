Kiderül, hogy kompenzálta-e a magyar vásárlókat a világ egyik legnagyobb online piactere

Hírlevél

1 órája
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vizsgálatot indít annak feltárására, hogy a világ egyik legnagyobb e-kereskedelmi piactere teljesítette-e azokat a vállalásokat, amelyeket 2023-ban tett a bírság elkerülése érdekében. A kaliforniai központú Wish üzemeltetői a korábbi versenyfelügyeleti eljárás során komplex jóvátételi csomagot ajánlottak fel, többek között mintegy 100-150 ezer magyar vásárló pénzügyi kompenzálását vállalták.
A Gazdasági Versenyhivatal 2023 februárjában zárta le vizsgálatát az egyik legnépszerűbb nemzetközi e-kereskedelmi piactér, a Wish platform működtetőivel szemben. Az eljárás 2021-ben azért indult, mert a platform üzemeltetői valószínűsíthetően nem az elvárható szakmai gondossággal jártak el a Wish piactér ár- és kedvezményfeltüntetési gyakorlatának kialakítása és ellenőrzése során. A GVH gyanúja szerint a piactéren áruló kereskedők bizonyos árai valótlanok lehettek, egyes termékeket irreálisan nagy kedvezménnyel és hamis állításokkal hirdettek, a fogyasztókat pedig visszaszámláló óra sürgette egyes „azonnali ajánlatok” elfogadására.

Wish, shopping, online, webáruház, illusztráció
A GVH vizsgálja a Wish online piacteret
Fotó: Unsplash

Ezeket vállalta a Wish

A platform kaliforniai központú és európai – Hollandiában bejegyzett – működtetői az eljárás során komplex jóvátételi csomagot ajánlottak fel a feltárult, kifogásolható gyakorlatok orvoslására. 

A Wish többek között vállalta, hogy 1500 forintos jóvátételt (kreditjóváírást) kap minden magyar felhasználó, aki az azonnali ajánlatra kattintva vásárolt a platformon 2021-ben. 

A jóvátétel mintegy 100-150 ezer fogyasztót érintett. Erről ebben a cikkünkben számoltunk be korábban.

A cégek emellett vállalták azt is, hogy fogyasztói tudatosságot erősítő kampányt indítanak, valamint a korábbiaknál hatékonyabb, független auditálással igazolt intézkedéseket vezetnek be a piacterükön áruló kereskedők magatartásainak ellenőrzésére. A vállalkozások vállalták továbbá azt is, hogy nem alkalmazzák a GVH által kifogásolt árengedmény-feltüntetési gyakorlatot és „azonnali ajánlataikat” – derül ki a versenyhatóság közleményéből. 

A Gazdasági Versenyhivatal minden esetben részletesen, ún. utóvizsgálat elrendelésével vizsgálja a cégek által felajánlott – és a GVH által kötelezővé tett – vállalások teljesítését. A nemzeti versenyhatóság ezúton is felhívja a vállalkozások figyelmét, hogy a határozataiban előírt kötelezettségeket pontosan és maradéktalanul szükségesek teljesíteni, mindezt pedig megfelelően és határidőn belül kötelesek igazolni a GVH felé. Hiányos teljesítés vagy elmaradt igazolás esetén a GVH Versenytanácsa akár jelentős bírságot is kiszabhat az érintett vállalkozásra.

 

