Egymillió család a nyertese a kormány adócsökkentési programjának – ezek a részletek

Ez év júliusától vált szja-mentessé a csecsemőgondozási (csed), a gyermekgondozási (gyed) és az örökbefogadói díj. Az adócsökkentés szeptemberben több mint 123 ezer magánszemélynél összesen 46,2 milliárd forintot is meghaladó adóalap-kedvezményt jelentett, ők 7 milliárd forinttal kevesebb szja-t fizettek – jelezte pénteki közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Édesanyákat és családokat segít a kormány egyedülálló támogatási rendszere az adócsökkentésekkel /Fotó: Unsplash

Így segítik a családokat az adócsökkentések

Mint ismert, a kormány idén év elején jelentette be, hogy folytatja adócsökkentési programját és bővíti a családi adókedvezmények körét. A 30 év alatti és 2020 január óta a négygyermekes édesanyák mellett júliustól a gyermeket nevelő családokat is számos intézkedés segíti:

július 1-jétől a csed, a gyed és örökbefogadói díj szja-mentessége mellett a családi adókedvezmény is 50 százalékkal emelkedett. Egy gyermekeseknél utóbbi havi 15 000 forint adómegtakarítást jelent, két eltartott gyermeknél gyermekenként havi 30 ezer forintot, míg három vagy több gyermek esetén gyermekenként havi 49 500 forintot.

Október 1-től a háromgyerekes édesanyák teljes szja-mentességet kaptak a munkával megszerzett jövedelmeikre,

januártól lépcsőzetesen indul a kétgyerekes édesanyák szja-mentessége, először a 40 év alattiakkal, és a 30 év alatti, egy gyermekes édesanyák teljes fizetése is adómentessé válik.

Szintén januártól esedékes a családi adókedvezmény második 50 százalékos emelése. Ez két gyermek után 80 ezer forintra, három vagy több gyermek után pedig 198 ezer forintra emelkedik havonta.

„Nem a levegőbe beszélünk. Ezekben a napokban kapják kézhez a háromgyermekes édesanyák az első jövedelemadó-mentes fizetésüket” – írta Orbán Viktor miniszterelnök most, november elején a Facebookra, hozzátette, hogy nem sokára a kétgyermekes édesanyák is élvezhetik az adómenetességet. A miniszterelnök korábban úgy nyilatkozott: a kormánynak a gyermek és a család az első.

Mint mondta, meggyőződése, hogy akkor születik több gyermek, ha az édesanyák anyagi biztonságban élhetnek. Ha 2010-ben nem hozzák meg a családtámogatási intézkedéseiket, 200 ezer gyermekkel kevesebb született volna Magyarországon. A Covid, a háború, az infláció és az energiaárak megrángatták a családokat, ideje, hogy biztos kikötőt találjanak – vélekedett.