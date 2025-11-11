Mutatjuk az ország legolcsóbb termálfürdőjét, ahol már 1500 forintból megmártózhat

Hajdúszoboszlótól mindössze 20 kilométerre nyugatra található Nádudvar. A hajdú-bihari kisváros termálfürdője 1969-ben nyitotta meg a kapuit és 2000-ben esett át egy teljes felújításon. Noha az őszi-téli-tavaszi szezonban a medenceválaszték egyetlen gyógyvizes medencéből áll, cserébe viszont verhetetlen áron, 1500 forintért kínálják a belépőket - számolt be róla a Termálonline.hu.

A Nádudvari Gyógyfürdőben 1500 forintért fürödhetünk a téli szezonban, 3000 forintért pedig szaunázhatunk is. Fotó: Facebook/Nádudvari Gyógyfürdő/Porcio Norbert

A Nádudvari Gyógyfürdő termálvize 2001-ben nyerte el a hivatalos gyógyvíz minősítést, és 2015 óta viseli a létesítmény a gyógyfürdő címet. Vize elsősorban mozgásszervi és nőgyógyászati panaszok enyhítésére ajánlott, emellett a fürdőben különféle gyógyászati kezelések is igénybe vehetők.

Fontos, hogy a gyógyfürdő nincs nyitva a hét minden napján, csupán pénteken, szombaton és vasárnap várják a fürdőzőket, szaunázókat. Az 1500 forintos belépőért egy 38 Celsius-fokos szabadtéri gyógymedence használható, míg a szauna és fürdőbelépő együtt 3000 forintba kerül.