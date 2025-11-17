Ez tényleg nagy lépés: több százezer magyar vállalkozásnak lesz könnyebb

Újabb, 11 pontos, a magyar vállalkozásokat támogató adócsökkentési csomagot jelentett be Orbán Viktor a kamarai elnökkel, Nagy Elekkel közösen tartott sajtótájékoztatóján; az előzetes kormányzati közlések alapján a várható lépésekre az Origo néhány nappal ezelőtt cikkében felhívta a figyelmet. A mai bejelentésekkel párhuzamosan az is kiderült, hogy a 11 pontos vállalati adócsökkentési csomag 230-240 ezer vállalkozást érint majd, a 2026-os költségvetést érintő hatása nagyjából 80-90 milliárd forint, a későbbi években 100 milliárd forint fölé emelkedik – ezt pedig Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára a bejelentést követő háttérbeszélgetésen ismertette. A 11 pontos vállalati adócsökkentési csomag 230-240 ezer vállalkozást érint majd, a 2026-os költségvetést érintő hatása nagyjából 80-90 milliárd forint, a későbbi években 100 milliárd forint fölé emelkedik.

Jelentős adócsökkentés jön a kkv szektorban (illusztráció)

Fotó: Science Photo Library

Adócsökkentés és az adminisztráció mérséklése: fontos újdonságok jönnek

A bejelentett 11 intézkedésből

8 adócsökkentés,

3 adóadminisztráció-egyszerűsítés jellegű.

Hozzátette: 840 ezer aktív vállalkozás működik Magyarországon, ezek egyharmada társasági adóalany, 12 százaléka kivás, 126 ezer cég katás, a legnagyobb számban az átalányadózók vannak.

Az intézkedésekkel minden szektort elérik, legnagyobb mértékben a kisvállalkozókat

– mondta Gerlaki Bence.

Az államtitkár kiemelte: az alanyi áfamentes értékhatár megemelése lépcsőzetes lesz, a vonatkozó értékhatár 2026-ban 20 millió forintra, 2027-ben 22 millió forintra, 2028-ben 24 millió forintra emelik. Az érintett cégek száma jövőre 10 600, 2027-ben 20 100, 2028-ban 28 900, az intézkedés költségvetési hatása a következő három évben nagyjából 21 milliárd forint.

Az értékhatár emelése főként építőipari, kereskedelmi, vendéglátóipari cégeket érinthet kedvezően

– mondta.

Az intézkedéscsomag további részleteit ismertetve kitért arra is, hogy az átalányadózó egyéni vállalkozók elszámolható költséghányada 40 százalékról 2026-ben 45 százalékra, 2027-ben 50 százalékra emelkedik, ez nagyjából 110 ezer vállalkozást érint, a költségvetési hatása mindkét évben 10-12 milliárd forint – ismertette.