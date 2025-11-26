Elképesztő lazítás: két italboltot is nyitna jövőre az olajkirályság

Néhány napja már azok a nem muszlim külföldiek is vásárolhatnak alkoholt a rijádi diplomatanegyed boltjában, akik rendelkeznek a tartós szaúd-arábiai munkavégzést lehetvé tevő Premium Residency engedéllyel, amit gyakran a szaúd-arábiai zöld kártyának hívnak – írja a Semafor. Különös ugyanakkor, hogy erről semmilyen hivatalos állami kommunikáció nem hangzott el, és a fenti programot irányító állami szerv sem adott tájékoztatást a kérdésben. A lehetőség ugyanakkor valódi, és a fenti, főleg expatokból állók számára most már teljesen legális: azaz nem muszlim külföldiként alkoholt vásárolhatnak a sivatagi olajkirályságban, ahol eddig ez lényegében lehetetlen, no meg illegális volt.
Alkohol két boltban: szaúdi mércével ez jelentős lazítást jelent
Új, alkoholos italokat árusító üzletek nyílhatnak Szaúd-Arábiában, amelyekben diplomaták és fent nevezett munkavállalási programban engedélyt kapó külföldiek vásárolhatnak ilyen termékeket. Dzsidda és a Perzsa-öböl partján fekvő Dhahran városában valószínűleg nyílni fog egy-egy ilyen egység, ami emlékezetes fejlemény annak tükrében, hogy Szaúd-Arábiában szigorú és általános alkoholtilalom van érvényben.
A lépés mögött alighanem az áll, hogy a szaúdi kormányzat eltökélt az alkoholértékesítés és -fogyasztás formalizálásában, azaz amellett, hogy liberalizáció várható abban, meg kívánja tartani felette az ellenőrzést. A sivatagi olajkirályság célja, hogy a zajló gazdasági diverzifikáció jegyében erősítse a turisztikai szektort is. Ebben pedig alighanem jelentősége van annak, hogy a turisták számára ha megkötésekkel is, de elérhetővé váljon az alkoholvásárlás, melyet mostantól a külföldiek speciális célcsoportjainak már biztosítanak.
Óvatos nyitásban Szaúd-Arábia
A Reuters exkluzív információként ír arról, hogy a királyságban megnyitni tervezett további két italbol egyike az állami olajmonstrum Saudi Aramco nem muszlim hitű külföldi munkavállalóit szolgálná ki. Egy másik, ami Dzsiddában nyílna, a diplomaták támasztotta keresletet elégítené ki. A városban sok tiszteletbeli konzul állandó tartózkodási helye van.
Az italboltok nyitását a források egybenhangzóan fontos mérföldkőnek tekintik abban, hogy a konzervatív muszlim ország egy ideje megkezdte óvatos nyitását a világra, melynek részeként nem pusztán gazdaságát próbálja több lábra állítani, hanem bizonyos szokásokat, hagyományos, szilárdnak tekintett társadalmi normákat, szabályokat enged puhulni.
A két új bolt 2026 folyamán nyílhat meg, de ennél pontosabb ütemtervet erre nem ismerni.
A tavaly megnyitott rijádi boltban a vásárlási lehetőséget - ami eddig csak a diplomaták számára volt elérhető - a napokban terjesztették ki a nem muszlik expatokra. Ezeknek a birtokosai jellemzően befektetők vagy képviselőik, valamint vállalkozók, illetve olyan szaktudással bírók, melyek különösen értékesek az olajállam számára.
A Reutersnek nyilatkozó források szerint ez a lazítás akár már annak előkészítése is lehet, hogy hamarosan a turisták számára is lehetővé tegyék az italvásárlást. A turisztikai szolgáltatások fejlesztésébe Rijád rengeteg pénzt és erőforrást helyet, hotelek és attrakciók épülnek.
Egy csapos egy rijádi bárban, ahol nem alkoholos italokat szolgálnak fel:
Az olajország 2030-ig 150 millió külföldi látogatóra számít.
- 2016-ban 20 millió alatt volt a látogatók száma;
- 2024-ben a szaúdi turisztikai minisztérium adatai szerint már 29 millióan keresték fel az országot.
Ez azt jelenti, hogy az idei évet is beleértve legalább 25-26 millió látogatóra számítanak átlagosan évente Rijádban.
Az alkoholvásárlási szabályok enyhítése így abba a sorba illeszkedik, amit – miként az Origo megírta – a sivatagi olajkirályság azzal nyitott meg, hogy a volán mögé engedte a nőket, bejelentette mozik létesítését, és elindította gigantikus, azóta is viták kereszttüzében álló, ellentmondásoktól terhelt gigaprojektjét, a Neom City-t.
A történelmi lépéseknek, mostanáig kőbe vésett szabályok megváltoztatásának oka, hogy az országot ténylegesen irányító szaúdi koronaherceg, Mohamed bin Szalmán lazít a vallási előírásokon, amivel az ország nyitottságát akarják növelni. Ennek oka, hogy Szaúd-Arábiában felismerték, hogy a gazdaság nem függhet kizárólag a kőolajtól, ezért nyitnak más ágazatok felé is, leginkább a szomszédos mintákra a turizmust szeretnék fejleszteni, de az innovatív technológiai megoldásokba is sokat fektet az olajkirályság.