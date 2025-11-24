Nem fogja elhinni, milyen állatot vesz egyre több magyar

Hazánkban az állattartás hagyományosan erős gyökerekkel rendelkezik, de a modern kor kedvencei között egyre több olyan fajjal találkozhatunk, amelyeket a világ más tájain elsősorban gazdasági haszonállatként tartanak számon -írja az Agrárszektor. Jó példa erre az itthon is egyre népszerűbb alpaka.

Az állatkerteken kívül is egyre több helyen található hazánkban is az alpaka. Fotó: Shutterstock/Johannes Ziegler Photo

Őshazájában az alpaka elsődleges értéke a gyapja

Az alpaka (Vicugna pacos) az Andok magas hegyeiben évezredek óta a helyi közösségek egyik legfontosabb haszonállata. A tevefélék családjába tartozó, párosujjú patás, kérődző állatok. Őseit a Dél-Amerikai indiánok körülbelül 6000 évvel ezelőtt háziasították. Az alpakák, amelyeket a vikunyákból tenyésztettek ki szép és könnyen kezelhető állatok, felnőttkori testsúlyuk 40-70 kilogramm közötti.

Az alpaka tenyésztését a dél-amerikai országokban, például Peruban és Bolíviában kezdték el, de már Európában is, Olaszországtól Skandináviáig tenyésztik őket minden különösebb probléma nélkül.

Az alpakák szőrét használják textilipari célokra. Az alpaka gyapja rendkívül finom szálú, könnyű, meleg, hipoallergén (lanolinmentes) és vízlepergető hatású. Ebből prémium minőségű ruhaneműk (sálak, plédek, pulóverek) és kézműves termékek készülnek, ami jelentős bevételi forrás. Ezen kívül húsa is fogyasztásra kerül.

Magyarországon – és Nyugat-Európa más részein is – az alpaka tartása hobbiállatként és erre alapozva tenyésztési befektetésként terjed. Bár a gyapjúhasznosítás itthon is jelen van, sokan inkább a jámbor természetük, barátságos viselkedésük miatt, valamint terápiás állatként tartják a az akár 25 évig is elélő alpakákat.

Az európai kontinensen egy A kategóriás csődörért, amelyik már egy vagy több A kategóriás utóddal rendelkezik akár 20.000 eurót is elkérhet az gazdája. Ugyanakkor 2010-ben a rekorder, Snowmass Matrix 675.000 dollárért kelt el egy alpaka árverésen az Egyesült Államokban.

Hazánk legnagyobb alpakatenyészete Csabaszabadiban található, ahol az egykori Beliczey major 22 hektáros ősfás, legelős területén 40 alpaka él.