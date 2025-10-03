Látványos felvételek érkeztek a Budavári Palotanegyed felújításáról

A tervek szerint halad és végéhez közeledik az Ybl lépcső újjáépítése, amely a Budavári Palotanegyed egyik legimpozánsabb történelmi lépcsője – közölték a Nemzeti Hauszmann Program közösségimédia-felületén.

Fotó: Nemzeti Hauszmann Program

Így újul meg az Ybl lépcső

Az Ybl lépcső a József főhercegi palota, a nyugati kertek és a várfalak átfogó megújulásának részeként nyeri vissza eredeti formáját. Az új gyalogos összekötő út a József főhercegi palota déli pereménél indul, majd pihenők és fordulók beiktatásával éri el a Palota utat a Lovarda utca torkolatánál.

A bejegyzésben kiemelik: a lépcsőrendszer alsó szakasza – a Várgarázs 3. mellett – már tavaly nyáron elkészült, csakúgy, mint a Lovarda utcai támfal, ahol egy pergola is helyet kapott. Jelenleg a középső és a felső szakasz befejező munkálatai zajlanak: a nyugati várfalhoz simuló, egyenes középső rész, valamint a várfal tetejéig vezető, három pihenőszinttel tagolt lépcsősor.

A gyalogos útvonal Szent György téri végpontján az elegáns, 45 fokban elfordított kiszögellést is visszaépítették, amelyről páratlan kilátás nyílik a nyugati várszoknyára. A hamarosan elkészülő Ybl lépcsőt a nyugati kertek átadását követően használhatják majd a látogatók.