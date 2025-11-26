Elképesztő lazítás: két italboltot is nyitna jövőre az olajkirályság

Néhány napja már azok a nem muszlim külföldiek is vásárolhatnak alkoholt a rijádi diplomatanegyed boltjában, akik rendelkeznek a tartós szaúd-arábiai munkavégzést lehetvé tevő Premium Residency engedéllyel, amit gyakran a szaúd-arábiai zöld kártyának hívnak – írja a Semafor. Különös ugyanakkor, hogy erről semmilyen hivatalos állami kommunikáció nem hangzott el, és a fenti programot irányító állami szerv sem adott tájékoztatást a kérdésben. A lehetőség ugyanakkor valódi, és a fenti, főleg expatokból állók számára most már teljesen legális: azaz nem muszlim külföldiként alkoholt vásárolhatnak a sivatagi olajkirályságban, ahol eddig ez lényegében lehetetlen, no meg illegális volt.

Rijádról készített felvétel: Szaúd-Arábia óvatosan nyit az ellenőrzött alkoholvásárlás irányába (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Alkohol két boltban: szaúdi mércével ez jelentős lazítást jelent

Új, alkoholos italokat árusító üzletek nyílhatnak Szaúd-Arábiában, amelyekben diplomaták és fent nevezett munkavállalási programban engedélyt kapó külföldiek vásárolhatnak ilyen termékeket. Dzsidda és a Perzsa-öböl partján fekvő Dhahran városában valószínűleg nyílni fog egy-egy ilyen egység, ami emlékezetes fejlemény annak tükrében, hogy Szaúd-Arábiában szigorú és általános alkoholtilalom van érvényben.

A lépés mögött alighanem az áll, hogy a szaúdi kormányzat eltökélt az alkoholértékesítés és -fogyasztás formalizálásában, azaz amellett, hogy liberalizáció várható abban, meg kívánja tartani felette az ellenőrzést. A sivatagi olajkirályság célja, hogy a zajló gazdasági diverzifikáció jegyében erősítse a turisztikai szektort is. Ebben pedig alighanem jelentősége van annak, hogy a turisták számára ha megkötésekkel is, de elérhetővé váljon az alkoholvásárlás, melyet mostantól a külföldiek speciális célcsoportjainak már biztosítanak.

Óvatos nyitásban Szaúd-Arábia

A Reuters exkluzív információként ír arról, hogy a királyságban megnyitni tervezett további két italbol egyike az állami olajmonstrum Saudi Aramco nem muszlim hitű külföldi munkavállalóit szolgálná ki. Egy másik, ami Dzsiddában nyílna, a diplomaták támasztotta keresletet elégítené ki. A városban sok tiszteletbeli konzul állandó tartózkodási helye van.