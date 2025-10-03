Látványos felvételek érkeztek a Budavári Palotanegyed felújításáról

Hírlevél

Javában tart a Budavári Palotanegyed egyik legimpozánsabb történelmi lépcsőjének renoválása. Az Ybl lépcső a József főhercegi palota, a nyugati kertek és a várfalak átfogó megújulásának részeként nyeri vissza eredeti formáját.
A tervek szerint halad és végéhez közeledik az Ybl lépcső újjáépítése, amely a Budavári Palotanegyed egyik legimpozánsabb történelmi lépcsője – közölték a Nemzeti Hauszmann Program közösségimédia-felületén.

Fotó: Nemzeti Hauszmann Program
A végéhez közeledik az Ybl lépcső újjáépítése a Budavári Palotanegyed újjáépítését célzó projektben
Fotó: Nemzeti Hauszmann Program

Így újul meg az Ybl lépcső

Az Ybl lépcső a József főhercegi palota, a nyugati kertek és a várfalak átfogó megújulásának részeként nyeri vissza eredeti formáját. Az új gyalogos összekötő út a József főhercegi palota déli pereménél indul, majd pihenők és fordulók beiktatásával éri el a Palota utat a Lovarda utca torkolatánál.

A bejegyzésben kiemelik: a lépcsőrendszer alsó szakasza – a Várgarázs 3. mellett – már tavaly nyáron elkészült, csakúgy, mint a Lovarda utcai támfal, ahol egy pergola is helyet kapott. Jelenleg a középső és a felső szakasz befejező munkálatai zajlanak: a nyugati várfalhoz simuló, egyenes középső rész, valamint a várfal tetejéig vezető, három pihenőszinttel tagolt lépcsősor. 

A gyalogos útvonal Szent György téri végpontján az elegáns, 45 fokban elfordított kiszögellést is visszaépítették, amelyről páratlan kilátás nyílik a nyugati várszoknyára. A hamarosan elkészülő Ybl lépcsőt a nyugati kertek átadását követően használhatják majd a látogatók.

A lépcsőrendszer és a támfalak tartószerkezetét a legmodernebb technikai elvárások és előírások szerint, ugyanakkor a fellelt korabeli fotók figyelembevételével építik újjá. 

Galéria: A Budavári Palotanegyed felújítása
Fotó: Nemzeti Hauszmann Program
1/12
A Budavári Palota újjáépítése

Megjelenése, anyaghasználata, külső burkolatai megegyeznek az eredeti állapottal, amely illeszkedik az Ybl-támfal klinkertégla és süttői mészkő, valamint gránit burkolataihoz. 

A lépcső elnevezését a Budavári Palotanegyedet nyugati oldalról övező, Ybl Miklós által tervezett támfalról kapta, amelynek északi részén alakították ki még a 19. század második felében. A várfal mellett húzódó lejárat a II. világháborúban megsérült, és bár sérülései nem voltak jelentősek, a kommunista időkben minden indoklás nélkül elbontották.

A Nemzeti Hauszmann Program egy átfogó tízéves projekt keretében a Budai Várnegyed újjászületését célozza meg, elsősorban a Hauszmann Alajos által tervezett eredeti palotaépületek visszaállításán keresztül. A program célja a budai Várnegyed történelmi patinájának visszaállítása, új látogatói tereket nyitva meg, ilyen volt a Szent István-terem és a Vöröskereszt-székház újjáépítése a Dízs téren, valamint egyéb infrastrukturális fejlesztések, köztük mélygarázsok és mozgólépcsők.

