Elképesztő terv: alagút épülhet Oroszország és az Egyesült Államok között!

A Csukcsföldet Alaszkával összekötő alagútprojekt költségeit 12 és 15 milliárd dollár között becsülik. Ezt november 4-én jelentette be Viktor Razbegin tudós és a projekt szerzője. „Az alagút költségének becslései 7-8 milliárd és 12-15 milliárd dollár között mozognak” – mondta. A RIA Novosti hírügynökségnek adott interjújában a szakértő megjegyezte, hogy a becslések közötti jelentős eltérést a megközelítések közötti különbségek magyarázzák: egyes kutatók csak az alagút építését, míg mások az összes szükséges infrastruktúra és berendezés létrehozását is figyelembe veszik.

Alagúttal kötnék össze Alaszkát és Csukcsföldet / Fotó: HASAN AKBAS / ANADOLU

Nem új ötlet a két kontinens alagúttal történő összekapcsolása

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője korábban felidézte, az Oroszország és az Egyesült Államok közötti alagút építésének gondolata a 19. század vége óta foglalkoztatja a döntéshozókat. Elmondása szerint az interkontinentális alagút ötlete később, a XX. század folyamán többször is előkerült, mint egy lehetséges szimbólum, amely segíthetett volna a Szovjetunió és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok javításában.

Azonban a projekttel kapcsolatban először a '90-es években készítettek megvalósíthatósági tanulmányt. A koncepció szerint a két kontinenst összekötő járat két közlekedési és egy kiszolgáló alagútból állna, amelyeket karbantartási és biztonsági csomópontok kötnének össze.

A Bering-szoros egyedi elhelyezkedése miatt, ahol két sziget található, a szerkezetet három részre osztanák: egy körülbelül 4,5 km hosszú kis szakaszra a szigetek között, és két fő szakaszra, amelyek mindegyike megközelítőleg megegyezik az Eurotunnel – ami mintegy 50 kilométer – hosszával. A teljes földalatti szerkezet teljes hossza 98 és 112 kilométer között lehet majd.

Október 17-én, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozóján Donald Trump amerikai elnök érdekesnek nevezte az Oroszország és Alaszka közötti alagút építésének ötletét . Az ukrán vezető azonban kijelentette, hogy nem ért egyet a kezdeményezéssel.