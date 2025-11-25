A Lukoil után újabb óriás menekül a káosz elől – mi lesz itt?

A Lukoil olajipari vállalat kereskedőcégét, az egykor a jelentős nyugati kereskedőházakkal versenyző Litasco-t már biztosan magával rántják az amerikai szankciók a Reuters értesülései szerint, melyek részeként több különböző forrás is egybehangzóan állítja, hogy igen nagy a valószínűsége annak, hogy hamarosan a Lukoil is eltűnik a süllyesztőben annak ellenére, hogy külföldi eszközeit felszalámizva próbálják értékesíteni. A Lukoil távozni kényszerül Romániából is az amerikai szankciók hatására, és a jelenlegi állás szerint a román államnak nincsenek pénzügyi forrásai eszközeinek megszerzéséhez. Ám ha a Lukoil ügye nem lenne elég feladat, a Dacia termelésének külföldre telepítését jelentette be, most pedig a kazah KazMunayGas készül kifarolásra.
Újabb fordulat Románia energiaszektorában
Európai érdekeltségeinek mintegy felétől szabadulna a kazah állami kőolaj- és gázipari vállalat, a KazMunayGas - írja a Maszol. Románia mellett a kazah vállalat jelen van Svájcban, Bulgáriában, Moldova Köztársaságban, Törökországban, és Grúziában. A KazMunayGas két lépésben lebonyolítandó nemzetközi versenytárgyalást fog kiírni. „A tranzakció célja egy stratégiai partner bevonása” – közölte a cég.
Ám a profit.ro ágazati szakemberek véleményére hivatkozva arról ír, hogy a KazMunayGas elsősorban Romániából szeretne távozni, mivel nagyon elégedetlen az utóbbi években a bukaresti kormányok által folytatott adópolitikával. A Rompetrol az ágazati adókat sérelmezi, ezek miatt az alkotmánybírósghoz fordult, amely még nem döntött a beadványról.
A Rompetrol csoport tavaly és tavalyelőtt is veszteséges volt. Az idei első félévet a cégcsoport 53 millió dollár nettó veszteséggel zárta, míg a tavalyit 75 millió dollárossal.
A „stratégiai partner bevonása” azonban újabb kérdéseket vet fel, mivel a KazMunayGas tulajdonában van a romániai kőolajfinomítási kapacitás 48 százaléka, így az ország legnagyobb finomítója, a Petromidia.
Az idei első félévben
- a Petromidia közel 2,8 millió tonna Kazahsztánból származó kőolajat dolgozott fel;
- a Vega finomító, az ország egyetlen bitumen és hexángyártója, 181 ezer tonna kőolajat dolgozott fel az év első hat hónapjában.
Ebben és a szerbiai, az orosz olajra kivetett amerikai szankciók miatti, az olajszektorban kialakult helyzetben lehet párhuzamosságokat találni. Ezek főként az ellátásbiztonságra vonatkoznak, azaz arra, lesz-e elegendő finomítandó kőolaj, és mely vállalat fogja a finomítókat üzemeltetni. Teljesen még sem feleltethető meg a szerbiai helyzetnek a romániai – az Origón a témában ezt a cikkünket ajánljuk –, mert az orosz olaj romániai vásárlásai 2022 után fokozatosan elhalványodtak, a mennyiségek a szankciók hatására lecsökkentek (korábban Románia több milliárd dollárért vett minden évben orosz olajat).
Gázolajat Törökországból vásárol nagy mennyiségben Románia, ahová viszont továbbra is jelentős mennyiségű orosz olaj jut el. Ugyanakkor a kazah cég romániai kivonulása nem jelenti azt, hogy olajszállítóként ne vállalhatna teljesítéseket a romániai finomítók számára. Erről azonban egyelőre még semmit nem tudni, ha zajlanak is egyeztések vevőjelöltettek (a legutolsó információk szerint Románia nem hogy nem tudja, hanem valójában nem is szeretné megvenni az eszközöket), azokról még annyit sem tudni, mint arról, hogy a szerbiai NIS esetében milyen partnerek lehetnek a befutók.
A Rompetrol márkanév egy kb. 1400 egységből álló töltőállomás-hálózatot ölel fel Romániában – ezt a Maszol portál írja, mely cikkében hozzáteszi, hogy a kazah tulajdonos elégedetlen és méltánytalannak tartja a bukaresti adópolitikát. Az olajfinomítók mellett ugyanakkor a töltőállomások jelentős stratégiai előnyöket jelentenek a leendő vevőnek.
A kazah Verseny- és Fejlesztésvédelmi Ügynökség megerősítette, hogy egy kétlépcsős nyílt pályázat lehetővé teszi a magánbefektetők számára, hogy akár 50 százalékos részesedést is szerezzenek a holdingban, amely az európai finomítói és kiskereskedelmi műveleteket felügyeli – írja a Profit.ro a Caliber nyomán. Ez viszont arra utal, hogy a kazah állami vállalat várhatóan nem egységesen vonul vissza európai piacairól, de ennél közelebbit egyelőre nem tudni az ügy lehetséges kifutásáról.
Romániaiból marokkói lesz a Dacia?
Bár kijelenteni bizonyossággal még nem lehet, de kifarolásra készülhet Romániából egy másik vállalat, a Renualt is, melyhez az Automobile Dacia tartozik. A Dacia gyártása nem szűnne meg teljesen ott – legalábbis egyelőre –, de a gyártás folyamatos leépítésével párhuzamosan a francia tulajdonos Marokkóban futtatná fel a termélést. Az ok: Marokkóban még alacsonyabbak a bérköltségek, mint az egyébként autóipari bérköltség szempontjából Európában legolcsóbbnak számító Romániában (összeállításunkat az európai autóiparról itt érheti el).
A Profit.ro által megszerzett információk szerint a Dacia a jövő év elején újabb önkéntes leépítéseket hajt végre (azaz nem kollektív elbocsátásokkal, hanem a dolgozókkal való megegyezéssel csökkentene létszámot),
ami akár 900 fővel is csökkentheti a Dacia gyár alkalmazottainak számát.
Az Automobile Dacia SA-nál jelenleg körülbelül 11 000 alkalmazott dolgozik. Ezzel párhuzamosan a cég és a munkavállalói érdekképviseletek kemény egyeztetéseket folytatnak egymással a lehetséges béremelésekről. Ugyanis a Dacia személygépkocsik, kedvező ár/érték arányuknak köszönhetően sikeresek a nemzetközi piacon, az arányban nagy szerep jut az alacsony bérköltségnek.
Tavaly az egy járműre jutó bérköltség nem érte el a 300 eurót, ami kisebb a mexikói, a török és a kínai mutatónál.
A Termene.ro számításai szerint a Dacia a román gazdaságban a legmagasabb egy alkalmazottra jutó termelékenységet produkálja, alkalmazottanként évi 2,5 millió lej bevétellel, a romániai iparban a termelési tevékenységeken belül pedig a magasabb bérszínvonalat képviseli. Ám – írja a Maszol – Marokkóban még a romániainál is alacsonyabbak a bérköltségek, s ez a fő oka annak, hogy a Renault a romániai termelési kapacitás helyett inkább az ottanit akarja növelni.
Bezárja romániai technológiai központját az Estée Lauder
A friss értesülések szerint hátraarcra készül az Estée Lauder is, amennyiben a vállalat által átszervezésekről, „optimalizációról” szóló közlések arra utalnak, hogy a vállalat szintén megtakarításokat kíván elérni lépéseivel.
Az amerikai szépségipari vállalat 2023-ban nyitotta meg az informatikai fejlesztésekkel foglalkozó bukaresti központot. Ez volt a cég harmadik ilyen központja a Long Islanden és Kuala Lumpurban működők után. „A globális tevékenységünk optimalizálását és a fogyasztók minél jobb kiszolgálását célzó folyamatos erőfeszítéseink részeként a The Estée Lauder Companies azt a nehéz döntést hozta, hogy bezárja a bukaresti technológiai központot” - mondta Suzanne Sterns, a vállalat globális kommunikációs igazgatója.
A döntés 150 munkahely megszűnésével jár.
A cégvezetés azt követően döntött a kollektív elbocsátások végrehajtása mellett, hogy a kereslet csökkenése miatt a 2025-ös pénzügyi évben a globális árbevétel 8, a bruttó nyereség pedig 5 százalékkal visszaesett. A bukaresti technológiai központot a ELC Digital Technology SRL működteti.
Ez a cég tehát a költségcsökkentés és a nyereség mérséklődése miatt döntött a fentiek szerint.
Álljanak tehát akár eltérő okok a cikkben nevezett nagyvállalatok részleges vagy teljes romániai hátraarca mögött (a Lukoilnál a szankciók nyomása, a kazah vállalatnál kormányzati döntésekkel való elégedetlenség, az Estée-nél takarékosság), azok azt mutatják, a román gazdaságra sem érdemes „bezzegelően” tekinteni. Az Európai Bizottság értékelése szerint a romániai politikai és fiskális bizonytalanság az év első felében hatással volt a magánfogyasztásra, míg a nyári fiskális konszolidációs csomagok elfogadása várhatóan tovább csökkenti a rendelkezésre álló jövedelmet, ami várhatóan a fogyasztás csökkenésévelk hjár együtt. A gazdaságnak az export jelenthet támpontot, de az EU így is mérsékelt, 0,7 százalékos idei GDP bővülést vár Romániában, 6,7 százalékos infláció és 6,1 százalékos munkanélküliségi ráta (2026-ban: 5,8 illetve 5,9 százalék) mellett.