Festői környezet, pazar sípályák, mégis messze elkerülik ezeket a helyeket a síelők

A strandszezonnak immár vége, felváltja a jóval hidegebb testvére: a síszezon. Több száz gyönyörű síközpont található kontinensünkön, de általában nem olcsók, ezért a Time Out magazin közzétette Európa leginkább alulértékelt síközpontjainak listáját, amelyek nemcsak olcsóbbak az átlagosnál, hanem nyugodtabb kikapcsolódást is biztosítanak, hiszen jóval kevésbé zsúfoltak.
Laura Sanders síszakértő volt segítségükre a válogatásban, aki járt már az összes híresebb síközpontban, de a kevésbé ismerteket is kipróbálta.
Svájcban található Európa leginkább alulértékelt síközpontja
Bruson, egy svájci síközpont végzett az első helyen, vagyis ez Európa legalacsonyabbra értékelt síterepe. Mindenesetre itt rengeteg lehetőség kínálkozik mindenféle tudásszintű síelő számára.
A 26 kilométeres pályák többnyire kezdőknek is alkalmasak, de érdemes felfedezni a közeli 4 Valées sírégiót is, ahol további négyszáztíz kilométernyi sípálya várja a téli sportok szerelmeseit.
Megközelítése a nemrégiben átadott vadonatúj sífelvonónak köszönhetően egyszerű.
Nem elhanyagolható, hogy a közelben található a nyüzsgő Verbier városa, amely tökéletes hely egy kellemes síelés utáni partihoz. Vagyis akár bulizni szeretne valaki este, akár csak egy kellemes vacsorára vágyik, Bruson, illetve a vonzáskörzete mindezt biztosítja.
A helyi szálláshelyek közül a Hôtel A Lârze emelhető ki a svájci falucskában: ez a családi kézben lévő kisméretű, hangulatos szálloda az üzletek, bárok és sífelvonók közelében található.
A sípályán lehet éves bérletet váltani, de rövidebb, háromnaposat is, amelyek ára 146 svájci franktól (kb. 61 ezer forint) kezdődik.
A Time Out magazin legalulértékeltebb síközpontokat bemutató ranglistáján a második helyen a franciaországi Les Houches végzett, amely a Mont Blanc sírégiót alkotó öt városka egyike. Nagyon közel van ugyan a közismert Chamonix-hoz, de sokkal kevésbé zsúfolt.
A harmadik helyre pedig az ausztriai St. Christoph-ot rangsorolták, amelyet a felkapott St. Anton nyugodtabb testvérvárosaként is szoktak emlegetni.
Ezeken a helyeken sem kell tömegre számítani a sípályákon
Tapasztalt síelők ebbe a kategóriába sorolják a svájci Andermattot is, ahol meredek lejtők és vastag hótakaró fogadja a sízőket.
Térségünkben pedig Jasna lehet jó választás Szlovákiában, de megemlíthető a bulgáriai Bansko is: ez a hegyvidéki üdülőhely rengeteg látnivalót és programlehetőséget kínál.
Ha elhagyjuk a kontinensünket és szélesebb kitekintést teszünk, akkor különösen alulértékelt síterepnek számít a kanadai Revelstoke is, elsősorban a komoly kihívást jelentő terepviszonyok miatt, az egyesült államokbeli Grand Targhee-ban pedig gyakran havazik, viszont cserébe kisebb tömegre kell számítani a sípályákon.
Szintén egy másik földrészen, de hozzánk jóval közelebb található a marokkói Oukaimeden, amely Afrika legmagasabban fekvő üdülőhelye, és a zsúfoltságot itt is el lehet kerülni egy téli szabadság során.