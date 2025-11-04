Elképesztő terv: alagút épülhet Oroszország és az Egyesült Államok között!

A Csukcsföldet Alaszkával összekötő alagútprojekt költségeit 12 és 15 milliárd dollár között becsülik. Ezt november 4-én jelentette be Viktor Razbegin tudós és a projekt szerzője. „Az alagút költségének becslései 7-8 milliárd és 12-15 milliárd dollár között mozognak” – mondta. A RIA Novosti hírügynökségnek adott interjújában a szakértő megjegyezte, hogy a becslések közötti jelentős eltérést a megközelítések közötti különbségek magyarázzák: egyes kutatók csak az alagút építését, míg mások az összes szükséges infrastruktúra és berendezés létrehozását is figyelembe veszik.
Nem új ötlet a két kontinens alagúttal történő összekapcsolása
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője korábban felidézte, az Oroszország és az Egyesült Államok közötti alagút építésének gondolata a 19. század vége óta foglalkoztatja a döntéshozókat. Elmondása szerint az interkontinentális alagút ötlete később, a XX. század folyamán többször is előkerült, mint egy lehetséges szimbólum, amely segíthetett volna a Szovjetunió és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok javításában.
Azonban a projekttel kapcsolatban először a '90-es években készítettek megvalósíthatósági tanulmányt. A koncepció szerint a két kontinenst összekötő járat két közlekedési és egy kiszolgáló alagútból állna, amelyeket karbantartási és biztonsági csomópontok kötnének össze.
A Bering-szoros egyedi elhelyezkedése miatt, ahol két sziget található, a szerkezetet három részre osztanák: egy körülbelül 4,5 km hosszú kis szakaszra a szigetek között, és két fő szakaszra, amelyek mindegyike megközelítőleg megegyezik az Eurotunnel – ami mintegy 50 kilométer – hosszával. A teljes földalatti szerkezet teljes hossza 98 és 112 kilométer között lehet majd.
Október 17-én, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozóján Donald Trump amerikai elnök érdekesnek nevezte az Oroszország és Alaszka közötti alagút építésének ötletét . Az ukrán vezető azonban kijelentette, hogy nem ért egyet a kezdeményezéssel.
Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezetője és a külföldi országokkal folytatott befektetésekért és gazdasági együttműködésért felelős különleges elnöki megbízott október 26-án bejelentette, hogy megvitatják egy alagút építésének lehetőségét. A projekt részleteiről azonban nem árult el részleteket.
A természeti kincsekben gazdag földnyelv nem mindig tartozott az Egyesült Államokhoz
Mint arról az Origo és beszámolt, augusztus 15-én Trump és Vlagyimir Putyin hét év után tartotta első teljes körű csúcstalálkozóját az alaszkai Elmendorf–Richardson légibázison. Bár konkrét megállapodás nem született, a felek „jelentős előrelépésről” számoltak be. Itt került terítékre hosszú idő után ismét az Alaszkát és Csukcsföldet összekötő alagút terve.
1867. októberében az Egyesült Államok 7,2 millió dollárért vásárolta meg Alaszkát Oroszországtól – ez mai áron nagyjából 140 millió dollárnak (62,9 milliárd forintnak) felel meg, tehát kevesebb mint 5 cent/négyzetkilométer árat fizettek érte. Akkoriban sokan „Seward bolondságának” nevezték a vásárt (William H. Seward külügyminiszter után), de az idő őt igazolta.
A hatalmas terület
- az északi sarkkörön túl nyúlik, és mivel
- a sark felé nyitott,
- a hideg északi szél még inkább csökkenti
az átlaghőmérsékletet. Ugyanakkor ezeken a zord részeken fekszenek Alaszka olajmezői és aranybányái, így viszonylag sokan élnek az embert próbáló körülmények között.