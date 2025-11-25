A Lukoil után újabb óriás menekül a káosz elől – mi lesz itt?

A Lukoil olajipari vállalat kereskedőcégét, az egykor a jelentős nyugati kereskedőházakkal versenyző Litasco-t már biztosan magával rántják az amerikai szankciók a Reuters értesülései szerint, melyek részeként több különböző forrás is egybehangzóan állítja, hogy igen nagy a valószínűsége annak, hogy hamarosan a Lukoil is eltűnik a süllyesztőben annak ellenére, hogy külföldi eszközeit felszalámizva próbálják értékesíteni. A Lukoil távozni kényszerül Romániából is az amerikai szankciók hatására, és a jelenlegi állás szerint a román államnak nincsenek pénzügyi forrásai eszközeinek megszerzéséhez. Ám ha a Lukoil ügye nem lenne elég feladat, a Dacia termelésének külföldre telepítését jelentette be, most pedig a kazah KazMunayGas készül kifarolásra.

A Rompetrol csoport mögött álló kazah vállalat döntése újabb olajipari vállalalt kihátrálását készítheti elő Romániából (illusztráció)

Fotó: Pexels

Újabb fordulat Románia energiaszektorában

Európai érdekeltségeinek mintegy felétől szabadulna a kazah állami kőolaj- és gázipari vállalat, a KazMunayGas - írja a Maszol. Románia mellett a kazah vállalat jelen van Svájcban, Bulgáriában, Moldova Köztársaságban, Törökországban, és Grúziában. A KazMunayGas két lépésben lebonyolítandó nemzetközi versenytárgyalást fog kiírni. „A tranzakció célja egy stratégiai partner bevonása” – közölte a cég.

Ám a profit.ro ágazati szakemberek véleményére hivatkozva arról ír, hogy a KazMunayGas elsősorban Romániából szeretne távozni, mivel nagyon elégedetlen az utóbbi években a bukaresti kormányok által folytatott adópolitikával. A Rompetrol az ágazati adókat sérelmezi, ezek miatt az alkotmánybírósghoz fordult, amely még nem döntött a beadványról.

A Rompetrol csoport tavaly és tavalyelőtt is veszteséges volt. Az idei első félévet a cégcsoport 53 millió dollár nettó veszteséggel zárta, míg a tavalyit 75 millió dollárossal.

A „stratégiai partner bevonása” azonban újabb kérdéseket vet fel, mivel a KazMunayGas tulajdonában van a romániai kőolajfinomítási kapacitás 48 százaléka, így az ország legnagyobb finomítója, a Petromidia.

Az idei első félévben

a Petromidia közel 2,8 millió tonna Kazahsztánból származó kőolajat dolgozott fel;

a Vega finomító, az ország egyetlen bitumen és hexángyártója, 181 ezer tonna kőolajat dolgozott fel az év első hat hónapjában.

Ebben és a szerbiai, az orosz olajra kivetett amerikai szankciók miatti, az olajszektorban kialakult helyzetben lehet párhuzamosságokat találni. Ezek főként az ellátásbiztonságra vonatkoznak, azaz arra, lesz-e elegendő finomítandó kőolaj, és mely vállalat fogja a finomítókat üzemeltetni. Teljesen még sem feleltethető meg a szerbiai helyzetnek a romániai – az Origón a témában ezt a cikkünket ajánljuk –, mert az orosz olaj romániai vásárlásai 2022 után fokozatosan elhalványodtak, a mennyiségek a szankciók hatására lecsökkentek (korábban Románia több milliárd dollárért vett minden évben orosz olajat).