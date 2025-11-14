Megvan, mikor érkezik pontosan a 14. havi nyugdíj első részlete

A parlament honlapjára felkerült törvényjavaslatból kiolvasható, hogy a kormány mikor tervezi eljuttatni az idősekhez a 14. havi nyugdíj első részletét. A javaslatból az is kiderült, hogy a teljes, 100 százalékos juttatás fokozatosan, 2030-ig épül majd be a rendszerbe.

„A kormány nevében benyújtom az egyes törvényeknek a 14. havi nyugdíj és a tizennegyedik havi ellátás bevezetésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslatot” – derült ki az Országgyűlés honlapján hétfő délelőtt megjelent, Semjén Zsolt által jegyzett törvényjavaslatból.

Kiderült, mikor érkezik az első 14. havi nyugdíj.

Fotó: Pixabay

Az indokolás szövege szerint 2026-tól a nyugdíjasok minden évben ‒ a tizenharmadik havi nyugdíjon felül ‒ tizennegyedik havi nyugdíjban részesülnek. A juttatás bevezetése fokozatosan történik. A tizennegyedik havi nyugdíj összege a kifizetésének első évében, 2026-ban a nyugellátás 25 százaléka, és a Kormány döntése szerint 2030-ig el kell érnie a nyugellátás összegének 100 százalékát. A tizenharmadik havi nyugdíjhoz hasonló módon kapnak tizennegyedik havi ellátást a nyugdíjszerű ellátásokban részesülő személyek. A törvényjavaslat alapján a nyugdíjasok a februári havi nyugdíjukon és a tizenharmadik havi nyugdíjukon felül tizennegyedik havi nyugdíjat is kapnak.

Nyugdíj: ennyit kapnak kézbe jövőre az idősek

Az Origo korábban beszámolt arról is, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy háttérbeszélgetésen árult el részleteket a 14. havi nyugdíj kifizetéséről. Jövő februárban átlagosan 573 ezer forintot kaphat kézhez egy nyugdíjas a 13. és a 14. havi nyugdíj egyheti összegének köszönhetően. Egyheti nyugdíjat fizet ki a 14. havi nyugdíjból jövő februárban a magyar kormány.

Először október 14-én Lázár János építési és közlekedési miniszter beszélt a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, ami szerinte megoldás lenne a kisnyugdíjasok helyzetére: „Csakis egy megoldás van, a 14. havi nyugdíj. Ezen kell dolgozni, ezt már többször bemondtuk, nagyon számoljuk, nagyon nézzük és kőkeményen dolgozunk rajta, hogy ez megvalósítható legyen.” Mindezt azzal indokolta, hogy a mai 2 millió 400 ezer nyugdíjas polgár nem az előző évtizedek megtakarításaiból kapja juttatását, hanem azokból a befizetésekből, amelyeket a jelenlegi dolgozók teljesítenek. Szerinte hiába takarékoskodott valaki, hiába vonták a nyugdíjjárulékot a 60-as, 70-es, 80-as években, abból egy fillér sincs meg, emiatt nagyon sokan kapnak alacsony nyugdíjat.