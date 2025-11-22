Egy hete más összetételű üzemanyagot kapunk a benzinkutakon

November 15-e óta megváltozott összetételű üzemanyagot lehet tankolni a magyarországi benzinkutakon – hívta fel a figyelmet a Vezess.hu. Ennek az az oka, hogy benzinkutakon is megkezdődött a téli időszámítás, így a magyarországi töltőállomásokon már csak adalékanyaggal hidegre optimalizált gázolaj elérhető. Ez egészen február végéig marad így, bár egyes benzinkút-hálózatok akár a meghosszabbításról is dönthetnek.

A hideg miatt adalékanyag kerül a gázolajokba

Fotó: Lapis Renáta / Lapis Renáta

Az autós szaklap szerint a változás lényege, hogy a most tankolható üzemanyagok adalékanyagai a téli hidegben is hatékonyan akadályozzák meg a paraffinkristályok problémás méretűre való növekedését. A nyers gázolajban ugyanis már mínusz 10 foknál megindulhat a nagyobb paraffinkristályok kiválása, amelyek aztán eltömíthetik az üzemanyag-ellátó rendszer különböző pontjait.

Adalékanyag az eltömődés ellen

Ennek megakadályozására azonban van megoldás, ezért van szükség az üzemanyagok összetétele megváltoztatására. Különféle adalékokat – hidegfolyás-javítót és paraffin-diszpergátort – kevernek hozzá, így például a dízelüzemanyagaival akár mínusz 25 fokig is biztonságosan lehet közlekedni.

A benzinkutak üzemeltetői ugyanakkor azt tanácsolják az autósoknak, hogy

amennyiben a járművük tankjában még nyári dízel van, tankoljanak rá a jelenleg kaphatóból, hogy a fagypont közeli időjárásban is megfelelő legyen az autójuk vagy más közlekedési eszközük működése.

Így kerülhető el, hogy a megváltozott áramlástani jellemzők miatt lerakódások keletkezzenek járművük üzemanyag-ellátó rendszerében.

Fókuszban a dízel ára

Eközben azonban megfigyelhető egy kedvezőtlen folyamat is a magyar benzinkutakon. Hosszú idő után ugyanis a dízel literenkénti átlagára elérte a lélektani 600 forintot, pénteken pedig újabb három forinttal emelkedett a nagykereskedelmi ár. Eközben a benzin ára hetek óta alig változott. Ezzel az áremelkedéssel a dízel és benzin közti árkülönbség 24 forintra nőtt,

ekkora különbséget pedig másfél éve nem tapasztalhattak az autósok

.Ennek hátterében a finomítói árrés növekedése áll, amelynek okairól itt írtunk.