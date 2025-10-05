Olcsóbb lesz ősszel a leves – de mi van a háttérben?

Bár az elmúlt években kénytelenek voltunk hozzászokni a folyamatosan emelkedő zöldségárakhoz, akadnak azért kivételek is. A leveleszöldségek, különösen a petrezselyem és a zeller ára látványosan csökkenhet, ugyanis nagyon sok termett a bennünket is ellátó lengyel gazdáknál. Mindkettő fontos alapanyag, a zeller ugyan némileg alulértékelt, pedig kifejezetten egészséges, ha chipsnek sütjük, finomabb, mint a krumpli.

Fontos leves alapapanyagok ára eshet, sok lett a zeller és petrezselyem/ Fotó: Shutterstock

A Fruitweb szakmai portál szerint Lengyelországban augusztus óta folyamatosan mérséklődnek a leveszöldségek árai. A termés jó és bőséges volt, a gazdák szabadulnának tőle, így estek az árak, rendkívül olcsó lett a nagykereskedelmi ára mindkét zöldségnek. A gyökérpetrezselyem például már 1 zloty, azaz körülbelül 90 forint körüli nagykereskedelmi áron elérhető, ami jelentős visszaesést jelent a korábbi időszakhoz képest. A zeller esetében is hasonló tendencia figyelhető meg: a mosott, zsákos zeller 1,5–2,2 zloty közötti áron kel el, ami szeptemberhez képest mintegy 25–30 százalékos árcsökkenést jelent. A földes, tisztítatlan zeller ennél is olcsóbb, alig 0,8–1 zloty között mozog. Ez egyértelműen annak a jele, hogy a kínálat bőséges, a gazdák el akarják adni, ahelyett, hogy hosszasan tárolnák.



Mi köze a lengyel zeller árának a mi levesünkhöz?

Egyrészt azt, hogy rengeteg zöldség érkezik hozzánk Lengyelországból. Az Európai Unió egységes belső piaca miatt a régiós árak gyorsan begyűrűznek a másik tagállamba. Ha Lengyelországban túlkínálat alakul ki, az export révén más tagállamok – köztük Magyarország – piacaira is olcsóbb áru kerülhet. A hazai árak alakulását természetesen több tényező is befolyásolja