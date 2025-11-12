Agrártámogatások: lelepleződött az Európai Bizottság színháza – átverik a gazdákat

„Rég láttam ilyen hazug bábszínházat. Az európai és részben a magyar sajtóban is szépen megfutott az a megnyugtatónak ható hír, hogy megmenekül az uniós mezőgazdasági politika, az Európai Parlament nagykoalíciós pártjai visszavonják a költségvetéssel szembeni fenyegetésüket, mert fontos garanciákat kaptak. A megnyugtató álpirula fő forrása természetesen most is a Politico" – mutat rá Facebook-posztjában Dömötör Csaba, fideszes európai parlamenti képviselő az agrártámogatások uniós megkurtítási tervével kapcsolatban.
Emlékeztetett arra, hogy a vita alapja az új hétéves költségvetési tervezet, amelyet nyáron hozott nyilvánosságra az Európai Bizottság, és amely hosszú távra kőbe vési, hogy mire fog költeni az Európai Unió.
Agrártámogatások: ez a valóság
Az Európai Bizottság valóban módosított valamicskét a költségvetési előterjesztésen, de egyáltalán nem azokon a pontokon, amelyekkel a legnagyobb probléma van.
Nem az a fő baj a költségvetési előterjesztéssel, hogy hogyan alakul az Európai Parlament ellenőrzési jogköre vagy éppen a tagállamok eljárási hatásköre
– hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba.
Mint írta, az a baj vele, hogy 20 százalékkal akarják csökkenteni az agrárkasszát. Azért, hogy költségvetési helyet csináljanak a hadi kiadásoknak. Az, hogy az újonnan létrejövő egységes alapból 10 százalékot kell vidékfejlesztésre költeni homályosan megfogalmazott célokra, nem változtat ezen, és egyébként sem jelent új forrásokat.
Ezek a további problémák:
- Az a baj vele, hogy Magyarország esetében is 21 százalékkal akarják csökkenteni a támogatásokat összegét.
- Az a baj vele, hogy jelentősen leépítenék a sokak számára jövedelmi biztonsági hálót jelentő területalapú támogatásokat.
- Az a baj vele, hogy 65 év fölött megszüntetnék az alaptámogatást.
- Az a baj a tervekkel, hogy miközben leépítik a támogatásokat, megnyitják a piacokat az ukrán termékek előtt (Ukrajnában egyes külföldi tulajdonban lévő gazdaságok több százezer hektáron is gazdálkodhatnak). Az erre vonatkozó szabadkereskedelmi megállapodás pár napja, október végén lépett hatályba.
Tehát nem az a fő kérdés itt, hogy mekkora lesz az EP-s nagykoalíció beleszólási joga, hanem az a merénylet, ami a szemünk előtt zajlik: elkezdik lebontani a közös mezőgazdasági politikát
– világított rá Dömötör Csaba.
A politikus szerint, a tényekhez még hozzátartozik, hogy ezt az egészet Magyar Péterék brüsszeli pártja hozta össze. Ursula von der Leyen a Néppártból érkezik. Christophe Hansen agrárbiztos a Néppártból érkezik. Ők most az EP-ben ülő kollégáikkal együtt bábozzák el, hogy minden megoldódott, nincs már semmi látnivaló. Dömötör szerint, már tényleg csak azzal lenne kerek a történet, ha Magyar Péter letagadná ezeket a gazdasarcoló terveket, úgy, ahogy az elmúlt hónapokban folyamatosan tette.
A Fidesz álláspontja változatlan: a Bizottság költségvetési javaslata botrányos és elfogadhatatlan, ezért vissza kell vonni. Azért dolgozunk, hogy ez megtörténjen – mutatott rá Dömötör Csaba.