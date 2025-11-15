Így spórolhatnak sokat a nyugdíjasok a banki díjakon – több tízezer forinttal is jobban jöhetnek ki

2026 januárjától a 65 év felettiek havonta két alkalommal, összesen legfeljebb 150.000 forintot vehetnek fel díjmentesen ATM-ből és postán. Ezen kívül vásárlás közben is lehet díjmentesen készpénzt felvenni, alkalmanként maximum 40.000 forintig. Ezek a változások biztonságosabbá, olcsóbbá és rugalmasabbá teszik a mindennapi pénzkezelést a nyugdíjasok számára.
A készpénzfelvételt érintő kormányzati intézkedések mellett több bank ajánlata között is megtalálhatóak a kedvezőbb nyugdíjas számlacsomagok, amelyek további előnyöket kínálnak a nyugdíjasok számára. Érdemes odafigyelni a megfelelő bankszámlacsomag kiválasztására, mert sok pénz takarítható meg, ha valaki megfelelő körültekintéssel jár el.
65 év felettiek: érdemes tudatosan bankolni
A Bankmonitor szakértői szerint az átlagos számlaköltség évi 50 ezer forint körül lehet, amit a nyugdíjasok több mint fele akár teljes egészében megspórolhat. A lakossági bankok kínálatában szerepelnek olyan ingyenesnek nevezett bankszámlák, amelyek egy bizonyos havi érkeztetés teljesítése esetén nem számolnak fel számlavezetési, utalási, készpénzfelvételi és éves kártyadíjakat. Ezen túlmenően még a tranzakciós illeték terhét is átvállalják.
Vagyis a számlahasználat – a tudatos számlatulajdonosok részére – teljesen ingyenes.
Egy 65 év feletti, jellemzően nyugdíjas banki ügyfél – aki vesz fel készpénzt, havi egy alkalommal hajt végre utalást, alkalmanként vásárol kártyával, medián nyugdíjjal rendelkezik és nem szívesen használ digitális szolgáltatásokat – a legolcsóbban évi 5400 forintért találhat számlát és jelenleg 75 banki számlacsomag közül választhat.
Ezek árazásában azonban jelentős, akár 5-szörös, közel húszezer forintos különbség is lehet, csak a legolcsóbb 20 számlacsomagot figyelembe véve. Az összes elérhető számlacsomagot vizsgálva pedig még ennél is nagyobbak a különbségek a fizetett díjakban.
Ingyenes az alapszámla
Fontos ugyanakkor, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Magyar Bankszövetség megállapodása szerint a bankok ingyenessé tették az alapszámlát mindaddig, amíg az infláció szintje három egymást követő hónapban 4 százalék alá nem süllyed. Így amennyiben az ügyfél nem igényel például sms-szolgáltatást, választhatja az ingyenes alapszámlát.
Az MNB e tárgyban készített összefoglalója arra is kitér, hogy alacsony költségek mellett is elérhetőek olyan számlacsomagok, amelyek tartalmaznak minden lényeges szolgáltatást. Ezért amennyiben egy 65 év feletti ügyfél szeretné csökkenteni a banki költségeit, érdemes megnézni az éves pénzforgalmi költségeit tartalmazó díjkimutatást vagy átgondolni alapvető fizetési szokásait, és ezek figyelembevételével kiválasztani a számára legmegfelelőbb számlacsomagot.
A fizetési szokásokhoz még pontosabban illeszkedő számításokért érdemes ellátogatni a Magyar Nemzeti Bank Bankszámlaválasztó oldalára,
ahol ki-ki a saját, konkrét fizetési szokásai alapján összehasonlíthatja a számlacsomagok költségeit. Az eredmények a bankok által a Bankszámlaválasztó programba beküldött adatokon alapszanak.
Hasznos tanácsok a banki díjak csökkentésére
Az MNB tájékoztató anyaga több hasznos tanácsot is tartalmaz, amelyekkel sok pénzt lehet megtakarítani a banki díjakon. Ezek közé tartozik, hogy érdemes
- bankkártyával,
- qvik fizetési kérelemmel,
- vagy qvik QR-kóddal fizetni,
amelyek darabszámtól és értéktől függetlenül ingyenesek. Az sms-szolgáltatás helyett érdemes a mobilbanki értesítést választani, mert ezzel akár többezer forint is megspórolható éves szinten.
Szintén évi többezer forint megtakarítható az olcsóbb bankkártyákkal, miközben ezek is mindenhol használhatóak bolti és online vásárlásra, valamint készpénzfelvételre.
Érdemes figyelni az ingyenes átutalási és készpénzfelvételi limitekre, és ezek alapján kiválasztani, hogy milyen fizetési módot használjunk.
Azzal sem árt tisztában lenni, hogy egyes számlacsomagok esetében adott feltételek teljesülésekor kedvezményes díjakat kaphatnak az ügyfelek, például megfelelő összegű havi jóváírás, megtakarítási állomány, adott számú vagy összegű kártyás, vagy átutalásos fizetés esetében.