Hatalmas félreértés a magyar állampapírok örökléséről – most minden kiderült!

A magyar állampapírok öröklése is az értékpapírokra vonatkozó szabályok szerint, a törvényes öröklési rend vagy végrendelet alapján történik. Mivel az állampapírokat általában valamely pénzintézetnél vagy a Magyar Államkincstárnál (MÁK) vezetett értékpapírszámlán tartják, nincs lehetőség haláleseti kedvezményezett megadására, azok az örökhagyó halála után automatikusan az örökség részévé válnak, ezért az öröklés minden esetben hagyatéki eljárás keretében történik, és az örökösök csak a hagyatékátadó végzés bemutatása után férhetnek hozzá az örökölt állampapírokhoz.
Szigorú rendhez kötött az állampapírok öröklése
Az öröklés menete:
- Elhalálozás: Az állampapírral rendelkező halála után a MÁK vagy az értékpapírszámlát vezető pénzintézet zárolja annak számláját, és a korábban adott meghatalmazások érvényüket vesztik.
- Hagyatéki eljárás: A közjegyző lefolytatja a hagyatéki eljárást, amelynek eredményeként a végleges hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány kerül kiadásra.
- Átvezetés: A jogerős végzés bemutatása után a MÁK vagy az értékpapírszámlát vezető pénzintézet az örökösök (azok, akiket a végzés megjelöl) értékpapírszámlájára vezeti át az állampapírokat. Az okmányok bemutatásához szükséges az örökös azonosító okmánya, lakcímkártyája és a hagyatékot igazoló hivatalos dokumentumok.
A számlatulajdonos elhalálozásának tényét halotti anyakönyvi kivonattal, illetve jogerős hagyatékátadó végzéssel, vagy a hagyatéki eljárásban érintett szerv útján lehet igazolni.
A Money.hu összefoglalója szerint a MÁK vagy az értékpapírszámlát vezető pénzintézet kizárólag a jogerős hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány eredeti példányában foglaltak szerint végez tranzakciókat, illetve teljesít az örökösök felé. Kizárólag a MÁK példájánál maradva: a jogerős hagyatékátadó végzés birtokában bármely Állampénztári Irodában lehet kezdeményezni az örökséghez való hozzájutást. Amennyiben több örökös van, az értékpapírok vagy megosztásra kerülnek, vagy értékesítés után pénzben osztják meg az örökséget. Fontos tisztában lenni azzal, hogy
az örökös magát az állampapírt örökli meg, így az állampapír futamideje, kamatozása változatlan és az örökhagyó számlájáról az adott pénzintézet csak a hagyatékátadó végzés bemutatását követően utalja ki az értékpapírt az örökös részére.
A megörökölt állampapírokat tehát transzferálják az örökös(ök) kincstári számlájára (vagy egyéb értékpapírszámlájára), vagyis magukat az állampapírokat kapják meg, és nem azok értékét. Innentől kezdve pedig rajtuk áll, hogy megtartják vagy eladják-e azokat.
Ha valaki nem rendelkezik kincstári vagy banki értékpapírszámlával, akkor az a lehetőség is a rendelkezésére áll, hogy megvárja, míg lejár az állampapír, és kifizetik neki készpénzben annak ellenértékét. Ha volt a számlán szabad pénzösszeg, azt viszont minden további nélkül megkaphatja.
Miután egyre többen rendelkeznek Tartós Befektetési Számlával (TBSZ), ezért egy ilyen számla öröklése esetén fontos tudnivaló, hogy az örökös adómentesen jut hozzá a TBSZ-en elhelyezett megtakarításhoz és annak hozamaihoz azáltal, hogy az örökhagyó halálát úgy tekintik, mintha lejárt volna az ilyen típusú számláknál meghatározott öt éves lekötési időszak.
Kell-e öröklési illetéket fizetni?
Egyenes ági hozzátartozó, testvér és házastárs öröklése illetékmentes, de egyéb esetben az értékpapírszámlák öröklése kapcsán felmerülhet öröklési illetékfizetési kötelezettség. Ami az öröklési illetéket illeti, a magyar állampapírok mentesülnek alóla a törvény szerint:
16. § (1) Mentes az öröklési illeték alól:
h) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzése.
Az EGT megállapodásban részes államok által kibocsátott állampapírok esetében nem kell illetéket fizetni. Ha EGT-n kívül kibocsátott állampapírról van szó, akkor az illetéket az örökösnek kell megfizetnie az állampapírok után, de a NAV közlése alapján mentesülnek ez alól az elhunyt személy egyenes ági rokonai (szülő, nagyszülő, dédszülő, gyermek, unoka, dédunoka, örökbefogadott gyermek), testvérei, illetve a házastársa vagy bejegyzett élettársa. Az öröklési illeték általános mértéke az örökség tiszta értékének 18 százaléka (tiszta érték: a megszerzett vagyon forgalmi értéke, csökkentve a hagyatékot terhelő tartozás értékével).