Egyes termékeken 32 százalék lenne az áfakulcs, ha jönnének a baloldali megszorítások

A Világgazdaság is megszerezte Magyar Péterék nem nyilvános mestertervét, amely egyfajta kormányprogramként szolgálna a számukra. Ennek létezéséről először az Index írt kedden reggel. A Magyar Nemzet elemzéséből látszanak az irányok, a középosztályt mindenképpen érzékenyen érintené egy ilyen csomag. Ilyen koncentráltan Magyar Péter pártjának törekvései eddig nem voltak ismertek a magyar közvélemény előtt. Feltételezve a dokumentum hitelességét, ennek egyik sarokköve, hogy megjelenne a 32 százalékos egyes tételekre.

Áfacsökkentést ígértek, ám ezt valamiből finanszírozni kell, egyes termékeknél megjelenik a tervekben a 32 százalékos áfakulcs is

Fotó: Shutterstock/Dusan Petkovic

A Tisza elismeri, hogy a cigaretta és az alkohol magyar ára uniós összevetésben sem mondható alacsonynak már most sem, de úgy ítéli meg, hogy ez nem elég. Sőt, kifejezetten a nem extrém magas árat tartja a bajnak, amit meg kellene oldania. Erre pedig egy olyan modellt dolgozott ki, ami

évi 400-800 milliárd forint plusz adót szedne be ezek után a termékek után,

így növelve a költségvetés mozgásterét. A Tisza állítása szerint jelenleg (pontosabba a dokumentum készítésekor) egy doboz cigaretta ára átlagosan 2300 forint, amelynek mintegy fele az adóteher.

a legtöbb alkohol- és dohánytermékre 27 százalékos általános forgalmi adó (áfa) vonatkozik, ami az egyik legmagasabb az EU-ban. Ezt követően a Tisza két forgatókönyvet vázol fel:

Mérsékelt szigorítás – a sörnél 200 forintot literenként, a bornál 650 forintot, a töménynél már 1200 forintot, a cigarettánál pedig dobozonként 1000 forintos pluszt róna ki. Agresszív szigorítás – ez a sörnél 350 forint extra terhet jelentene literenként, a bornál 1500 forintot, a töménynél 7000 forintot, a cigarettánál pedig 2250 forintot dobozonként.

Az első esetben az éves adótöbblet 475 milliárd forint, míg a másodiknál már 817 milliárd forint Magyar Péterék számításai szerint, ami önmagában GDP-arányosan 0,6–1 százaléknyi pénztömeg.

a tiszás mesterterv a 32 százalékos áfa szcenáriójával is számol. Ekkorára emelnék a kulcsot a cigarettánál és az alkoholnál.

Ez azonnal további 5 százalékpontnyi árnövekedést eredményezne

a jelenlegi 27 százalékos kulcshoz képest. Ennek költségvetési hatásait több tízmilliárd forintra becsülik. De természetesen itt is tudják, milyen reakció lenne rá a közvélemény részéről. "A túladóztatás eszköze rövid távon ellenállást válthat ki, de hosszú távon a társadalom egészének javát szolgálja" – oldják fel ezt a problémát.