Áfaemelés fenyegeti a magyar autóipart és a szerviz is drágulna, ha Magyar Péterék terve megvalósul

Az elmúlt napokban nagy visszhangot kapott a Tisza Pártnak tulajdonított, több elemző által egyhangúan baloldalinak mondott megszorítócsomag. Miután a teljes, több száz oldalas dokumentumhoz a Világgazdaság is hozzájutott, számos cikkben dolgozták fel részletesen az abban szereplő javaslatokat. A lap ezúttal egy szintén kardinális elképzelésről ír, az autókra, pontosabban a motoros járművekre és alkatrészeikre kigondolt áfaemelésről.

Az importalkatrészek is drágulnának, járulékosan pedig a javíttatás is, az 1600 köbcenti feletti járművek pedig már-már luxusnak számítanának, holott ezek teljesen átlagosnak tekinthetők

Fotó: Autó-Motor

Ez történne az autóiparral

A javaslatban egészen pontosan az olvasható, hogy 2027-re áfareformot terveznek, amelynek az egyik legmarkánsabb eleme a 32 százalékos áfakulcs bevezetése. Ami először szemet szúr, hogy mindezt részben a „luxusfogyasztás” megadóztatásával magyarázzák. Csakhogy a 32 százalékos kulcs az autók esetében

az 1600 köbcenti feletti gépjárművekre és azok alkatrészeire vonatkozna, ami aligha nevezhető luxuskategóriának.”

De ezen kívül a 125 köbcentinél nagyobb motorokra és alkatrészeire is alkalmaznák, ahogy minden motoros égi- és vízijárműre is. A dokumentumban egyenesen fogalmaznak: a magasabb áfakulcs több bevételt eredményez az államkasszának. Ennek beérkezését nem is bízná a véletlenre: az adóhatóság ellenőrzési képességét meg akarják erősíteni.

Ki akarják kényszeríteni, hogy a „nagyobb jövedelemmel rendelkező rétegek nagyobb mértékben járuljanak hozzá a közteherviseléshez”. Külön nincs lebontva, hogy járműipart sújtó 32 százalékos elvonás, mennyi pénzt hozna a konyhára, de azt már kalkulálták, hogy az összes 32 százalékos áfás termék – pluszban a harmadik országból érkező import keményebb sarcolása –, mennyi bevételt szülhet: 350–420 milliárd forintnyi többletről van szó.

Ezt az összeget is felhasználva már megfelelő alap képződik „a magyar adórendszer modernizációjához”. Mivel az importalkatrészek is drágulnának, ezzel járulékosan a szervizköltségek is emelkednének. A teljes cikk, amelyben a dokumentumok eredetéről, hitelességéről is szó van, a Világgazdaság oldalán olvasható.