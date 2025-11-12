Agrártámogatások: lelepleződött az Európai Bizottság színháza – átverik a gazdákat

„Rég láttam ilyen hazug bábszínházat. Az európai és részben a magyar sajtóban is szépen megfutott az a megnyugtatónak ható hír, hogy megmenekül az uniós mezőgazdasági politika, az Európai Parlament nagykoalíciós pártjai visszavonják a költségvetéssel szembeni fenyegetésüket, mert fontos garanciákat kaptak. A megnyugtató álpirula fő forrása természetesen most is a Politico" – mutat rá Facebook-posztjában Dömötör Csaba, fideszes európai parlamenti képviselő az agrártámogatások uniós megkurtítási tervével kapcsolatban.

Csak a cselre érdemes figyelni, az Európai Bizottság továbbra is mintegy húsz százalékkal adna kevesebbet az agrárszektornak a háború támogatása érdekében Fotó: AFP

Emlékeztetett arra, hogy a vita alapja az új hétéves költségvetési tervezet, amelyet nyáron hozott nyilvánosságra az Európai Bizottság, és amely hosszú távra kőbe vési, hogy mire fog költeni az Európai Unió.

Agrártámogatások: ez a valóság

Az Európai Bizottság valóban módosított valamicskét a költségvetési előterjesztésen, de egyáltalán nem azokon a pontokon, amelyekkel a legnagyobb probléma van.

Nem az a fő baj a költségvetési előterjesztéssel, hogy hogyan alakul az Európai Parlament ellenőrzési jogköre vagy éppen a tagállamok eljárási hatásköre

– hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba.

Mint írta, az a baj vele, hogy 20 százalékkal akarják csökkenteni az agrárkasszát. Azért, hogy költségvetési helyet csináljanak a hadi kiadásoknak. Az, hogy az újonnan létrejövő egységes alapból 10 százalékot kell vidékfejlesztésre költeni homályosan megfogalmazott célokra, nem változtat ezen, és egyébként sem jelent új forrásokat.

Ezek a további problémák:

Az a baj vele, hogy Magyarország esetében is 21 százalékkal akarják csökkenteni a támogatásokat összegét.

Az a baj vele, hogy jelentősen leépítenék a sokak számára jövedelmi biztonsági hálót jelentő területalapú támogatásokat.

Az a baj vele, hogy 65 év fölött megszüntetnék az alaptámogatást.

Az a baj a tervekkel, hogy miközben leépítik a támogatásokat, megnyitják a piacokat az ukrán termékek előtt (Ukrajnában egyes külföldi tulajdonban lévő gazdaságok több százezer hektáron is gazdálkodhatnak). Az erre vonatkozó szabadkereskedelmi megállapodás pár napja, október végén lépett hatályba.

Tehát nem az a fő kérdés itt, hogy mekkora lesz az EP-s nagykoalíció beleszólási joga, hanem az a merénylet, ami a szemünk előtt zajlik: elkezdik lebontani a közös mezőgazdasági politikát

– világított rá Dömötör Csaba.