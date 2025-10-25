Behúzta a féket a Wizz Air – változhat a menetrend

A szeptember végi állapot szerint a Wizz Air 281 darab A321neo repülőgépre rendelkezik kötelező érvényű megrendeléssel. Az eredeti ütemezés szerint az érintett példányokat 2030-ig kellene átvennie a légitársaságnak, ám a hírek szerint ez változhat – számolt be a Bloomberg.

A Wizz Air elhalasztaná százmegrendelt repülőgépe leszállításának átvételéét/ Fotó: Unsplash

Elmaradhat a flottabővítés a Wizz Air légitársaságnál

A hírügynökség úgy tudja,

A Wizz Air jelentősen lassítja a növekedését, és tárgyalásokat folytat az Airbusszal 100 megrendelt repülőgépe leszállításának a következő évtizedre történő elhalasztásáról, amely a rendelésállomány több mint egyharmadát érintheti.

A Bloomberg szerint további részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra, sem a Wizz Air sem az Airbus sem kommentálta az értesülést. Az Airportál korábban azt írta, a Wizz Air még januárban megállapodást kötött az Airbusszal a következő években leszállítandó repülőgépek átadásának elhalasztásáról. Az akkori megállapodás értelmében a 2028-as pénzügyi év végén a korábban tervezett

380 helyett csak 305 repülőgépe lett volna a légitársaságnak,

de a 2030-as pénzügyi év végére némileg zárult volna az olló az eredeti átadási ütemhez képest: 451 helyett 424 géppel számolt a cég,

az 500 gépes flottát pedig 2032-re érte volna el.

Ezzel az ütemezéssel a stratégiailag megcélzott, évi 15-20 százalék közötti növekedést várt a légitársaság.

Ezek állhatnak a háttérben

Az Airportál emlékeztetett, júniusban a diszkont légitársaság arról számolt be, hogy az utasszám és a bevétel növekedése ellenére az elemzői várakozásnál gyengébb üzemi eredménnyel zárta pénzügyi évét. A legfrissebb információk szerint 2027-ig tarthatnak a Pratt & Whitney hajtóművek szennyezett fémporból készült alkatrészeinek hosszú javítást igénylő problémái miatti nehézségek, amelynek következtében a légitársaság flottájának ötödét, mintegy 40 repülőgépet kénytelen nélkülözni.

Júliusban a Wizz Air bejelentette, hogy szeptember 1-jével leállítja az Egyesült Arab Emírségekben működő vegyesvállalatának üzemelését, majd néhány nappal később közölték, hogy a megrendelt 47 A321XLR-ből csak 10-15-öt vesznek át, a nagy hatótávú változat helyett A321neók érkeznek a flottába, de egyes információk szerint további csökkentés is lehetséges.