Ezt nem láttuk jönni: teljesen megváltozott a YouTube

A Google 2006-ban vásárolta meg a YouTube-ot 1,65 milliárd dollárért, most pedig úgy döntött, hogy alaposan átalakítja a népszerű videómegosztót. A YouTube felületén történő látványos fejlesztések célja, hogy modernizálják a felhasználói élményt, és nem utolsó sorban lépést tartsanak az olyan konkurens platformokkal, mint a TikTok, vagy az Instagram.
A YouTube videomegosztó egy közleményben jelentette be, hogy már ettől a héttől jelentős változásokkal találkozhatnak a felhasználóik. Vizuális frissítéseket és kényelmi funkciókat vezetnek be világszerte a platformon.
Az alábbi YouTube frissítések az október 13-i héttől kezdődően már világszerte megjelennek
- Frissített videólejátszó: az ikonok és kezelőfelületi elemek ezentúl kevésbé takarják el a tartalmat. A megújult dizájn pedig a mobilon, weben és okostévén is megjelenik.
- Átalakított kommentrendszer: a válaszok mostantól threadekben jelennek meg, ami a YouTube szerint sokkal áttekinthetőbb és koncentráltabb olvasási élményt nyújt a felhasználóknak.
- Megújult lejátszási lista funkció: a videók lejátszási listákhoz és a Watch Later listához való hozzáadása is egyszerűbb és vizuálisan gördülékenyebb folyamat lesz.
- Animációk bevezetése: Bizonyos tartalmak, például klipek vagy sportvideók esetében animációk jelennek meg, miután a felhasználó megnyomja a "Tetszik" gombot.
- Átalakult "Kihagyás" funkció: A YouTube fejlesztői frissítették a dupla koppintásos kihagyás funkciót is, hogy kevésbé legyen zavaró a videónézési élményben.
A fenti fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen átalakult a YouTube oldal dizájnja.
A YouTube mára a legdominánsabb platformmá vált az online videómegosztás és tartalomkészítés terén. Naponta több mint 1 milliárd órányi videót néznek a YouTube-on. A YouTube-hirdetések éves bevétele a Google számára több mint 20 milliárd dollár. Minden percben 500 órányi új videót töltenek fel az oldalra, amelynek jelenlegi értéke 183 milliárd dollár.
