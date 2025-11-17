Ez tényleg nagy lépés: több százezer magyar vállalkozásnak lesz könnyebb

Újabb, 11 pontos, a magyar vállalkozásokat támogató adócsökkentési csomagot jelentett be Orbán Viktor a kamarai elnökkel, Nagy Elekkel közösen tartott sajtótájékoztatóján; az előzetes kormányzati közlések alapján a várható lépésekre az Origo néhány nappal ezelőtt cikkében felhívta a figyelmet. A mai bejelentésekkel párhuzamosan az is kiderült, hogy a 11 pontos vállalati adócsökkentési csomag 230-240 ezer vállalkozást érint majd, a 2026-os költségvetést érintő hatása nagyjából 80-90 milliárd forint, a későbbi években 100 milliárd forint fölé emelkedik – ezt pedig Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára a bejelentést követő háttérbeszélgetésen ismertette. A 11 pontos vállalati adócsökkentési csomag 230-240 ezer vállalkozást érint majd, a 2026-os költségvetést érintő hatása nagyjából 80-90 milliárd forint, a későbbi években 100 milliárd forint fölé emelkedik.
Adócsökkentés és az adminisztráció mérséklése: fontos újdonságok jönnek
A bejelentett 11 intézkedésből
- 8 adócsökkentés,
- 3 adóadminisztráció-egyszerűsítés jellegű.
Hozzátette: 840 ezer aktív vállalkozás működik Magyarországon, ezek egyharmada társasági adóalany, 12 százaléka kivás, 126 ezer cég katás, a legnagyobb számban az átalányadózók vannak.
Az intézkedésekkel minden szektort elérik, legnagyobb mértékben a kisvállalkozókat
– mondta Gerlaki Bence.
Az államtitkár kiemelte: az alanyi áfamentes értékhatár megemelése lépcsőzetes lesz, a vonatkozó értékhatár 2026-ban 20 millió forintra, 2027-ben 22 millió forintra, 2028-ben 24 millió forintra emelik. Az érintett cégek száma jövőre 10 600, 2027-ben 20 100, 2028-ban 28 900, az intézkedés költségvetési hatása a következő három évben nagyjából 21 milliárd forint.
Az értékhatár emelése főként építőipari, kereskedelmi, vendéglátóipari cégeket érinthet kedvezően
– mondta.
Az intézkedéscsomag további részleteit ismertetve kitért arra is, hogy az átalányadózó egyéni vállalkozók elszámolható költséghányada 40 százalékról 2026-ben 45 százalékra, 2027-ben 50 százalékra emelkedik, ez nagyjából 110 ezer vállalkozást érint, a költségvetési hatása mindkét évben 10-12 milliárd forint – ismertette.
Gerlaki Bence közölte:
megszüntetik a szocho adóalapszorzót a főállású egyéni vállalkozóknál, ezzel számukra csökken a fizetendő adó mértéke is.
Ezzel 140 ezer egyéni vállalkozó adófizetési kötelezettsége csökken 10 milliárd forinttal jövőre. Az intézkedéssel a szocho alapja ugyanannyi lesz, mint a járulékalap, vagyis a garantált bérminimum vagy a minimálbér 100 százaléka.
A kiva belépési és megszűnési értékhatárokat megduplázzák, amivel a jelenleg középvállalati kategóriába tartozó vállalkozás is választhatja a kivát, ez 3-5 ezer társaságot érint, nagyjából 150 ezer alkalmazottal, és 10-15 milliárd forint a költségvetési hatása 2026-ban.
Új társaságiadó-kedvezményt vezetnek be a legalább 100 millió forint értékű kármentesítési beruházásoknál, barnamezős beruházásoknál, példaként említette a régi ipari területek lakóparkká alakítását, ezt hat adóévben lehet igénybe venni.
Ösztönzik az energia-és iparszektor dekarbonizációját segítő beruházásokat a fejlesztési adókedvezmény keretében elérhető támogatások bővítésével. Kitért arra, hogy az energiaellátók jövedelemadójának alanyai közül az elosztóhálózat-üzemeltetők 2027. januártól adókedvezményt vehetnek igénybe a 2026-ban megkezdett energetikai infrastruktúra korszerűsítési beruházásaik iránt.
Megemelik a kiskereskedelmi adó jelenlegi 0,5, 30, és 100 milliárdos sávhatárait 1 milliárd, 50 milliárd, és 150 milliárd forintra, az adókulcsok változatlansága mellett, ezzel a kiskereskedelmi szektor terheit csökkentik.
Ez 3500 céget érint, ebből 15-20 esik a felső sávba, a költségvetési hatása 26 milliárd forint jövőre.
Közölte: az üzemanyagok jövedéki adó valorizációjának eltolása 2026 július elsejére intézkedésben potenciálisan mindenki érintett, ezzel segíteni tudják, hogy a hazai üzemanyagárak a szomszédos országok átlaga alatt maradjanak. Az intézkedés költségvetési hatása jövőre 15-20 milliárd forint, január elsején ezzel 8-9 forintos drágulást halasztanak el.
Az adóegyszerűsítésekről elmondta: 20 százalékkal emelik a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló készítésére vonatkozó értékhatárokat, ezzel egyszerűsödik a beszámolási kötelezettség, mindez 5-10 ezer mikrogazdálkodót érint. Kérdésre közölte: a szocho további csökkentése a bérmegállapodás függvénye.
A támogatási programokhoz közteherviselés szükséges
Balog Ádám, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) alelnöke azt emelte ki, hogy a kamara üdvözli a megállapodást, amely hosszú munka eredménye. A testület a jövőben a miniszterelnöki tájékoztatón elhangzottak szerint a gazdaságirányításában is részt szeretne venni, ami részben tudásmegosztást, részben új feladatokat jelent - tette hozzá. „A gazdaságot és a gazdaság szereplőit a fenntartható növekedés, és a versenyképesség irányába segítik, a csomag fontos szerepe a gazdaság változásának lekövetése” - fejtette ki.
Szabados Richárd, az NGM kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára elmondta: a támogatási programok, adócsökkentések elindításához közteherviselés szükséges. Példaként említette az egyes szektorok hozzájárulását, mint amilyen a bankszektor. A bankszektor három mérőszáma - konszolidált adózott eredménye, a tőkearányos jövedelmezősége, valamint a nettó kamatmarzs - alapján mondták azt, hogy „helye van a közteherviselésnek”, hogy hozzájáruljanak a vállalkozásokat érintő támogatási programokhoz - ismertette.
A szektor konszolidált adózott eredménye 1900 milliárd forint volt 2023-2024-ben, a 17,7 százalékos tőkearányos megtérülés az unióban a 3. legmagasabb, a 4,4 százalékos nettó kamatmarzs pedig az EU-ban a 2.legmagasabb volt Magyarországon idén a legutóbbi negyedévben.
Az a bankadó emelkedés, amiről beszélünk, és a kkv-k támogatására tudjuk fordítani, bőven megengedő
– fogalmazott.
A fix 3 százalékos kkv-hitelprogram messze a várakozások felett teljesít, 5 hét után 7 ezer igény érkezett 387 milliárd forint értékben.
A magyar vállalkozások számára elérhető pénzügyi források összege a különböző támogatási (Széchenyi-kártya program, EU-társfinanszírozású programok, Demján Sándor Tőkeprogram) programokban 2800 milliárd forint, és évente 50 ezer támogatói okiratot állítanak ki - sorolta.